SOGO Thankful Week感謝祭｜Jo Malone香水減價　搶先看門市優惠

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Weeks 2021．優惠持續更新】SOGO感謝祭門市優惠將於10月27日至12月5日分3階段進行，至於網店已率先開鑼，即日起至10月26日預購減價貨品，時尚品牌手袋與美妝品以外，CHLOÉ、Jo Malone London等人氣香水套裝亦設優惠，令人心動。《01女生》整理SOGO網店及門市的香水優惠套裝，立即鎖定必買清單！



【SOGO崇光感謝祭Thankful Weeks 2021】SOGO感謝祭網店已率先開鑼，CHLOÉ、Jo Malone London等人氣香水套裝亦設優惠，令人心動。(annasui@Instagram)

SOGO感謝祭Thankful Weeks網店優惠開鑼 嚴選20款香水套裝

SOGO崇光感謝祭Thankful Weeks網店已提供獨家預購優惠，於網上購買即可享優惠，免受人潮擁擠，在家舒舒服服購入心頭好。SOGO網店折扣優惠中，不乏人氣香水產品，包括CHLOÉ Love Story香氛套裝，7折後只HK$885；一向受女生喜愛的Jo Malone London英國梨與鼠尾草香氛糅合™套裝由原價HK$1,676減至HK$1,280，內含英國梨與小蒼蘭古龍水30ml、鼠尾草與海鹽古龍水30ml、鼠尾草與海鹽古龍水9ml及牡丹與胭紅麂絨古龍水9ml各一支，9ml裝適合外出攜帶，十分便捷。

【SOGO崇光感謝祭Thankful Weeks 2021｜網店預購】一向受女生喜愛的Jo Malone London英國梨與鼠尾草香氛糅合™套裝由原價HK$1,676減至HK$1,280。(SOGO)

此外，Gucci Beauty亦設Bloom香氛美妝套裝，套裝除了設有Bloom香氛50ml、睫毛膏1ml、沐浴啫喱50ml、眼罩，亦包括品牌新推出首個Cushion De Beauté氣墊粉底#3，氣墊粉底具保濕成份，為皮膚快速上妝同時帶來滋潤，套裝由原價HK$2,124減至HK$1,405，相當抵買！

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【SOGO崇光感謝祭Thankful Weeks 2021｜門市優惠】Kate Spade套裝包括In Full Bloom與Walk On Air兩支香水，半價HK$588就可入手。(kendratustin@Instagram)

SOGO崇光感謝祭門市優惠預告 搶先看減價香水套裝 低至71折超抵買？

SOGO崇光感謝祭Thankful Weeks門市優惠將於10月27日開始，分3階段正式發售減價貨品，第一階段減價為10月27日至11月9日；第二階段為11月10至11月23日，第三階段則是11月24日至12月5日。

SOGO門市減價香水套裝包括Kate Spade、ANNA SUI、Carolina Herrera等品牌，Kate Spade套裝包括In Full Bloom與Walk On Air兩支香水，揉合玫瑰香氣與佛手柑、橙花香氣，原價HK$1,175，現只售HK$588；ANNA SUI築夢天馬淡香水50ML套裝減價後亦只售HK$480，金色獨角獸瓶身奢華精緻以外，以花香與果仁糖作香水中調，嗜甜女生不能錯過。

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