美妝蛋含菌量極高！3大清洗方法：用微波爐叮1分鐘可輕鬆殺菌？

化妝用品必定要定期清潔，趁疫情期間減少了化妝，一於把化妝用品一次過清洗吧！英國曾有研究指出大部分使用過的美妝蛋都含有金黃葡萄球菌、大腸桿菌等病菌，如果使用後沒有定期清潔，恐怕會滋生大量病菌。有些女生會用清潔噴霧來清潔及消毒美妝蛋，但有外國女生曾做過一項實測，顯示出使用清潔噴霧不但未能殺菌，更會繁殖出更多細菌，那究竟應怎樣清潔美妝蛋呢？



英國阿斯頓大學早前公布了一項研究，指出美妝蛋含菌量高，在美妝蛋樣本之中，有72%含有金黃葡萄球菌；25%含有大腸桿菌；57%含有真菌，研究人員更指出，美妝蛋是特別容易受到污染，因為美妝蛋使用過後，大多數都是處於潮濕的狀態，容易滋生細菌，所以必定要定期清潔及更換，避免令皮膚受到感染。

大部分使用過的美妝蛋都含有金黃葡萄球菌、大腸桿菌等病菌。（pannns___@IG）

實測用「清潔噴霧」洗美妝蛋 反而滋生更多細菌？

那究竟應該怎樣清潔美妝蛋呢？市面上有不少專門用作清潔美妝蛋的清洗噴霧，不少女生都會為求方便使用清潔噴霧來清洗美妝蛋，但原來這個方法並未能成功殺菌？根據《太陽報》報道，有位外國女生Daniel Day在 TikTok 上載了一段實測影片，檢測美妝蛋上的細菌及清潔美妝蛋的方法。Daniel Day 將3個使用過，而且未清洗的美妝蛋來做實驗，發現美妝蛋上有各種細菌存活，更發現使用「清潔噴霧」清潔美妝蛋，不但未能殺菌，更會繁殖出更多細菌。Daniel Day 更指使用沒有定期清洗的化妝用品可能會令皮膚生粉刺，若細菌進入了眼睛或口腔，可能會導致嚴重後果，所以美妝蛋必定要定期清洗！

Daniel Day 指使用沒有定期清洗的化妝用品可能會令皮膚生粉刺。（TikTok@Daniel Day）

美妝蛋清潔方法｜袋子清潔法

大家可把美妝蛋放在密實袋內，加入溫水及適量牙膏，然後把膠袋封實，隔著袋子均勻地按壓美妝蛋，很快就會見到水變得混濁，美妝蛋上的彩妝也會溶解，最後把美妝蛋拿出來沖洗乾淨，放在通風處風乾即可。如果想更徹底地清潔乾淨，可在溫水中加入潔面乳或卸妝油。這個方法更可以一次過清洗兩個或以上的美妝蛋，相當方便！

美妝蛋清潔方法｜袋子清潔法（joeu.official@IG）

美妝蛋清潔方法｜微波爐

微波爐產生的熱量有助殺菌，可以先將少量肥皂液滴在一杯水內，再放入美妝蛋，注意水的份量要完全覆蓋到美妝蛋，然後放入微波爐「叮」1分鐘，取出後等待美妝蛋冷卻，用清水再次沖洗，美妝蛋便會回復至新的一樣。

美妝蛋清潔方法｜微波爐（santaeva.accesorios@IG）

美妝蛋清潔方法｜洗頭水

大家可先將美妝蛋濕水，然後將適量洗頭水塗在上面按壓清洗，或可以將洗頭水加到清水中，再把美妝蛋放進水中浸1－2分鐘，然後按壓清洗。大家可選用嬰兒洗頭水，避免對美妝蛋造成損害。