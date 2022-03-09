疫情下吃得健康？在家製作健康美味果汁　營養師：減醣增加免疫力

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】疫情肆虐的緣故，公司為了員工健康着想都實施在家工作，在政府的限聚令下，食肆及部分零售店都提早關門，所以大家外出次數都變少。困在家中，女生們不妨烹調食物解一解悶吧！不少女生都喜歡進食一些對身體健康的營養食品，在疫情期間更加著重健康飲食，今天《01女生》就向大家介紹4款有效增強抵抗力且在家都能輕鬆製作的健康美味果汁。



【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】近日大家都會進食一些對身體健康的食品。（《先熱情的打掃吧》劇照）

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】簡單在網上查詢會搜尋不少滋陰補腎的湯水或健康養生的茶飲。畢竟有一部分人士未必對湯水或茶飲感興趣，果汁可能是一個好選擇。明白有些人會擔心果汁具大量果糖，飲用後容易長胖。其實此問題大家無需擔心，只要挑選適合的水果，有效保留水果中的鉀、鈣、鎂礦物質，又能夠適量補充維生素，提高免疫力，所以喝果汁也是不錯的健康之選。



【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】有些人會擔心果汁具大量果糖，飲用後容易長胖。（《致郁生日》劇照）

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】市面果汁中滿滿的果糖與添加糖



其實營養學角度並不建議純果汁，因為熱量及糖份都較高，加上纖維會比攪拌機破壞流失，例如一杯 330ml 蘋果汁就等於3個蘋果的碳水化合物以及熱量。飲用等於攝取接近一碗一碗白飯卡路里，但只含有原本1/10嘅纖維。

▼▼▼【按圖看】DIY果汁｜飲用果汁還需注意這些？！▼▼▼

更值得留意是，市面上一些果汁類飲品，當中真正果汁的成分往往不到一半，而且添加了大量調味劑、人造色素、玉米糖漿、葡萄糖漿等，並不能提供真正健康的維生素，天然抗氧化劑和纖維，所以購買時候，一定要看清楚成份標籤，不是寫百分百果汁，或有水果以外的成分就要小心。

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】建議自備果汁 加入蔬菜 減醣又增加免疫力



相反，在果汁中加入蔬菜，不但可以幫助降低熱量密度、減低糖份，更可以提供額外健康好處，例如紅菜頭汁中的硝酸鹽有助減低血壓和改善血管硬化；菠菜汁能加強抗氧化劑葉黃素的吸收，保護眼睛健康；而紅蘿蔔汁中的紫杉醇有抗癌作用。

以添加了蔬菜的水果汁取代其他高熱量飲品，例如汽水、包裝果汁、全糖奶茶、全脂牛奶等，就可以有效幫助降低熱量攝取。《01女生》記者訪問了澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）意見，陳曼婷回覆果汁營養功效，更向讀者們推介四款健康而易於製作的果汁。

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】1. 火龍果青瓜汁



材料：火龍果1個、青瓜100克、蜜糖1湯匙

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】火龍果青瓜汁可通便降火。（photoAC）

火龍果洗淨去皮並切成小塊，青瓜洗淨去皮並去籽切小塊，把火龍果及青瓜塊放進榨汁機攪拌，加入蜜糖即可飲用。

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】2. 士多啤梨甘筍蘋果汁



材料：10粒士多啤梨、1個蘋果、2條紅蘿蔔

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】士多啤梨甘筍蘋果汁能補充維他命C。（photoAC）

士多啤梨洗淨，蘋果及紅蘿蔔洗淨去皮去籽切小塊。然後將所有材料倒入攪拌機打成汁，即可飲用。

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】3. 西柚檸檬橙汁



材料：2個橙、1個西柚、1個檸檬

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】西柚檸檬橙汁能補充維他命C。（photoAC）

把柑橘類水果去皮去核並切塊，然後將所有材料倒入攪拌機打成汁，即可飲用。

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】4. 雪梨蘋果蘆薈花茶



材料：1個雪梨、1/2個蘋果、1條 蘆薈、10朵菊花

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】雪梨蘋果蘆薈花茶 有助清熱舒緩喉嚨痛。（photoAC）

把乾菊花用熱水燙過清潔。加入100ml的熱水泡10分鐘，隔渣放涼。蘋果、雪梨、蘆薈洗淨去梳後切小塊備用，把菊花茶和水果塊放進榨汁機攪拌，打成果汁後加入蘆薈塊，即可飲用。

【DIY果汁／果汁好處／營養／功效】畢竟每人的身體狀況不一，有需要人士可向醫生咨詢。（《夫婦的世界》劇照）

畢竟每人的身體狀況不一，假設不適當飲用果汁，攝取後在體內代謝產生尿酸合成一種名單磷酸腺苷（Adenosine monophosphate）的物質，促進尿酸合成增加，減少尿酸排泄，使血液中尿酸含量增加，最終引發痛風症，因此有需要人士可向醫生咨詢。