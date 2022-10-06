初現眼紋如何急救？ 5大神級逆齡眼霜推薦！ 黑眼圈、細紋 一瓶KO

你知道嗎？我們每天眨眼微笑，眼周肌膚都在經歷這些重複的「微運動」多達10000+ 次，更別說轉季、長期熬夜及電子產品的藍光問題，以上種種都為眼周帶來極大壓力。尤其眼周肌膚比面部肌膚薄2倍，加上25歲後膠原蛋白開始流失，一旦出現黑眼圈、眼紋、鬆弛或浮腫問題，隨時老了十多歲，疲態盡現，到那時真的神仙也難救！想要守住年齡秘密，擁有一雙透亮「bling bling」明眸，便要及早護理眼周肌膚，以下推薦5大神級抗老眼霜，最平低至4折入手，加上貼心護眼小貼士，就算轉季熬夜、平日幾多表情，都不用怕！



5大神級逆齡眼霜推薦

Estée Lauder - Advanced Night Repair 升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

【亞洲No.1^密集修護急救神器】Estée Lauder - Advanced Night Repair 升級再生基因修護賦活眼霜 15ml

說到眼霜中的急救神器，一定會想起Estée Lauder的升級再生基因修護賦活眼霜。首度注入基因排毒淨化協調技術(Chronolux™ Power Signal Technology)，幫助激活眼周細胞更新，針對睡眠不足、藍光造成的肌膚問題進行徹底的自我修復，只需2星期**便能大大改善黑眼圈、眼紋的問題，擊退眼周初老跡象。同時加入全新獨家抗自由基防禦技術，在曝露於藍光小時能減少91%自由基的製造量***；維他命E亦能提供8小時抗氧化保護。而且它只用一次，就能即時提供接近100小時的水潤呵護****，令細緻纖弱的眼周仿如新生，大大減低細紋形成。

^Beaute Research SARL 亞洲(中國、香港、台灣、新加坡、泰國、日本及韓國) 主要專櫃品牌眼部修護類別銷售報告2019。

**與上一代配方的3星期比較，62位亞洲女性使用產品2星期後的臨床測試結果。

***先使用產品護理肌膚，再曝露於藍光1小時後的即時臨床試管測試結果。

*****31位亞洲女性使用產品後於即時及100小時後量度的臨床測試結果。



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Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

【低至4折入手 懶人恩物精華＋眼霜2 in 1】Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

眼周快速衰老，有時候覺得使用單一眼霜效果未夠顯著？專為眼周皮脂設計的「精華+眼霜」2 in 1設計，精華啫喱質地與滋潤乳液質地相結合，輕盈不油膩，有助快捷吸收，徹夜密集修護。含多種植物萃取成分，當中更有超級天然抗氧成分薑黃，有助肌膚抗初老，舒緩修護，滋潤眼周，重點柔化眼紋、直擊色點，緊緻眼周，改善粗糙、無光、浮、脹等問題。它更備有雙泵設計，可根據早晚或氣候和季節調整用量，精明地用自然能重拾明亮水潤雙眸！

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Clarins - 提拉撫紋全效眼霜 15ml

【60秒*極速明眸】Clarins - 提拉撫紋全效眼霜 15ml

富含豐富植物萃取，有效柔紋、減淡眼下色點及眼袋，加上泛醇，長時保濕鎖水。當中更蘊含速效明眸植物配方，倫加那葉萃取喚活肌底膠原蛋白和彈性纖維，即時提拉眼周肌膚，有效促進12倍**膠原蛋白增生；金合歡花蠟則讓眼周感覺明亮清新，帶點涼意的舒適感。質地輕盈，清爽易吸收，持續每天使用，更可於4周*** 內撫平皺紋、提拉眼周肌膚、改善黑眼圈，透現青春光彩。

*110位女性首次使用全效提升撫紋眼霜60秒後滿意度調查結果

**試管測試結果

***110位女性使用全效提升撫紋眼霜28天後滿意度調查結果



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Shiseido - 深層滋養抗皺眼霜 15ml

【零眼紋抗皺救星】Shiseido - 深層滋養抗皺眼霜 15ml

不想容易曝露年齡秘密，擊退眼紋必是不可缺少的。糅合全新抗皺成分水肽Aqua Peptide及昆布彈力複合物，有效令肌膚回復柔軟，深層滋養眼周肌膚，同時顯著撫平皺紋。再以Reneura Technology+™成分加持，注入能提升肌膚活力的明日葉複合物及紅棗精華，喚醒肌膚感應力，加速肌膚自我修復及吸收力，使眼周細緻幼滑有光澤，要達成0眼紋不是問題！

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LA MER - 眼部精華乳霜 15ml

【貴婦級眼霜】LA MER - 海藍之謎 眼部精華乳霜 15ml

LA MER新一代The Eye Concentrate眼部精華乳霜特別為細緻纖弱的眼周而設，以高濃 Concentrated Miracle Broth™活膚精華配方蛻變眼周肌膚，注入高效活能及療癒水潤，促進肌膚自我更生，同時全面滋養、補濕及強化肌膚，強效淡褪黑眼圈、幼紋和皺紋，同時酸橙茶精華的高抗氧成分，亦能防止眼周受到環境壓力及污染的進一步傷害，賦予肌膚力量抵禦黑眼圈，回復年輕面貌。

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如何令逆齡抗皺效果事半功倍？

想要達到極緻的眼部逆齡抗皺效果，除了懂得選用適合自己的眼霜外，更要配合適當的眼部按摩，修護的功效才能事半功倍。建議每晚使用晚霜時，把手指搓熱，再均勻點在眼周，利用手指關節從眼下而上到眼尾位置來回按摩。這樣不但能增強精華與眼霜的吸收之餘，亦能促進眼周血液循環，令修復及減紋效果倍增。切記由於眼周薄弱，按摩要更輕柔，如果用力過度，反而會因摩擦而增新細紋，白費功夫！

如欲進一步重點加強修護效果及為眼周急救，建議可配合以下眼膜及冷熱按摩儀使用，為眼周嫩肌無間斷提供修護滋潤。

SHISEIDO 資生堂 - VITAL PERFECTION 賦活瞬效提拉眼膜 12對

【無間斷修護滋養】SHISEIDO 資生堂 - VITAL PERFECTION 賦活瞬效提拉眼膜 12對

蘊含高濃度Pure Retinol (純維他命 A)的深層抗皺眼膜，高效撫平皺紋幼紋，亮化暗啞膚色。同時加入品牌研製的RetinoVP8技術，將容易被分解的純維他命A及 Shiseido VP8注入表皮層，抗皺修護效果更顯著！亦含紅花精華及松子塑顏複合物，有助賦活肌膚，滋潤補水，持續使用可有效改善肌膚鬆弛問題，重煥緊緻無痕明亮美肌。

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EMAY PLUS 紓壓美眼儀 (多色)

【me time舒壓必備】EMAY PLUS 紓壓美眼儀 (多色)

具備溫熱及冷凍兩種溫感模式，建議先以溫熱振動按摩(37℃-39℃)眼周，不但能促進精華吸收，亦能促進眼部血液循環、防止黑眼圈形成及延緩眼部肌膚衰老。然後再以冷凍振動按摩 (14℃-16℃)，能緊緻、提升眼部輪廓、紓緩眼睛疲勞及消除眼部浮腫，喚醒雙眸明亮神采。

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EMAY PLUS 冷熱亮眼魔法棒

【貼心雙頭設計】EMAY PLUS 冷熱亮眼魔法棒

具貼心雙頭式設計，一支筆有齊3種不同按摩頭(冷凍頭、滾珠頭、溫熱振動頭)，一端是溫熱眼部按摩功能，配合高達12,000次振動按摩，帶來舒服的眼部按摩；另一端則是可更換式設計，冷凍頭可為眼部作冷敷，減輕眼部浮腫及疲勞，滾珠頭則可塗上眼霜或精華液後，作滾動按摩，一筆趕走黑眼圈、眼袋、細紋自然加倍有效！

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除左眼部肌膚保養，還可以食用不同的營養補充品去增加皮膚膠原蛋白，令肌膚重顯光彩！

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