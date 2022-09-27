瑪麗蓮夢露生前保養4大秘密公開：一代性感女神都愛用凡士林上妝

瑪麗蓮夢露｜Netflix將在9月28日上架電影《Blonde》，讓我們重新窺探一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的秘密。年僅36歲的瑪麗蓮夢露當年突然離開人世，在16年的演出生涯裡，她為我們留下來29部出色的作品、數以千計的性感造型，不過她近乎完美的陶瓷肌保養秘方卻鮮為人知。原來在2020年紐約《化妝品博物館》開幕時曾公開了瑪麗蓮夢露的保養秘笈，當中所用的產品更比想像中貼地。



瑪麗蓮夢露生前照片（Netflix／《夢露之謎：絕密錄音帶》截圖）

金髮紅唇是一代女神瑪麗蓮夢露的象徵，雖然她在36歲時離開人世，但60年後她仍然是很多人心目中不可取替的性感女神。除了她過去數以千計的性感造型，以及周旋於甘迺迪兄弟之間的愛情故事引起大家關注之外，她近乎完美的陶瓷肌也令不少女生好奇。在2020年紐約《化妝品博物館》開幕，曾公開了一張瑪麗蓮夢露生前的正版美容護膚程序。

瑪麗蓮夢露保養秘密｜每日用洗面皂清潔臉部

這一張瑪麗蓮夢露生前的正版美容護膚程序珍藏，原來是由她御用的皮膚科醫師Erno Laszlo，為瑪麗蓮夢露量身訂造的護膚秘笈，接近60年後終於被公開了。從這份護膚秘笈所見，瑪麗蓮夢露每日一早，她都會用御用醫師 Erno Laszlo 同名品牌的洗面皂清潔臉部，只要輕輕用手揉起泡後，搭配溫水清潔臉部，最後用毛巾輕輕拭乾。

Erno Laszlo洗面皂（Erno Laszlo官網圖片）

瑪麗蓮夢露保養秘密｜上妝前用凡士林

瑪麗蓮夢露潔面後會用 Erno Laszlo 調理機能水擦拭，再均勻塗抹一層 Erno Laszlo 面霜，達至鎖水保濕效果。最後她再用 Erno Laszlo 眼霜防眼下細紋。如果當日天氣較為乾燥，她會在上妝前用凡士林或是 Nivea 的護膚霜，令底妝更加貼服。若當日需要出席隆重的活動，她會多加一層 Shake-it 液態蜜粉平滑毛孔，讓自己的肌膚看起來更光滑無瑕。到晚上睡覺之前，瑪麗蓮夢露就會用潔顏油卸妝，然後重複跟早上一模一樣的護膚步驟。

瑪麗蓮夢露保養秘密｜限制攝取易引致暗瘡食物

除了護膚品之外，瑪麗蓮夢露也會維持健康的飲食，她被限制攝取易引致暗瘡的堅果類及朱古力等甜食，以及橄欖、牡蠣等貝類食物容易引致暗瘡的食物，即使是保健食品維他命，她都不能隨便攝取。

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瑪麗蓮夢露保養秘密｜睡前5滴CHANEL N°5香水

除了瑪麗蓮夢露的陶瓷肌保養方法之外，她如何散發出性感的「女人味」都引起大家的好奇。瑪麗蓮夢露認為穿著睡衣會影響睡眠質素，因此她多年來都會裸睡。除此之外，她還會在入睡前用5滴CHANEL N°5 香水，甚至會在冷水澡時加入香水，讓這款茉莉和玫瑰香調的淡香精與自己融為一體，散發淡淡清香。