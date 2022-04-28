54歲吳婉芳驚人近照曝光 靚過選港姐！6大凍齡法：睡前堅持這樣做

【吳婉芳凍齡護膚】吳婉芳可以說是娛圈中出名的不老女神，多年來美貌從未變，更愈來愈美，每每出席公開場合都讓網友感到驚嘆，根本看不出她的真實年齡，彷彿歲月從未流逝。繼早前吳婉芳小兒子胡智同（Lynus）意外公開媽媽素顏後，日前吳婉芳為梁思浩慶生也令她的近況再度曝光！網民除了再次大讚她的不老容顏外，更好奇她的凍齡方法，原來她靠以下6招護膚法凍齡，女生一定要學習！



吳婉芳其實已淡出多年，甚少出現在幕前，但她的一舉一動依然備受關注，每次有新消息定會引起熱議。就如早前吳婉芳小兒子胡智同（Lynus）在社交平台上載了他與母親的合照，相中素顏的吳婉芳穿著休閒的衣服高舉V字手勢，照片一出即獲網民大讚保養得宜，素顏也一樣好看！

【吳婉芳凍齡護膚】早前吳婉芳小兒子胡智同（Lynus）在社交平台上載了他與母親的合照。（IG@lynuswoo）

吳婉芳為梁思浩與周汶錡慶生 絕美近照曝光

而昨日梁思浩上傳了與吳婉芳、周汶錡、周美鳳及歐陽妙芝的慶生照，雖然生日的主角是梁思浩和周汶錡，但網民的焦點卻放在吳婉芳身上。吳婉芳在圖中看起來非常童顏而且皮膚緊緻白滑毫無瑕疵，明明不是5人中最年輕的卻看起來最顯小。

【吳婉芳凍齡護膚】昨日梁思浩上傳了與吳婉芳、周汶錡、周美鳳及歐陽妙芝的慶生照。（IG@leung_sze_ho_spencer）

【吳婉芳凍齡護膚】雖然生日的主角是梁思浩和周汶錡，但網民的焦點卻放在了吳婉芳身上。（IG@leung_sze_ho_spencer）

【吳婉芳凍齡護膚】吳婉芳在圖中看起來非常童顏而且皮膚緊緻白滑毫無瑕疵，明明不是5人中最年輕的卻看起來最顯小。（IG@leung_sze_ho_spencer）

吳婉芳曾被選為「民選最靚港姐」

吳婉芳1986年參選香港小姐入行，她勇奪亞軍、最上鏡小姐以及才華小姐成三料港姐，更打破當時獲獎最多的港姐紀錄。網民對比了她選港姐時期的照片，感嘆她不但完全沒有變老，甚至變得愈來愈美，她更曾被網民選為「十大最靚香港小姐」中的第一名，成為「民選最靚港姐」！

【吳婉芳凍齡護膚】吳婉芳1986年參選香港小姐入行，她勇奪亞軍、最上鏡小姐以及才華小姐成三料港姐。（TVB截圖）

吳婉芳6大凍齡法 最重要是塗「它」！

吳婉芳凍齡法1. 睡前堅持這樣做

首先，吳婉芳曾坦言自己睡前一定會塗精華，在洗臉後甚麼東西也可以不塗，但一定要塗精華。她認為肌膚也是需要休息和呼吸的，所以護膚最重要是精簡，不必塗上一層層過多的護膚品，只需要簡單塗精華也可以。

【吳婉芳凍齡護膚】吳婉芳曾坦言自己睡前一定會塗精華。（IG@lynuswoo）

吳婉芳凍齡法2. 每周敷兩至三次面膜

吳婉芳曾表示因為害怕所以不會打肉毒桿菌，但會做雷射醫學美容。另外，她習慣一星期會敷兩至三次面膜，為臉部肌膚補補水，敷完面膜後也一定會把臉徹底洗乾淨。

【吳婉芳凍齡護膚】她習慣一星期會敷兩至三次面膜，為臉部肌膚補補水。（IG@numberonepr）

吳婉芳凍齡法3. 飲食清淡不吸煙 多喝湯水

另外，原來吳婉芳很少吃補品及燕窩等養顏食品，不過她吃得相當清淡，而且常喝自家靚湯。她還強調自己不吸煙，吸煙會導致皮膚變差！

【吳婉芳凍齡護膚】她吃得相當清淡，而且常喝自家靚湯。（IG@lynuswoo）

吳婉芳凍齡法4. 中醫調理

除了外在保養，內在保養也相當重要，吳婉芳會找中醫調理身體，務求由內而外養好身體，身體好自然容光煥發，比外敷保養品更管用！

【吳婉芳凍齡護膚】吳婉芳會找中醫調理身體，務求由內而外養好身體，身體好自然容光煥發。（IG@lynuswoo）

吳婉芳凍齡法5. 打坐養生鑽研佛法

為了保持心境平靜，吳婉芳會選擇打坐養生，而她已維持了這習慣許多年。打坐有助減壓，因此不少女星也選擇打坐護膚，心靈平靜皮膚也會變好。

【吳婉芳凍齡護膚】吳婉芳會選擇打坐養生，而她已維持了這習慣許多年。（IG@lynuswoo）

吳婉芳凍齡法6. 心境開朗保持正能量

最後，吳婉芳認為日常保持正能量對凍齡也有很大幫助，而要保持正能量心境開朗很重要，身為3子之母的她愛笑又樂觀，使她看起來也更年輕。