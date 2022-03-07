女醫生分享抗疫心得：運動可減低焦慮　4大居家運動YouTuber推薦

【疫情香港／抗疫包】本港疫情嚴重，每日確診數字幾何級數上升，令大眾人心惶惶！公立診所家庭科醫生 Cathy Lo 近日在 Facebook 專頁「Dr C&C - 90後女醫生教室」 上分享了她的確診經歷，跟大家分享確診後應如何自救，以及應該準備甚麼藥在家「看門口」。疫情持續了一段時間，大家的心理壓力也很大，Cathy 也分享了3招讓大家在逆境中保持心情平伏，一起避免抗疫疲勞！



2位公立診所家庭科醫生Cathy 與 Cheryl 成立了 Facebook 專頁「Dr C&C - 90後女醫生教室」，近日更在專頁中解答了不少疫情相關問題，其中提到如果不幸確診但只屬輕症時就未必需要前往急症室，建議要先保持冷靜，每4－6小時探一次熱，並服藥減輕症狀，緊記要多喝暖水及多休息。她們又指，大部分輕症患者於適當治療及休息後都能痊癒，又提醒指要小心家居感染控制措拖，預防交叉感染。

公立診所家庭科醫生 Cathy Lo 近日在 Facebook 專頁「Dr C&C - 90後女醫生教室」 上分享了她的確診經歷。（Cathy Lo KY＠FB）

【疫情香港／抗疫包】居家自救藥物包5大建議

Cathy 近日也在 Facebook 專頁分享了自己由確診到痊癒的經歷，指自己在隔離治療的日子都是服用平時開給病人的感冒藥，更列出了家居應備的藥物包清單，居家隔離的病人可參考服用，幫助舒緩病症，不過 Cathy 指以下的藥物包建議只適用於無長期病健康的成人，如果有長期病患，或有限公藥物敏感的病歷，應先向自己的家庭醫生查詢。

- 止痛退燒藥：paracetamol 500mg 每 4小時／1次

- 如果未能退燒可以加一隻消炎止痛退燒藥 ，可以選擇 ibuprofen 200mg 每 6小時／1次；naproxen 250mg 每 8小時／1次； 但由於消炎止痛退燒藥有機會傷胃，所以如果曾經試過胃潰瘍/胃出血人士應盡量避免，及盡量飽肚服用，加胃藥 pepcidine 20mg 早晚1次就最安全。

- 喉糖十分重要！Cathy 個人喜歡 DIFFLAM，因為有少許局部麻醉成分，吃完喉嚨會有少許麻痺感覺。

- 收鼻水藥： Loratadine 10mg 一日一次 （無睡意配方）； piriton 4mg 一日三次（有睡意配方）

- 咳水 ：benadryl 10ml 一日三次（有睡意配方）;phensedyl 10ml 一日三次（有睡意配方）； actifed-co 10ml 一日三次 （無睡意配方）/或其他自己可以買到的咳水

Cathy分享居家自救藥物包5大建議（Dr C&C - 90後女醫生教室＠FB）

3招舒緩焦慮情緒

另外，Cathy 分享指，因為疫情爆發，外出吃飯也擔心會否被感染，自己確診後又擔心傳染給身邊的人，大大增加心理壓力，令很多人都感到焦慮緊張及情緒低落。Cathy 就跟大家分享了3招幫助讓大家在逆境中也能保持心情平伏。

1. 每日10－20分鐘冥想（Meditation）

不少研究指出冥想能有效減低焦慮及對抗抑鬱，每日用10－20分鐘照顧自己內心及聆聽自己身體與心靈的需要。如果沒有時間，也可以嘗試做1分鐘5下的深呼吸，吸氣5下，呼氣5下，將雙手放在肚臍上，感受下肚皮隨着呼吸的起伏，做完1分鐘會瞬間感到心情放鬆了很多！

不少研究指出冥想能有效減低焦慮及對抗抑鬱。(Unsplash＠Shashi Chaturvedula）

2. 做運動

帶氣運動能夠有效地減低焦慮及對抗抑鬱，如果因為疫情關係而不想外出做運動，其實在 YouTube 也可以找到很多居家運動練習跟著做！

帶氣運動能夠有效地減低焦慮及對抗抑鬱。（Unsplash@bruce mars）

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3. 感恩日記

每日思考一下有甚麼值得感恩的事 ，然後記錄低！寫低後就會發現原來有很多事我們都忽略了，擁有時並不覺得那麼重要，到失去了才發現，例子一就是健康！