洪卓立公開認愛！Hillary保養方法：居家抗疫靠1物邊遊戲邊瘦身

【洪卓立／劉沛蘅Hillary／護膚瘦身／保養】洪卓立早前上載了一張狗仔照，大方承認與《膠戰》女神劉沛蘅（Hillary）的戀情！現年30歲的Hillary憑ViuTV綜藝節目《膠戰》成功入屋，最近在TVB劇集《家族榮耀》的表現也相當亮眼！作為女神，瘦身護膚當然不可以偷懶，她也曾經提過，踏入30歲後發現新陳代謝開始減慢，要花點工夫保持身形，在上鏡時才能以最佳狀態示人！



【洪卓立／劉沛蘅Hillary／護膚瘦身／保養】洪卓立早前上載了一張狗仔照，大方承認與膠戰女神劉沛蘅（Hillary）的戀情！（hungcl@IG）

【洪卓立／劉沛蘅Hillary／護膚瘦身／保養】現年30歲的Hillary憑ViuTV綜藝節目《膠戰》成功入屋，最近在TVB劇集《家族榮耀》的表現也相當亮眼！（hillarylau@IG）

Hillary劉沛蘅保養｜靠吃杏仁減肥護膚

杏仁含有豐富蛋白質、不飽和脂肪及維他命E，有助降低體內膽固醇，平日心思思想吃零食時，Hillary就會選擇吃杏仁，高質量膳食纖維有助增加飽腹感，減慢身體分解及吸收澱粉的速度，加上杏仁熱量低，能有效達到減肥效果。另外，杏仁對皮膚也有一定的護膚功效，有助抗氧化、減少細紋及皺紋，並令肌膚回復滋潤及光澤！

Hillary劉沛蘅保養｜靠吃杏仁減肥護膚（hillarylau＠IG）

Hillary劉沛蘅保養｜每日喝2公升水

經常聽到「女人是水做」這句話，而喝水就正正是保養肌膚的秘訣之一！Hillary本來不是一個喜歡喝水的人，但因為少喝水令她的腸胃變差。為了健康，Hillary特意買了一個精美的巨型水樽，平日都會隨身攜帶著，逼自己喝多些水，每日最少喝2公升。培養了多喝水的習慣後，Hillary不但身體與腸胃改善了不少，連皮膚質素也好多了，成功養成鏡頭前的彈性水潤肌！

Hillary劉沛蘅保養｜每日喝2公升水（hillarylau＠IG）

Hillary劉沛蘅保養｜戒糖戒宵夜

Hillary一向喜歡吃甜食，特別愛喝檸檬茶！以往的她吃極都不會肥，但自從踏入30歲，發現新陳代謝開始減慢，吃少少就變肥，早前到內地工作，肥了接近10磅，所以她就開始戒糖、戒宵夜，減少卡路里攝取來積極減肥，希望在上鏡時可以最佳狀態示人！

Hillary劉沛蘅保養｜戒糖戒宵夜（hillarylau＠IG）

Hillary劉沛蘅保養｜晚晚敷面膜

Hillary曾經分享指，自己也算得上勤於護膚，基本上晚晚都會敷面膜，為肌膚補濕鎖水，令肌膚變得不再敏感乾燥！

Hillary劉沛蘅保養｜晚晚敷面膜（劉沛蘅 Hillary Lau @FB）

Hillary劉沛蘅保養｜堅持運動

Hillary熱愛行山，即使工作繁忙也會堅持抽時間去行山，消耗卡路里之餘，亦會幫助保持完美身形體態！除了行山外，在居家抗疫期間，Hillary也喜愛玩遊戲健身環（RingFit )，透過遊戲中的跑步、深蹲、跳躍等動作，訓練身體不同的局部部位，幫助Hillary邊玩邊瘦身！