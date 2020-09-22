遮瑕技巧｜用錯色調令暗瘡、黑眼圈更明顯　必知4大底妝地雷位

2020 年因為肺炎疫情，全球市民都在帶著口罩過，即管多愛美的女士對美妝的要求都會減低。但長期帶著口罩的日子，反而令臉上多了暗瘡、暗粒等瑕疵，透薄裸妝＋完美遮瑕就變得更加重要。遮瑕不就是將遮瑕膏直接塗上瑕疵位置，一層不夠就再疊加，只要看不到泛紅、暗沉位置就好了？完美的遮瑕當然不能馬虎！以下四大遮瑕地雷，你隨時每天都在犯！

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忽略妝前護膚

不少女士在上妝前，胡亂塗上保濕精華及面霜，只為確保皮膚不會過於乾燥，甚至忽略護膚步驟，就直接進入上妝程序，這樣不但會令肌膚不能充分吸引護膚品的養份，也會令打後的底妝容易出現「打架」的情況。由完成護膚程序 (最基本的為爽膚水、保濕精華、眼部護膚品及面霜)，之後應等候三至五分鐘，讓肌膚吸收好護膚品後再上妝。

亂選遮瑕膏色調

遮瑕膏當然要選用接近膚色，或是接近粉底色的裸膚肉色調，但這也是為什麼經常在遮瑕位置出現「白印」或「愈遮愈黑」的原因。例如針對偏藍、紫色的黑眼圈的遮瑕，其實應該先用上蜜桃色或偏橘色調的遮瑕膏，做好眼底調色，然後才用接近膚色的遮瑕膏作調整。另外，泛紅的暗瘡應該用綠色遮瑕膏先作調色，而想解決暗沉的暗瘡印，則可利用紫色調遮瑕膏作輕輕的提亮。因此，除了膚肉色，想完成完美遮瑕的話，各位還需要不同色調的遮瑕產品呢。

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瘋狂疊塗遮瑕膏

一層遮不到就多塗一層，不斷疊塗直至瑕疵完全被遮蓋掉，相信這是很多人最容易犯下的錯誤，厚厚的遮瑕膏不但不夠持久貼服，更會令瑕疵愈遮愈顯眼。其實想成功遮瑕，一定要夠仔細，先用遮瑕掃點上遮瑕產品，然後從邊緣位置開始，利用指尖輕輕、慢慢的印開遮瑕品，可以減輕遮瑕品和膚色的色差，同時保留高遮瑕度。

忘記定妝的重要

完成調色遮瑕後，為什麼總是很快就掉光？就是因為缺少了定妝這個重要的步驟，利用定妝蜜粉就可以將遮瑕膏緊緊的鎖在皮膚上。但上定妝蜜粉時要謹記，不要用大型化妝掃胡亂掃上蜜粉，也不要用推壓的方法上粉，因為這很容易將原有的遮瑕品都一下子推走，遮瑕部位的定妝蜜粉應以海綿利用輕力、一下一下按壓的方式上粉，才算是完成遮瑕。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】