護膚｜梁詠琪愛用6大高保濕面膜　最平$20有找很貼面、鎖水力極強

【面膜／梁詠琪／護膚】梁詠琪（Gigi）早前迎來46歲生日，便在網上開生日直播與粉絲進行互動，並藉機宣傳新劇《反起跑線聯盟》。踏入40+的梁詠琪雖育有一女，但膚質與顏值卻猶勝當年，絲毫不見歲月在梁詠琪留下多大的痕跡，這全賴梁詠琪平日不怠於敷面膜，更會自製「檸檬蛋白橄欖油」面膜去保濕兼收毛孔？



【面膜／梁詠琪／護膚】現年46歲的梁詠琪（Gigi）在90年代以《膽小鬼》和《短髮》等經典金曲而為人熟悉。(gigileungwingkei@ig)

現年46歲的梁詠琪（Gigi）在90年代以《膽小鬼》和《短髮》等經典金曲而為人熟悉，更因空靈吸睛的「短髮」造型而突圍而出，成為粉絲口中的「短髮女神」。早前，梁詠琪更在Instagram分享一張手持與20年前專輯封面的合照，只見梁詠琪幾乎毫無差別的樣貌令人驚豔，不少粉絲更直言：「吃了防腐劑嗎？」

【面膜／梁詠琪／護膚】踏入40+的梁詠琪雖育有一女，但膚質與顏值卻猶勝當年，絲毫不見歲月在梁詠琪留下多大的痕跡。(梁詠琪@微博)

擁有好膚質的梁詠琪讓不少女生羨慕，而梁詠琪也不時在網上與粉絲分享養生凍齡的秘訣和食譜，亦公開護膚小秘訣，例如：梁詠琪會自製天然的「檸檬蛋白橄欖油」面膜，即將蛋清倒入乾淨的碗中，後將一小匙的新鮮檸檬汁倒入碗內，並與蛋白稍微攪拌，最後將面膜塗抹在面上，敷上15至20分鐘後再用清水洗乾便可。梁詠琪更提到敷後肌膚不但很滋潤，肌膚變得細緻外，毛孔也收細。

梁詠琪除愛敷自製天然面膜外，梁詠琪亦曾在小紅書分享平日愛敷的「6大急救護膚」面膜，當中除有貴婦品牌的面膜外，有一款面膜售價只約HK$17便買到，不但緊貼臉型更舒緩敏感的皮膚？

▼▼▼【按圖看】梁詠琪推薦6大愛用面膜，除鍾情專櫃品牌面膜急救皮膚，有一個開架品牌只HK$17便買到一塊，敷後皮膚如去美容院般一樣？▼▼