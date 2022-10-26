SOGO感謝祭｜D&G香水低至4折起！精選15支珍藏度高的超值抵買香水

【SOGO感謝祭｜香水】SOGO Thankful Week又開鑼！不知大家的購物清單有多長呢？劇集《Emily in Paris》中曾提到，「香水像件漂亮內衣，令你倍感自信、性感和快樂」，而以一個較低價格，入手夢寐以求的香氣，更令人增添滿足。《01女生》為大家精選15款抵買香水款，不僅外觀吸引，氣味亦受歡迎，大家不妨趁機購買。



【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】低至4折款式：



【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】Furla Romantica EDP 100ml 香水套裝 $860 (原價$1,800，只限銅鑼灣SOGO) (品牌提供)

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】Furla Romantica EDP 100ml 香水套裝 $860 (原價$1,800，只限銅鑼灣SOGO)

若然喜歡較清淡傻雅的花香調，不容錯過Furla於2020年推出的這個系列。與意大利頂尖香氛品牌Mavive聯手打造，以不同女生魅力為靈感，透過不同的花香氣，如濃烈傻雅的薰衣草及精緻細膩的牡丹味道，展現出各種個性品味。這個組合包括各100毫升的Romantica及Magnifica香水，還有5支2毫升的Furla Autentica香水試管，售價較原本減近一半，為860港元。

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】Kate Spade in Full Bloom & Walk on Air EDP 香水套裝$750 (原價$1,690)(品牌提供)

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】Kate Spade in Full Bloom & Walk on Air EDP 香水套裝$750 (原價$1,690)

喜歡精美香水包裝的話，定會被Kate Spade的In Full Bloom香水吸引，以搶眼的白玫瑰連粉色透明花瓶設計，直截了當說明是花香氣味。香水氣味偏向清新感覺，以綠茶和檸檬的青澀味帶出花園感覺，配搭五月玫瑰、荷花和牡丹氣味，散發柔和優雅的味道。而另一香水Walk on Air，則以輕盈低調的白花香氣為主，透過鈴蘭、玉蘭、水仙及茉莉等，展現出女性的魅力。兩款香水氣味不同，卻同樣充滿知性魅力，非常適合姊妹們一起購買。

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】FERRAGAMO Signorina EDP 50ml 香水套裝$648 (原價$1,440，只限銅鑼灣SOGO)(品牌提供)

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】FERRAGAMO Signorina EDP 50ml 香水套裝$648 (原價$1,440，只限銅鑼灣SOGO)

這款香水深受不少女生歡迎，是款專為女生研發的香水，以靈活驚艷的粉紅胡椒及紅醋栗展開序幕，緊接而來是茉莉和玫瑰的高雅氣息，再配合麝香和意式奶凍等較奶油的味道，充滿著少女的感覺。值得一提是香水瓶身以珠寶盒設計，並重新演繹經典的Vera Bow，看來大方優雅。現時香水套裝還包括6支5毫升香水試管，售價為原來的45折，非常超值。

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】Issey Miyake Nectar d’Issey 香氛套裝 $950 (原價$2,100)(品牌提供)

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】Issey Miyake Nectar d’Issey 香氛套裝 $950 (原價$2,100)

品牌香水素來充滿自由奔放感覺，讓人從中感受到舒適療癒感覺。這款香水氣味偏甜，以蜜梨、玫瑰和奶油香氣為主，散發少女味道。現時香水還配合Nectar d’Issey Première Fleur淡香精及香氛沐浴乳，以45折發售。

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】D&G Dolce 經典香氛套裝 $544 (原價$1,360)(品牌提供)

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】D&G Dolce 經典香氛套裝 $544 (原價$1,360)

Dolce Lily是品牌今年新推出的氣味，以粉紅百合、百香果及麝香精粹調製，展現出活力的夏日色彩。現時香水配搭姊妹香氣Dolce Peony，以低至4折出售，非常值得入手。

【SOGO感謝祭｜SOGO Thankful Week 香水】其他折扣款式：

