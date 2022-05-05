SOGO感謝祭2022網店優惠手袋減價：Furla、Michael Kors低至$8XX

SOGO感謝祭2022（SOGO Thankful Week 2022）於5月18日至6月26日分三階段（Part 1-Part 3） 於門市進行。在SOGO崇光感謝祭2022期間，SOGO網店亦於即日起到5月17日有獨家預購，除了美妝、香水外，手袋也有不同減價貨品，包括FURLA、Kate Spade、Michael Kors等時尚品牌手袋。《01女生》將持續更新各大品牌超抵手袋款式，有興趣的女生絕對要多加留意，鎖定目標入手！



【SOGO感謝祭2022｜網店優惠】SOGO網店獨家預購即日起到5月17日推出減價。（sogo.com.hk）

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SOGO感謝祭2022優惠搶先SOGO網店預購 精選20款小資手袋

SOGO崇光感謝祭2022時尚品牌FURLA、Kate Spade、Michael Kors於SOGO Thankful Week提供限時折扣，女生必定要把握5月17日前在SOGO網店掃貨。

網店獨家預購：2022年5月4日至5月17日

網店：estore.sogo.com.hk



【SOGO感謝祭2022｜網店優惠】李施嬅也有KATE SPADE Nicola Twistlock。（elenaleelalee!instagram）

KATE SPADE的Nicola Twistlock手袋不錯小巧卻容量大，Nicola Twistlock是品牌的經典設計，立體黑桃心型旋鎖，配上不同的袋型一樣好看，何超蓮、岑麗香、唐詩詠都擁有同系列，現在減價只需$1,590便可入手，送禮自用一樣開心。

如果你是身為OL，想找大容量的返工袋，SOGO Thankful也有不同多Tote bag、Shoulder Bag選擇，無論是皮革款，還是經典格紋、大Logo設計都有，價錢相當親民，粗用絕不心痛。

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SOGO感謝祭Part I、Part II及Part III 日期 ：



SOGO感謝祭Part 1：5月18日至5月31日



SOGO感謝祭Part 2：6月1日至6月14日



SOGO感謝祭Part 3：6月15日至6月26日



地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

