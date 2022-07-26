剃毛原來不會令毛髮變粗！皮膚專家解開坊間5個脫毛迷思

【脫毛】連日酷熱天氣，眾多女生都改穿短衫短褲散熱，並積極脫毛，避免因過於濃密而顯得尷尬。坊間一直流傳不少脫毛的迷思，如毛髮愈剃愈粗、剃毛易令毛髮倒生及拔毛較剃毛慢生長等，到底是否屬實？有外媒早前訪問多位皮膚學專家，為大家解拆多年來的好奇。



皮膚學專家Michael Jacobs指剃毛不會令毛髮變粗。(IG: taeyeon_ss)

【脫毛】迷思一：剃後毛髮會變更黑和粗？

記得小時候首次脫毛，旁人都會對你說這句話，讓你當刻像定下重大決定般，需要經過深思熟慮。不過，皮膚學專家Michael Jacobs及Rebecca Marcus異口同聲指事實並非如此，「剃刀只有修短作用，不會影響毛髮根部，而影響粗幼和顏色的主因是基因。」平日我們覺得剛生長的毛髮變粗，其實可能是因為太短，以致產生心理錯覺罷了。

【脫毛】迷思二：剃毛比蜜蠟較快長毛

每次使用脫毛膏後，毛髮不消一星期便很快長回，Michael Jacob解釋，由於剃刀只能除去肌膚上的毛髮，因此生長速度也較快，約兩至七日。相反，蜜蠟能夠去除髮囊和髮根，因此會用較長時間生長至皮膚表面，需時約三至六周。

化學性去角質產品有助減少毛髮倒生問題。(IG: shamshirley)

【脫毛】迷思三：剃毛易致倒生問題

脫毛最怕毛髮倒生，形成一團黑點，不僅難剃而且不美觀。Michael Jacobs認同脫毛會出現倒生問題，「但要看情況」，而且是能解決的。每次美容師在脫毛時，都會提及毛囊閉塞的問題，並推介去角質的療程，Jacobs亦表示，使用化學性去角質產品，可以去除老廢肌膚細胞，減少毛髮倒生問題，而在脫毛前後用適當的脫毛膏或凝膠，也可減少泛紅和過敏等負面影響。

【脫毛】迷思四：身體所有毛髮都一樣

我們一般認為身體毛髮的生長速度差不多，但護膚中心創辦人Joie Tavernise則指出，其實腋下及比堅尼線的毛髮會較面毛長更快，因此可以根據不同位置採用不同的脫毛方法，如蜜蠟脫腋下；手腳剃毛；而面部則使用線面方式。

Michael Jacobs指唯一能夠永久減少毛髮再生的方法只有激光或電解除毛法。(@lalalalisa_m)

【脫毛】迷思五：蜜蠟有效減少毛髮生長

相較頻繁使用脫毛膏，有的女生會建議蜜蠟脫毛，並稱脫三四次後便不會再長毛。Michael Jacobs則認為未必，指雖然蜜蠟有效減少毛髮量，甚至有永久的效用，但亦不能百分百寫包單保證。他同時補充，唯一能夠永久減少毛髮再生的方法只有激光或電解除毛法。