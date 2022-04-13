戴口罩爆暗瘡又爛臉？皮膚醫生「四不五要」保養法讓你保持嫩滑肌

雖然疫情漸漸趨緩，但是口罩依舊在生活中不可或缺，防疫成為生活新日常，但也造成肌膚問題更多重複雜化，如何兼顧防疫，並維持肌膚健康，就是保養新挑戰！台灣高雄長庚醫院皮膚科主治醫師曾涵琪，日前就提出了「四不五要」的肌膚保養原則，讓你在疫情之下也能維持好肌膚！



肌膚三大問題：痘痘、酒糟性皮膚、濕疹

自疫情開始後，因戴口罩與防疫消毒引起肌膚問題前三名分別是：痤瘡（痘痘）、酒糟性皮膚炎和濕疹（如接觸性皮膚炎）。每天配戴口罩超過6小時，就會提高肌膚發生多重問題的機會。因口罩磨擦肌膚或束帶過緊、固定鼻梁金屬條過敏、添加防腐劑或口罩清潔不足等，在長時間佩戴接觸下易造成刺激性皮膚炎；另外呼吸空氣會回流在口罩內，致使口罩內溫度升高產生熱摩擦，加上呼吸時水氣會同時累積在口罩內，溫度與濕度雙雙提高，就會讓皮脂腺出油旺盛，堵塞毛孔造成粉刺或痘痘問題；此外，口罩芳香釦成分內含香精、防腐劑，也可能會在特定族群引發敏感問題。

謹記「四不五要」皮膚保養法則，讓你除下口罩後亦有光滑皮膚去見人~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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四不原則

面臨乾燥脫屑、敏感泛紅、粉刺痘痘等肌膚問題時，容易讓日常保養亂了頭緒，這時候要謹記「四不原則」，才能避免肌膚再度受到傷害。

1.不用含刺激成分潔顏產品：避免刺激成分，造成肌膚更多敏感不適。

2.不要使用熱水洗臉：溫度過高熱水會破壞皮脂膜，造成屏障防護力下降。

3.不要過度使用面膜：發炎或敏感肌膚易因面膜使用過久、過悶，或相對複雜成分造成發炎問題更加嚴重。

4.不要繁複保養：當肌膚出有癢痛刺激症狀，首先簡化保養步驟，並選擇具多效修復功效保濕產品，避免使用刺激成分。

五要原則

除了保護肌膚不再受損，強化肌膚屏障防護力以及在受損時能快速修復多重肌膚問題也很重要。曾涵琪醫師針對問題肌膚也提出了「五要保養原則」。

1.要清潔：每日早晚定時清潔，避免油脂髒污唾液與汗水殘存肌膚。

2.要及時保濕修復：當肌膚紅腫不適時，完全不保養反而會因造成肌膚缺乏保濕水分，可能導致後續衍生問題；成分建議選擇同時有修復&保濕功效成分，如高濃度維生素原B5等，具有舒緩及修復肌膚屏障功能，可改善肌膚發炎或舒緩不適症狀。

3.要防曬：天天防曬與適時補擦防曬，防止紫外線造成肌膚問題惡化，特別是酒糟肌，容易因為紫外線刺激引發發作。

4.要更換：拋棄式口罩要天天更換，當口罩內層髒污或潮濕就應馬上更換。口罩配戴不宜太緊過度壓迫，若有敏感、過敏問題，要避免使用香氛釦等含有香精成分產品。

5.要治療：當肌膚出現嚴重不適紅腫刺癢等問題時，勿過度搔抓避免造成傷口細菌感染，宜盡快諮詢專業皮膚科醫師，切莫延誤就診以免引發嚴重後遺症。

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