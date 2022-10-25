Daiso必買美妝好物精選TOP 6！Gel甲油、眼影盤好評不斷長期缺貨

Daiso香港必買︳Daiso的好物一直都是許多女生最愛，大部分產品只需12元就可以入手，當中最受歡迎的美妝產品不斷推陳出新。這次就為大家搜羅了六款近期的12元美妝好物，其中幾款更是長期缺貨！



Daiso必買美妝好物1︰凝膠美甲油

>>>Daiso $12 Gel甲油熱賣斷貨 網民驚喜讚好用：抵到爛<<<

Daiso凝膠美甲油共40色，每支HK$12，性價比高（IG@daiso_official）

Daiso 凝膠美甲油剛推出就大缺貨（IG@daiso_official）

要提到 Daiso 近期最熱門的美妝產品絕對是凝膠美甲油，共推出了40色，一般的凝膠美甲油都要百元以上，而這款只需HK$12，多買幾色都不心痛！使用方法也很簡單，只需塗抹一層再照 LED 燈，就可在家同樣打造出 Gel 甲效果。另外Daiso 之前亦有出售美甲貼紙、閃粉的裝飾小配件，女生們可以自己再加上，創作出喜愛的甲款！不過這款凝膠美甲油剛推出就長期缺貨，想買的話可能要多走幾間店！

Daiso必買美妝好物2︰美甲貼

美甲貼懶人恩物，而且款式超多（IG@daiso_official）

早前更推出萬聖節款式，大家不妨試試又可以應節（IG@daiso_official）

美甲貼紙一直是懶人恩物，不用塗抹也不用等甲油乾，只需貼上美甲貼後，用指甲銼磨走多餘貼紙即可，就算第一次使用也能輕鬆上手。近期更推出了萬聖節款式，來不及預約 Gel 甲又想應節，不妨試試這款美甲貼紙！

Daiso必買美妝好物3︰香水潤手霜

香水潤手霜共推出了6 款香味（IG@daiso_hongkong）

踏入冬季，潤手霜絕對是家裡、手袋、辨公室等地方的必備物，而 Daiso 的香水凝膠是一個很不錯的選擇！一共推出了6款香味，由香甜的果香到茶香都有，價格便宜多買幾支都不心痛！

Daiso必買美妝好物4︰UR Glam 9色眼影盤

UR Glam是Daiso 的自家美妝品牌，當中9色眼影盤是最受歡迎產品之一（IG@na.ma.co）

9色眼影盤的顯色度很不錯（IG@na.ma.co）

這款9色眼影盤在日本剛推出時就引起熱潮，到香港推出後更是長期缺貨。其中 #01號眼影盤是實用的大地色系，而且霧面、珠光、亮片通通有，顯色度也很不錯，很值得入手！

Daiso必買美妝好物5︰卸妝海綿

卸妝海綿可以快速卸除眼妝（IG@daiso_official）

卸妝海綿就連眼角位的彩妝，都可以卸乾淨（IG@daiso_official）

平日有化眼妝習慣的女生，最遇到的問題是睫毛膏卸不乾淨和眼影藏在邊角位，Daiso 推出的這個卸妝海棉只需配合眼唇卸妝液，即可以快速溫和卸除眼妝，而且海綿的角也可以很好的卸除藏在眼角位的彩妝。

Daiso必買美妝好物6︰升級版美顏綿密起泡器

升級版美顏綿密起泡器比起上一版更好用（IG@daiso_hongkong）

升級版美顏綿密起泡器可以打出超綿密泡泡（IG@daiso_hongkong）

上一個版本的美顏綿密起泡器已經引一輪搶購，這次的升級版比之前的產品更易起泡！平日有用洗面奶習慣的女生不妨入手這個起泡器，打出更綿密的泡泡，除了能減少肌膚磨擦外，更能徹底地清潔毛孔和去除角質。