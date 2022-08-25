趙雅芝籃球場上展青春活力　年輕20年秘訣在於洗米水、行樓梯

【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝為首屆的香港小姐，常被封為凍齡美魔女，特別是現年67歲的趙雅芝美貌依然。趙雅芝於月初時分享多張籃球場照片，穿起T恤、短褲和球鞋的她，體態不輸年輕，甚至仍保得住初出道時的氣質，看來與真實年齡相差20年，引來網民驚嘆。據悉趙雅芝曾在節目中，強調保養的重要，指「保養不會傾家蕩產，但不保養容易人財兩空」，由此可見其凍齡的關鍵，就在於持之以恆的養生習慣。以下為大家整理趙雅芝的5個保養貼士，讓大家也能保持肌膚年輕滑嫩。



【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝日前分享籃球場打卡照，造型打扮超顯年輕。(趙雅芝微博)

【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝打籃球有板有眼。(趙雅芝微博)

趙雅芝在首屆香港小姐競選以第4名入行。當時的她在1976年辭去日航空姐職位，毅然投身演藝，並演出多部知名作品，如《半斤百兩》、《英雄無淚》和《教頭》。在電視劇方面，她曾被封為「無綫四大花旦」之一，曾拍攝《上海灘》，而於《倚天屠龍記》飾演周芷若後，多了接拍古裝劇的機會，如《楚留香》、《刀神》和《飛鷹》，為其贏得新加坡新傳媒華語劇50年《古裝美女第一名》的稱號，並登上事業高峰。雖然趙雅芝現年甚少出現於電視鏡頭中，但仍不時會於社交網站分享近照，即使經歷歲月洗禮，美貌依舊未褪減。

【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝在1978年的《倚天屠龍記》飾演周芷若。(《倚天屠龍記》劇照)

【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝有份拍攝1980年的《英雄無淚》。(《英雄無淚》劇照)

【趙雅芝｜凍齡】保養一：洗米水洗面

保養成績需要累積，並非一朝一夕見效，趙雅芝從年輕開始，便會好好護理肌膚，即使拍劇忙得不可開交，也會做簡單保養。她愛以洗米水洗面，大讚非常有美容效果。由於稻米蘊含抗氧化成分，可以抵禦衰老、滋潤肌膚，同時有分解油脂作用，弱酸性特質亦可稍為去除肌膚上的污垢，讓肌膚更為亮白，散發自然光采。

【趙雅芝｜凍齡】保養二：從不捱夜

趙雅芝同時注重養生，認為作息要有規律，曾分享自己很早便會上床睡，不會捱夜，以確保有充足的睡眠。眾所周知，晚間是肌膚修復時間，若然錯過的話，肌膚很易變差，膠原蛋白也會減少增生，使肌膚變鬆弛，容易顯得無神，因此最好還是養成早睡早起的習慣！

【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝在飲食上相當健康。(趙雅芝微博)

【趙雅芝｜凍齡】保養三：每餐吃七分飽

趙雅芝在飲食方面也會節制，注重均衝飲食，曾言每餐只會吃七至八成飽，以免造成胃部負擔。若然肚餓的話，她便會選擇少吃多餐，防止胃口變大，並會多吃新鮮蔬果，內含豐富纖維，有效促進腸道蠕動，並提升飽腹感覺。

【趙雅芝｜凍齡】趙雅芝愛做帶氧運動和行樓梯保養。(趙雅芝微博)

【趙雅芝｜凍齡】保養四：來回走7層樓梯

帶氧運動可以促進血液循環，增強血色感。曾有《57健康同學會》節目提到趙雅芝會每周進行3至4次帶氧運動，並培養行樓梯的習慣，每周抽2天時間，從1樓走到8樓，並來回行走4次以上，這可見出她的毅力相當驚人。行樓梯是個不錯的減肥運動，不僅可以提升心肺能力，每進行半小時還可消耗300卡路里，相等於一個雪糕月餅。

【趙雅芝｜凍齡】保養五：保持心境平和

優雅氣質是保持魅力的秘密，即使遇上任何事，趙雅芝都會盡量保持心境平和，減少內心的焦慮和壓力。對於年紀變大，趙雅芝亦曾多次在訪問中認老，「早就配不起『美人』的稱呼。」縱然不明為何仍有多人覺得她美麗，但她亦認同心態可以變漂亮，「美麗就是一種平和、自然的心態，即便不是一個天生麗質的人，只要擁有樂觀和健康的想法，也一定會很好看。」