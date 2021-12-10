宋熙年8款平價化妝品示範秋冬妝容　$39高滋潤唇膏一物二用CP值高

【化妝｜宋熙年】宋熙年（Sarah）不時於社交平台及其YouTube Channel分享名牌、小資手袋與美妝資訊，日前她就拍攝短片實測如何利用平價化妝品化出秋冬妝容，當中涉及不少百元以下化妝品，力證「平、靚、正」，適合小資女和化妝新手參考。



【化妝｜宋熙年】宋熙年日前拍攝短片實測如何利用平價化妝品化出秋冬妝容，當中涉及不少百元以下化妝品。(rahrahsong@Instagram)

宋熙年實測平價化妝品 大部份不過$100

宋熙年喜歡嘗試不同化妝品，日前特意挑戰用8款平價化妝品化出秋冬妝容，最平只HK$39，最貴亦僅HK$328，由底妝到定妝產品一應俱全；宋熙年更表示大部份化妝品皆是首次使用，但用後發現非常驚喜，直指：「原來$100以下係有咁多正嘢㗎！」

【化妝｜宋熙年】CANMAKE混色遮瑕具備3種深淺色調，更配有雙頭遮瑕掃。(canmaketokyo@Instagram)

當中，宋熙年使用到韓國品牌Ceramine水感滋潤精華氣墊化上底妝，內含保濕和抗衰老成份，加上遮瑕度高，輕鬆打造亮澤無瑕妝容。不過為加強遮瑕效果，亦用到CANMAKE混色遮瑕修飾臉上瑕疵，遮瑕膏具備3種深淺色調，更配有雙頭遮瑕掃，方便調節出與膚色相近的遮瑕色遮蓋瑕疵，宋熙年分享指其質地順滑，遮瑕度高，就連臉上的黑痣也能完美遮蓋，十分滿意遮瑕膏效果。

【化妝｜宋熙年】日本化妝品品牌CHIFURE一直以高品質和合理價格著稱，唇膏替芯與唇膏盒分開購買，只要購買過1次唇膏盒後，定期更換唇膏芯即可。(kyoka.52@Instagram)

CHIFURE唇膏一物二用 $39 CP值高

此外，宋熙年也選用日本化妝品品牌CHIFURE唇膏，品牌一直以高品質和合理價格著稱，唇膏加入保濕成份玻尿酸配方，保濕度高且成份安全，唇膏替芯價錢只HK$39入手，唇膏盒HK$15，只要購買過1次唇膏盒後，定期更換唇膏芯即可，高CP值得到不少女生寵愛。宋熙年將CHIFURE唇膏一物二用，除唇膏用途外，也將它當成胭脂，滋潤又顯色，更比一般胭脂妝感更自然。

▼▼▼【按圖看】宋熙年秋冬妝容涉及不少百元以下化妝品，當中包括好評滿滿的Kiss Me眼線液及$39高滋潤唇膏？▼▼▼

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