Francfranc網店減價低至3折　粉色餐具、抱枕、香薰$20起

【Francfranc網店減價】人氣日系家品店Francfranc一向以粉色甜美風設計見稱，深得女生們喜愛。近日Francfranc網店就舉行減價優惠，精選產品低至3折發售，當中包括：抱枕、餐具、杯子、香薰等，不少都設計精美，減價最平低至$20起。以下就為大家精選了一系列粉色系抵買產品，女生們記得留意優惠。



抱枕

馬卡龍造型抱枕質感柔軟舒適，採用女生喜歡的粉色系配色，甜美感十足，放於房子內不單可當抱枕使用，更可當作裝飾品，價錢由$150減至$105。另外，還有其他方形抱枕及抱枕套都減價發售，女生們可以按照房間的風格選擇不同款式，價錢同樣減至$150起。

▼▼▼【按圖看】Francfranc減價產品及價錢▼▼▼

迪士尼精品

Francfranc向來都會聯乘不同的迪士尼卡通推出精品，今次減價的就有富貴貓系列，分別有杯墊、小物包、首飾盒、毛毯等，非常多選擇。當中，富貴貓杯墊就有半價優惠，由$40減至$20。而富貴貓旅行用首飾盒就採用了白色毛毛布料設計，有質感之餘又容易攜帶，價錢更由$220減至$66就買到。

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餐具

Francfranc的餐具一直簡約又精美，今次網店減價亦有不少款式，包括碗碟、杯子等。當中，邁阿密馬克杯設計玩味十足，以粉紅色杯身配上凸字設計，價錢由$80減至$40，足足有半價優惠。而SOULAGER系列餐具則以淨色設計為主，顏色就選擇了粉紅色、粉藍色等少女感色調，不少減價後都在$100以下，是入手的好時機。

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除了餐具、迪士尼精品、抱枕外，其他精選產品都有優惠，例如兔仔加濕器由$200減至$160；香薰、雨傘、化妝包、擺設等產品亦低至3折發售，女生們可到Francfranc網店選購心水產品。

▼▼▼【按圖看】Francfranc其他精選減價產品▼▼▼