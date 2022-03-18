陳茵媺比選港姐時還要美　4大凍齡保養秘訣：用維他命A酸調理膚質

【陳茵媺／陳豪／凍齡保養】早前因為陳茵媺老公陳豪同劇組有演員確診新冠肺炎，需要在自家露台進行家居隔離。近日終於隔離完畢，陳茵媺在社交平台上載了一系列照片，相中陳茵媺以素顏示人，笑稱「露台終於可以用了」，網民除了恭喜陳豪可以與老婆子女團聚，更紛紛讚賞陳茵媺白皙透亮的肌膚，與16年前選港姐時的面貌完全沒有分別。即看下文揭曉陳茵媺的4大保養秘訣！



【陳茵媺／陳豪／凍齡保養】陳茵媺在社交平台上載了一系列照片，相中陳茵媺以素顏示人，笑稱「露台終於可以用了」。

陳茵媺凍齡保養秘訣1：選用天然食材 減少外出用餐



如果大家有留意陳茵媺個人社交平台，就會發現陳茵媺經常親自下廚烹飪膳食，而且款款看上去十分美味。雖然陳茵微不時也會和老公陳豪，外出用餐，但陳茵媺認為餐廳烹調的佳餚再美味，也不及家中自己親自挑選食材烹飪來得健康。加上家中有三個小朋友，烹飪一道菜餚，可以一家5口一起分享，美味又健康。

經常外出用膳，一不小心容易鹽分攝取過多、吸取水分及蔬果量不足，亦容易吸取高糖飲料，例如含糖咖啡、檸茶及珍珠奶茶等；同時外出用餐也會經常吃到煎炸食物，以及食無定時，久而久之，積聚在身體內的不良影響，就會反映在皮膚上，所以飲食是皮膚保養的重要一環。

陳茵媺凍齡保養秘訣2：選用天然不含化學成份的護膚品



除了選用天然食材，陳茵媺在護膚品方面也會堅持使用無添加成份的護膚品，盡可能降低因外來化學品對皮膚造成的傷害。在一次訪問中陳茵媺提到，自己在面對毛孔粗大、皺紋，會選擇使用維他命A酸調理肌膚狀況，可以達到抗發炎、抑制皮脂分泌、幫助角質代謝和促進膠原蛋白增生等作用，有助增加膠原蛋白增生和均勻膚色，令皮膚變得細緻光滑，看上去更加年輕。

不過有資料顯示，A酸屬於處方用藥成分，不少痘痘肌或嚴重的油性肌膚會以A酸做為治療。如果大家有皮膚方面的需要，應該經皮膚科醫師診斷後才使用。

【陳茵媺／陳豪／凍齡保養】素顏的陳茵媺看上去完全不覺已經超過40歲。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺凍齡保養秘訣3：做帶氧運動 促進新陳代謝



陳茵媺對於運動的熱愛，不單止是為了保持苗條身形，更是因為女兒學習跆拳道，身為媽媽的她亦因此經常穿上跆拳道服，陪女兒一起練習。除此之外，陳茵媺的日常生活都離不開跳舞、瑜珈、行山、重量訓練等帶氧運動，她認為適當出汗，加速身體新陳代謝，也是令肌膚保持光澤透亮的秘訣之一。

陳茵媺凍齡保養秘訣4：保持樂觀積極的心態



保持樂觀心態看似與保養皮膚毫無關係，但其實長期受壓力和負面情緒影響，會容易導致食慾不振、睡眠質素下降，自然而然會影響皮膚質素！因此陳茵媺經常保持開朗樂觀的心態，讓自己每天都感到幸福。

經常保有童心和積極向上的人，在大家眼裡永遠都是那麼年輕，散發著光芒，這也是為什麼陳茵媺看起來，與16年前選港姐時狀態依然的原因之一！