消委會潤唇膏建議勿有MOSH　2022有色潤唇膏推介：CHANEL、Byredo

【潤唇膏／消委會】疫情令女生減少了搽唇膏，但每每除下口罩時毫無血色，的確有點嚇人，不妨改用有色潤唇膏，可保持滋潤之餘，又可以散發自然好氣息，最近女生最愛的CHANEL推出了全新有色潤唇膏，換上全白包裝設計，網絡上已被瘋狂洗版。



CHANEL ROUGE COCO BAUME 潤唇膏 HK$305（CHANEL）

全新CHANEL氣質「小白管」設計 2022年有色潤唇膏推介

黑金設計的CHANEL唇膏，帶有一種高質感，繼品牌第一款輕巧型潤唇膏「ROUGE COCO FLASH」系列後，CHANEL宣布推出有色潤唇膏「ROUGE COCO BAUME」，把重點放在滋潤雙唇，包裝設計與「ROUGE COCO FLASH」一脈相承，沿用其設計，但換上簡約全白包裝，氣質滿滿。

「ROUGE COCO BAUME」主抗舒緩修護，同時添上透薄色澤的護唇膏，讓女生不必在護膚效能與唇膏妝效之間取捨；潤唇膏含乳木果脂、Hydra Boost 複合物，補濕效果達8小時，更指連續使用28日，感覺更柔軟，乾裂情況減少；系列備有6款色調選擇，由深酒紅、清新粉紅，到活力充沛的紫。

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9款消委會安全潤唇膏推介

潤唇膏是女生不可或缺的護膚品；消費者委員會曾對市面上45款潤唇膏，有8成樣本檢測出潛在有害的礦物油物質。當中有5款的MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）混合物含量，未能符合德國聯邦風險評估研究所所引述的行業建議上限含量5%，最高的1款檢出更驗出40.8%，而全部標榜具防曬效能的樣本都檢出MOSH混合物。MOSH被指可積累於人體內，並有機會與肝臟、脾臟、淋巴結及其他器官中出現脂肪肉芽腫有關連。

▼▼▼按圖看消委會檢測結果9款沒有檢出礦物油物質MOSH和MOAH的潤唇膏▼▼▼