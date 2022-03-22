屈臣氏網店限時減價　多款護膚品買一送一　防疫用品優惠價發售

【屈臣氏優惠】屈臣氏網店於3月18日至3月24日期間舉行「8週年慶」大減價優惠。8週年慶期間，多款精選產品減價低至半價發售，當中SOFINA、VICHY、Avene等美妝品牌低至買一送一，部分亦有第二件半價優惠。而口罩、衛生巾、消毒濕紙巾等防疫用品及個人護理用品亦以優惠價發售。



屈臣氏網店「8週年慶」期間，多個深受女生歡迎的美妝品牌都推出激減優惠。當中，最抵買的要數「買一送一」產品，例如：VICHY火山礦物溫泉水、BIODERMA控油卸妝潔膚水、EAU THERMALE AVENE 亮澤保濕面膜、PHYSIOGEL低敏強效保濕乳霜等，不少都是人氣低敏品牌，敏感肌女生可以趁優惠入貨。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏網店精選買一送一美妝▼▼▼

除了買一送一外，其他精選美妝產品亦有第二件半價、7折套裝等優惠，例如Curél防曬潔淨入門套裝減至$199、INNISFREE 藍莓癒肌平衡系列第二件半價、SOFINA精選產品低至88折等，一樣相當抵買，性價比高。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏網店精選減價美妝▼▼▼

除了美妝護膚產品外，防疫用品亦有減價。人氣屈臣氏口罩現售$160/2盒，大家可以選擇馬卡龍裸粉及可哥淺啡、杏白及芝麻灰等靚色，方便日常襯衫；而其他防疫及家居清潔用品亦有優惠，包括家居清潔套裝、洗手液買一送一等，而女性衛生巾也有優惠價。

▼▼▼【按圖看】屈臣氏網店其他精選減價產品▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）