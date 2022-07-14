MUJI甜杏仁油9大隱藏用法　收毛孔效果顯著！擊退黑眼圈魚尾紋

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜MUJI可可巴油去黑頭功效顯著，相信不少女生都知道，但原來除了可可巴油，MUJI的甜杏仁油也是女生必入手的美容好物！甜杏仁由堅果果實壓榨而成，含有豐富蛋白質、多種礦物質與維生素，具有很高的美容價值，是有助去皺、收毛孔的護膚好物！甜杏仁油好處多多，一起看看甜杏仁油的8大用法！



MUJI甜杏仁油隱藏用法｜MUJI甜杏仁具有很高的美容價值，是有助去皺、收毛孔的護膚好物！（MUJI 官網）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜收毛孔

甜杏仁油有助清潔毛孔內的雜質、污垢，做到收毛孔的效果改善毛孔粗大問題，比起到美容院做療程收毛孔，使用甜杏仁油是較實惠的居家美容方法啊！

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜收毛孔（kyo1122@IG）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜滋潤保濕

甜杏仁油含有豐富維他命，具有滋潤肌膚的功效，有助舒緩皮膚乾燥、痕癢等狀況，使用甜杏仁油亦有助軟化肌膚，做到鎖水保濕效果，加上甜杏仁油天然低敏，敏感性肌膚也適合使用，平日塗上肌膚再輕輕按摩，加強滋潤效果。

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜滋潤保濕（gettyimages）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜修復疤痕

女生們最害怕傷口會留有疤痕或生暗瘡後會出現痘印，甜杏仁油原來也是很好的祛疤好物！甜杏仁油有助促進皮膚細胞再生，只要在疤痕上塗抹適量甜杏仁油，再輕輕按摩，便能有效淡化肌膚表面的疤痕，令肌膚回復細緻透亮。

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜修復疤痕（gettyimages）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜去皺、抗衰老

甜杏仁油含有豐富維他命E，有助令肌膚抗氧化，增強肌膚彈性及減少皺紋生長，減慢皮膚衰老，令女生們不再懼怕因年紀增加而導致皮膚衰老問題，長年保持白滑彈性好肌膚。

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜去皺、抗衰老（gettyimages）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜美白

美白也是女生們在護膚保養上的一大難題，不少女生會不惜花費大筆金錢，望養出白滑肌膚，但原來甜杏仁油除了有助令肌膚回復彈性光滑外，還具備美白功效，甚到可以消退臉上斑紋，作為曬後保養也是不錯的選擇。

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜美白（aliaime@IG）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜滋潤唇部

甜杏仁油除了適用於臉部肌膚，還可以用作唇部護理，甜杏仁油的滋潤性有助鎖住水分，塗抹適量在嘴唇上，能瞬間滋潤乾裂嘴唇。

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜滋潤唇部（《來自星星的你》劇照）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜眼部護理

魚尾紋及黑眼圈均是女生們的敵人，所以眼部護理是十分重要！大家可在晚上臨睡前，用化妝水把化妝棉沾入，再加入少量甜杏仁油 ，敷在眼上，再配合輕輕按摩，能令眼周肌膚回復彈性及緊緻，更有助減退黑眼圈！

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜眼部護理（《藍色大海的傳說》劇照）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜妝前打底令妝容更貼服

皮膚乾燥會令底妝看起來不夠貼服，特別是眼底位置，很容易出現裂紋。要急救這情況，不妨試下在粉底或遮瑕膏中加入少量甜杏仁油，這樣能令妝容更持久貼服！

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜妝前打底令妝容更貼服（《Doctors》劇照）

MUJI甜杏仁油隱藏用法｜舒緩肌肉酸痛

穿了整天高跟鞋難免會感到小腿肌肉酸痛，晚上回到家可以配合甜杏仁油，為肌肉輕輕按摩，有助消除疲勞及減輕肌肉酸痛。