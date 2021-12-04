暗瘡或許是枕頭套太骯髒　洗枕頭套油垢5大秘訣　梳打粉去漬力強

相信大家防疫期間最常待的地方，除了躺在沙發上就是懶在床上了。因此近期網上討論區PTT上有網友特別發問，詢問該怎麼做才能消除枕頭上的陳年油垢味，吸引一班熱心網友提供建議。



今天就讓小編也來告訴你如何清洗枕頭套，正好讓大家在家自己DIY！

每週清洗枕頭套，臉上的暗瘡就會悄悄消失！即看5個消除枕頭套油垢的小秘訣！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 白醋＋鹽＋洗潔精

之所以枕頭上會有油垢味，主要是因為睡覺時，頭皮屑混合著頭皮分泌的汗水和油沾染在枕頭套上，並慢慢滲進枕頭裏。因此，第一步就是先殺菌，運用醋＋鹽＋洗潔精混合出強效洗潔劑，再加水浸泡和搓洗枕頭套，就能將異味消除囉！

2. 梳打水泡15分鐘

如果枕頭套的材質是純綿的，也可以試試看這個更強效的洗滌方法，將枕頭套浸泡在梳打粉＋熱水的洗滌液中，運用梳打粉的弱鹼性，中和掉酸性污垢、皮脂污垢，藉此達到清潔的效果。雖然熱心網友表示，泡越久越乾淨，但我們還是建議大家先以15分鐘為限，免得傷害到布料。

3. 用熱水煮滾

就如同新生兒的生活用品需要加熱消毒一樣，大人也適用這個道理。將枕頭套放進鍋子裏滾水加熱，不僅能消毒殺菌，更能溶出藏在纖維裏的陳年油污、皮屑。但切記，只有純棉的枕頭套才耐的住高溫，蠶絲、化學纖維......等材質的枕頭套，加熱後會可能會直接消失在鍋子裏。

4. 一週洗一次

前面我們介紹的都是洗滌方法，但終究還是要找到治本的方法，就像我們衣服每天會換洗一樣，寢具雖不至於需要每天換，但至少一週要換一次，特別是那些臉頰常長痘痘的女孩，很多時候都是因為長時間使用太髒的寢具所導致的，而且常常換洗就不怕油垢堆積，自然就不會有異味了。

5. 枕頭巾

除了一週換洗一次之外，還有一個再更進階的做法，就是使用枕頭巾，並且每天換洗。如果身為小資族，覺得這樣開銷會太大，也可以改用浴巾替代。用浴巾完整包裹整個枕頭，就不怕深夜睡覺翻身的時候，把浴巾弄掉了，這也是小編自己認為最簡單、省事的方法！

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