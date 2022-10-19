SOGO Thankful Week 2022趁秋購買攻略！逾10款$5XX美妝套裝推介

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】SOGO Thankful Week 2022（崇光感謝祭2022）今年下半年度又開始了！由2022年10月26日至12月4日分3階段舉行，大量美妝護膚產品推優惠套裝及加碼禮遇，一同迎接浪漫秋冬。當中不少套裝只大約$500多元內就可以買到，包括有RMK、BIOTHERM、Kiehls、NARS、Laura Mercier等品牌。《01女生》記者就為大家精選了SOGO感謝祭2022 大約$500多元內的優惠套裝，趁機入手秋冬產品！



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【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】

SOGO Thankful Week 2022︳NARS 皇牌原生光定妝套裝 優惠價 HK$370（價值 HK$569）

NARS產品中有不少皇牌產品深受眾多女士歡迎，今次SOGO感謝祭2022，NARS品牌亦推出不少類型的優惠套裝供大家選購，而套裝設有皇牌原生光蜜粉餅 / 原生光蜜粉、迷你光亮柔滑遮瑕霜、迷你胭脂、迷你古銅粉，這款皇牌原生光定妝套裝現由原價HK$569減至HK$370就可以入手。

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】皇牌原生光定妝套裝 Anniversary Special 10月28日限定

SOGO Thankful Week 2022︳THREE 凝光潤采盒套裝 優惠價 HK$238 (價值HK$475 )

為肌膚注入生命力，打造自然光澤與淡淡紅潤氣色。凝光潤采盒以特殊配方，利用手指均勻推開，質地即由霜狀質轉化為粉狀。有如融入肌膚般順滑服貼，提亮膚色帶來光滑緊緻，彷如素顏的妝感。

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】THREE凝光潤采盒 霧光立體粉餅 平衡潔膚油 5 ml

SOGO Thankful Week 2022︳PAUL & JOE x CINNAMOROLL美肌套裝 價值 HK$297

PAUL & JOE 跟 sanrio 卡通人物 CINNAMOROLL 驚喜聯乘推出美肌套裝，當中包括：糖瓷絲潤隔離乳SPF15 PA+ 15ml、橄欖柔肌護手乳霜 20g（CINNAMOROLL主題包裝產品） 、化妝袋（CINNAMOROLL主題包裝產品）、CINNAMOROLL身體美髮噴霧及光透柔肌粉餅補充裝 SPF30 PA+++旅行試用裝 ，喜歡CINNAMOROLL的女士們絕不能錯過！

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】PAUL & JOE x CINNAMOROLL美肌套裝

SOGO Thankful Week 2022︳BIOTHERM升級版温泉強效保濕啫喱套裝-增量裝 優惠價 HK$550（價值 HK$1,240）

踏入秋冬，女士們是時候更換一系列的護膚品，今次SOGO感謝祭2022 BIOTHERM繼續為大家推出多款精選套裝，大家快來以優惠價格選購 BIOTHERM 各種皇牌產品，更新秋冬護膚系列。這款升級版温泉強效保濕啫喱套裝，有效快速舒緩乾燥肌膚，同時達至保濕補水的功效。

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】BIOTHERM 升級版温泉強效保濕啫喱套裝-增量裝 優惠價 HK$550（價值 HK$1,240）

SOGO Thankful Week 2022︳Kiehl’s 特效保濕乳霜 50ml 套裝 優惠價 HK$340（價值HK$480）

Kiehl’s 特意為大家精選多款長期被顧客追捧的面部護理套裝，讓大家為肌膚作好準備，迎接新常態後令人雀躍的寒冬！Kiehl’s 的保濕乳霜一向都是品牌的皇牌產品，質地滋潤細滑，使皮膚柔軟細滑，適合非常乾燥皮膚、乾性皮膚，以及混合性皮膚使用。

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】Kiehl's 特效保濕乳霜 50ml 套裝 Ultra Facial Cream 特效保濕乳霜 (50ml) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash 金盞花深層潔面泡沫 (30ml) x 2 Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner 金盞花植物精華爽膚水 (40ml)

SOGO Thankful Week 2022︳RMK 皇牌潔淨套裝 優惠價 HK$520 – HK$580（價值HK$780 – HK$870）

RMK 於 SOGO 感謝祭2022特意推出此套裝，自選人氣潔面產品三件。產品包括能徹底潔淨污垢、重整肌膚嫩滑狀態的透亮礦物潔面霜；以及迅速與妝品溶合、徹底卸除彩妝的柔滑卸妝油等，可按照個人肌膚需要選擇合適的產品。

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】RMK 皇牌潔淨套裝 優惠價 HK$520 – HK$580 （價值HK$780 – HK$870）

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022︳HK$500左右美妝護膚優惠套裝及價錢▼▼▼