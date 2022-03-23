湯怡從黑妹成「少女版黎姿」花10年研美白4大秘訣：要層疊式保濕

【湯怡／美白／護膚】湯怡自嫁給麥秋成後，便為對方誕下女兒「麥QQ」，更不時在網上分享兩人甜蜜的合照。早前，湯怡除上載與麥秋成情侶運動的照片外，湯怡竟發文指厭棄自己皮膚太過白晢，所以要到天台曬一曬太陽。但原來還沒出道前的湯怡，亦曾經歷過皮膚黝黑的階段，全靠以下4大的美白皮膚方法，才變成現在的她？



【湯怡／美白／護膚】34歲的湯怡從小到大熱愛運動，她曾在Instagram發文分享過中學的時候特別喜歡游泳，更無間斷從早上游到晚上，所以她的皮膚曬成黝黑(yuenkaka@IG)

花10年美白擺脫「黑妹」稱號 湯怡4大美白護膚秘訣

34歲的湯怡從小到大熱愛運動，她曾在Instagram發文分享過中學的時候特別喜歡游泳，更無間斷從早上游到晚上，所以她的皮膚曬成黝黑。當時的湯怡更被同輩稱為「黑妹」。然而，長大後的湯怡開始懂得打扮護膚，漸漸湯怡也渴望擁有白晢又光澤的皮膚，於是湯怡便開始長達10年的美白大工程。

美白保養不僅為了美觀，很大程度是可防止肌膚提早老化的重要護理。不少人以為美白只是抑制黑色素形成，避免臉部黑斑或雀斑便可。但有10年美白心得的湯怡卻指出「美白」不單單只是抑制黑色素，也要著重為皮膚保濕，因乾燥皮膚令含有美白養分的護膚成分難以滲透到肌底，令美白效果難有突破的進展。

另外，陽光當中的紫外線和生活中的壓力會加快黑色素形成和氧化皮膚，所以在選擇坊間的美白產品時，最好選擇有抗氧化及抑制黑色素形成的成分便是最好不過。

湯怡美白皮膚秘訣一：同時兼顧美白和保濕

【湯怡／美白／護膚】美白保養不僅為了美觀，很大程度是可防止肌膚提早老化的重要護理。(yuenkaka@IG)

湯怡透露為美白皮膚下了不少苦功，更經常觀看日韓美容節目，了解到要美白皮膚是必須兼顧保濕。因美白成分在乾肌是無法很好地滲透到肌底，所以皮膚乾燥多塗美白產品還是會徙勞無功。建議可用保濕化妝水先濕潤肌膚，再塗抹含美白成分的護膚品。若擔心清爽的美白產品滋潤度不足，可以「層疊式」加法保養，先擦上美白化妝水及美白精華，後塗上保濕霜。

湯怡美白皮膚秘訣二：美白基本要防曬

【湯怡／美白／護膚】湯怡表示用防曬可強化皮膚防禦及鎖水功能。(yuenkaka@IG)

肌膚會形成黑色素與紫外線有密不可分的關係，美白不但可改善膚色黯沉、色斑和黑色素沉澱。想要徹底防禦紫外線，防曬更要做到滴水不漏，去預防皮膚出現膚色不均、不透亮等問題。湯怡表示用防曬可強化皮膚防禦及鎖水功能，從而舒緩紫外線對肌膚造成的傷害與刺激，建議進行戶外活動的30分鐘前，便要使用防曬。

湯怡美白皮膚秘訣三：抗氧化飲食

【湯怡／美白／護膚】湯怡坦言曾試過為了美白將檸檬切片敷在臉上，結果臉部敏感令她得不償失。(yuenkaka@IG)

湯怡坦言曾試過為了美白將檸檬切片敷在臉上，結果臉部敏感令她得不償失。湯怡後來則嘗試從食物攝取可美白又抗氧化的維他命 C，例如：喝熱檸檬水避免身體水腫之餘，又可涉取維他命 C去美白皮膚。

美白皮膚秘訣四：適度運動

【湯怡／美白／護膚】在飲食調整之外，再加上適當的運動，也可打造正常和較快的新陳代謝體質。(yuenkaka@IG)

以抗氧化飲食等天然健康的飲食調整，再配搭適當的運動，也可打造正常和較快的新陳代謝體質，這也是「減黑淨白」的必要元素之一，所以湯怡平日在一星期內最少2-3天會去跑步。

▼▼▼【按圖看】湯怡出道時曾有「少女版黎姿」之稱（現改名為：馬黎珈而）」，而34歲的她仍保養得宜？▼▼▼