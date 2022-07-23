脫毛｜陰毛究竟需不需要修剪？私密處毛髮4大功能　有助吸引異性

許多人都有定期除毛的習慣，除了腳毛、手毛或腋毛以外，還有不少人會選擇將私密處的「黑森林」除去，但這樣做是否會危害健康，答案始終眾說紛紜。對此，台灣泌尿科醫師顧芳瑜解答，陰毛其實具有4大功能，除不除毛各有優劣，唯有1大重點才是關鍵！



泌尿科醫師顧芳瑜於臉書專頁發文分享，私密處像「黑森林」，令許多人猶豫是否要去除，但決定之前最好先瞭解它的4大功能：

醫師解答私密處毛髮4大神奇功用，陰毛會釋放大量費洛蒙吸引異性？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 性功能表現

人類大約在12歲或13歲時開始發育第二性徵，此時陰毛也會開始生長，隨著發育期，陰毛會釋放大量費洛蒙，吸引異性。

2. 減少陰部摩擦

陰毛大多呈現捲曲且蓬鬆，如彈簧、避震器的功能。讓性行為過程中，皮膚不會直接相互碰撞、摩擦，可減少陰部傷害。

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3. 保護作用

早期人類生活赤身裸體，陰莖龜頭即使有包皮包裹，相對身體皮膚仍較細嫩；女性的大小陰唇也是，此時陰毛就能發揮保護效果。

4. 調節溫度、氣味

小便後可能會使私密處有氣味殘留，陰毛能調節溫度、濕度，同時改善陰部散發的味道。類似鼻毛具有調節溫度的功能，當冷空氣進到鼻腔，經過鼻毛，就不會感覺這麼冷。

既然陰毛有保護功能，為何還需要修剪？顧芳瑜提醒，陰毛雖有保護作用，但太過茂盛也有可能藏污納垢，清潔不確實就可能導致痔瘡或肛門廔管，而除毛更可以減少陰蝨感染的機率。

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顧芳瑜建議，如果決定修剪陰毛，可以沿著內褲外緣或比基尼線修剪即可，不需要剃得一乾二淨。至於除毛方式挑選，顧芳瑜指出，盡量不要使用刮刀，即使皮膚表面看起來沒有傷口，但皮膚表層、毛孔也可能有極細微的刮傷，容易造成細菌感染。

究竟推不推薦除陰毛？顧芳瑜解釋，雖然除毛後比較舒適，也可以避免不必要的細菌滋生，但不論是否去除，保持「清潔」才是陰部健康的關鍵。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：陰毛為何會捲捲的？醫師解答私密處毛髮4大神奇功用，千萬別急著剃掉】