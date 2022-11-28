聖誕2022｜《01女生》送禮：逾2千蚊ghd造型夾、FOREO潔面儀套裝

聖誕節2022｜聖誕節將至，最讓人感到興奮的，莫過於拆禮物的驚喜環節。我們今年為各位讀者準備一份特別大禮 —— 《01女生》倒數月曆，搜集多款名貴及實用美妝品，包括直髮夾、潔面儀、眼影盤及香氛蠟燭等，並每日於Instagram逐日揭曉，讓大家也能體驗到拆禮物的樂趣和喜悅。



現時我們已經公開其中14份，不知大家有沒有心水之選？若然想得到的話，我們今晚8點將有「聖誕送禮」IG (@01_beingms)直播，只要在之後上載的直播影片底下留言，回答想收到的禮物和原因。我們將揀選最有創意的留言，送出禮物！而禮品名額有超過110位，機會難得，不容錯過！



聖誕節2022｜Carrière Frères 2022 節日限定版香氛蠟燭 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物一：Carrière Frères 2022 節日限定版香氛蠟燭 $2,100 （名額2位）

派對著重氣氛，首份揭開的禮物是「Carrière Frères 2022 節日限定版香氛蠟燭」 乙套，由 Scented Niche 獨家代理，透過 西伯利亞白雪松，配搭 3 種不同風格的香氣，讓整個空間飄溢浪漫氣息。俄羅斯人視為國寶的西伯利亞白雪松，當糅合聖誕玫瑰，散發著富有詩意的女性氣息；配搭煙熏木頭的話，則是對令人放鬆和紓緩的香氛組合；而加入薑蜜餞，辛辣氣味孕育出熱情又不失清甜的香氣體驗。蠟燭瓶身上均印有精美花卉植物插畫，超值得收藏！

聖誕節2022｜Elizabeth Arden 全新 PREVAGE™ 艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物二：Elizabeth Arden 全新 PREVAGE™ 艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0 $660/ 20ml（名額10位）

要在派對中吸引異性，靠一雙水潤迷人電眼，Elizabeth Arden 全新 PREVAGE™ 艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0，採用超強抗氧化成分艾地苯，並比原有成分多加 5 種逆齡成分，包括牡丹花提取物、山楂及茉莉花提取物、維他命E、麥角硫因及九胜肽，有助減淡黑眼圈，抑壓黑色素積聚，同時去除浮腫，提亮雙眼，即便通宵狂歡，也不怕睇落憔悴和疲倦！

聖誕節2022｜GHD PLATINUM+™ 專業智能造型夾禮品套裝 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物三：ghd PLATINUM+™ 專業智能造型夾禮品套裝 $2,295（名額2位）

本港天氣潮濕，頭髮易起毛燥，需用直髮夾打理。GHD PLATINUM+™ 專業智能造型夾獨創先進智能 Ultra-zone 技術，能確保溫度維持在最佳的 185°C，同時辨出髮質及造型速度，自動調節熱力，以助更方便快捷地塑出想要的髮型。經測試證實，造型夾可減低髮絲折斷，增加2倍髮色保護效果，而與自然風乾頭髮相比，還能提升光澤76%，締造出女神般的柔順直髮。GHD PLATINUM+™ 專業智能造型夾禮品套裝包括造型夾、方形闊板髮梳及時尚隔熱收納袋，適合一般放在家中使用。

聖誕節2022｜Cetaphil 舒特膚氨基酸活顏淨肌慕斯 (品牌提供)

聖誕節2022｜Cetaphil 水潤保濕晚霜 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物四：Cetaphil 舒特膚氨基酸活顏淨肌慕斯 + 水潤保濕晚霜 $330（名額50位）

天氣寒冷，膚質易變乾及敏感，這時需用成分溫和的低敏護膚品！小編身邊好友及家人都推介Cetaphil，稱讚性價比高。全新氨基酸活顏淨肌慕斯，由性質溫和的氨基酸調製，泡沫細膩綿密，可以深入毛孔，溫和洗走大部分污垢微粒，包括都市微粒子、殘餘彩妝及過剩油脂，以減少肌膚負擔，同時不會造成肌膚乾燥和繃緊。舒敏複合物更有效鎮靜肌膚，並補水鎖水，修復並強化肌膚屏障，改善十大敏感症狀。晚上洗面後，配合用水潤保濕晚霜，還可極速為肌膚補充大量分份，讓肌膚翌日恢復柔軟、濕潤和光澤。

聖誕節2022｜BloomSixteen 純正有機頂級摩洛哥堅果油 + 白玉緊緻拉提刮痧晶石 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物五：BloomSixteen 純正有機頂級摩洛哥堅果油 + 白玉緊緻拉提刮痧晶石 $738（名額6位）

近年流行精油保養，幫助達致身心靈健康。以「正念」為護膚理念的品牌 Bloom Sixteen，與世界首屈一指的德國科研團隊合作，運用前沿科技創出成份溫和、適合任何年齡及性別的護膚系列。純正有機頂級摩洛哥堅果油，萃取自最純正優質的索維拉地區摩洛哥堅果果實，經人手採摘及冷壓提煉，以保留最珍貴的營養。它蘊含不飽和脂肪酸及植物固醇，有助深層保濕鎖水，緊緻肌膚，並改善色素暗沉，減低自由肌傷害，讓肌膚回復天然光澤。配合使用白玉緊緻拉提刮痧晶石按摩，還能活血通絡、促進淋巴引流，以預防皺紋，同時改善面形。

聖誕節2022｜THREE 魅光幻眸眼采盒 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物六：THREE 魅光幻眸眼采盒 $575（名額10位）

不知大家準備在節日派對中，作甚麼打扮呢？除了閃亮戰衣，妝容同樣重要！THREE 魅光幻眸眼采盒，結合優雅色彩及清透光澤，展現出如寶石般的亮麗感覺。眼采盤採用全新配方，加入山桑子葉萃取精華，同時富含兒茶素、槲皮素等多酚類物質，讓肌膚保持潤澤和保濕，展現年輕活力的光采。每款眼采盒都有 4 隻色調，透過疊搽順序，可打造出不同個性神情，散發優雅浪漫的氛圍，以擄獲全場目光。

聖誕節2022｜FOREO LUNA™ 4 潔面儀(混合肌) (品牌提供)

聖誕節2022｜FOREO LUNA™ mini 3 + UFO™ mini 2 限定套裝 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物七： FOREO LUNA™ 4 潔面儀(混合肌) $2,690 或 LUNA™ mini 3 + UFO™ mini 2 限定套裝 $2,350（名額各1位）

卸妝時，除了用化妝棉擦拭，潔面儀更能深層清潔，洗走殘餘彩妝。全新 FOREO LUNA™ 4 潔面儀採用柔軟親膚矽膠，較上一代更為柔軟舒適，並分為 4 款不同膚質：敏感、中性、混合及男士專用，製出不同刷毛設計，進一步呵護肌膚。獨創 T-SONIC 垂直透膚聲波脈動科技，能深層淨膚，只需 1 分鐘即可去除面部 99.5% 污垢、油脂和殘餘彩妝。潔面時可調節 5 種按壓手法，以舒緩肌膚，恢復原有的活力，並提升後續護膚品的吸收。

此外，FOREO 推出限量至臻煥膚節日套裝，其中 LUNA™ mini 3 + UFO™ mini 2 限定套裝，除了潔面儀，還包括潔面乳、面膜儀及面膜，護理卸妝後的肌膚，而且售價低至64折，非常超值。

聖誕節2022｜Paul & Joe 美妝品 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物八：Paul & Joe 美妝品 總值$1,080（名額6位）

提到 Paul & Joe 的彩妝品，都想到可愛的貓貓圖案。今年聖誕，品牌特別推出限量光感亮肌蜜粉，以節日限定色調，糅合薰衣紫珍珠微粒，讓面上展現晶瑩剔透的光芒，同時透出柔和的紅潤感。蜜粉經加工處理，不會與汗水或油脂結合，減少妝後色澤變暗沉的問題，並保持絲般柔滑觸感。

若想擁有無瑕底妝，可在塗抹粉底前，先用隔離乳增加妝感貼服。品牌熱賣的糖瓷絲潤隔離乳，蘊含接近九成精華成份，能提供超豐盈的保濕效果，包裹著肌膚，而精準均衡配方，更能為肌膚深層保濕之餘，不影響遮瑕效果。

此外，貓咪果漾唇膏亦是熱賣單品，採用日本獨有的金太郎飴傳統糖果製造技術，打造出貓臉形的有色潤唇膏，看來超級可愛和吸引，加上護唇霜蘊含大量天然植物油，能夠滋潤雙唇，增加唇妝貼服，即使脫掉口罩，也能保持紅潤唇色。

聖誕節2022｜LOVE BITE x CHOCONEXT「Precious One」聯乘禮盒 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物九： LOVE BITE x CHOCONEXT「Precious One」聯乘禮盒 $1,580（名額5位）

每逢浪漫節日，當然要有花束出現。品牌 LOVE BITE 聯乘 CHOCONEXT 推出的「Precious One」主題聯乘禮盒，採用 6 款不同色調的永生花，並根據客人挑選的喜慶主題，製出不同主題禮盒，讓大家都能向愛人傳遞特別的心意。花材經過精挑細選，配搭繡球花、木棉花及兔尾草，盛載著不同的花語和祝福。此外，禮盒特設隱藏抽屜，除了香氣蠟燭，更有CHOCONEXT 悉心打造的手製朱古力，讓心愛的對方能透過多個感官，感受到你的愛意。

聖誕節2022｜SOFINA Primavista 修護保濕精華底霜 SPF20 PA++ (品牌提供)

聖誕節2022｜SOFINA Primavista 柔光美肌蜜粉 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物十：SOFINA Primavista 修護保濕精華底霜 SPF20 PA++ 及柔光美肌蜜粉 $480（名額10位）

想擁有女神石原里美般的無瑕底妝？SOFINA Primavista 修護保濕精華底霜有效控油、保濕及調色，用後明顯提亮和均勻膚色，增添水潤的透明感。富含強效保濕成分，有助延長水潤透亮妝效。配搭柔光美肌蜜粉使用，還可調整膚色，修飾及細緻肌膚，而蘊含的玫瑰狀粉體，更能擴散光線，帶來柔焦效果，減淡毛孔及瑕疵，締造自信輕裸肌。蜜粉質感柔滑及蓬鬆，可預防過量皮脂分泌，打造持久的絲滑觸感。

聖誕節2022｜Future Salad 凍齡新沙律飲 x 7包裝 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物十一：Future Salad 凍齡新沙律飲 x 7包裝$767（經 01 Mall 送出、名額5位）

聖誕大餐通常大魚大肉，沒有節制，加上通宵飲油狂歡，致體內易積聚毒素。Future Salad 推出的凍齡新沙律飲，採用黃金抗老配方，特別添加能修復 DNA 的成分 NMN，不僅有效養顏護膚，配合多種維他命，可助抑制身體自由基，製造膠原蛋白，讓肌膚回復亮澤，改善暗瘡問題。凍齡新沙律飲成分天然，由 10 多款蔬果萃取而成，富含膳食纖維，可以吸收水分後膨脹，提升飽腹感，同時促進腸道蠕動，軟化大便，去除體內毒素。加上抗氧化劑、多酚及微量元素，幫助改善新陳代謝，達致燃脂功效。

聖誕節2022｜Comforbot 砭石恆溫電動刮痧板 ZD-GS0401 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物十二：Comforbot 砭石恆溫電動刮痧板 ZD-GS0401$398（經 01 Mall 送出、名額5位）

時下不少人追求養生，早晚都會按摩面部和身體，以促進血液循環，減少水腫。Comforbot 砭石恆溫電動刮痧板所用的砭石，蘊含超過 30 種微量元素，配合 9 檔溫度調節(40℃-56℃) 振動按摩，經摩擦後可釋放出這些元素，將身體毒素排出，舒脈活血。刮痧板特別以凹凸設計，提供不同的按摩功效：凹邊配合面部曲線提拉，可以疏通淋巴，消除水腫；而凸邊則能按摩穴位，深層鬆弛肌肉，並加強精氣神。此外，平邊背部還可大範圍刮痧，有助化解瘀結，並解決小腿繃緊問題。

聖誕節2022｜L’Occitane 冬日漫步護手霜禮盒 30ml x 6支 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物十三：L’Occitane 冬日漫步護手霜禮盒 30ml x 6支$268（經 01 Mall 送出、名額3位） - 直播期間送出

除了面部，手部也易透露真實年齡，特別在較冷的冬天，肌膚經常變乾和粗糙，指甲邊長滿倒刺，若不好好護理，或會嚇退不少追求者。L’Occitane 冬日漫步護手霜質感輕盈、呈乳霜狀，蘊含天然保濕因子，有效紓緩及修護手部肌膚。為營造聖誕氛圍，品牌特別邀請南法藝術家 Tristan Bonnemain，以普羅旺斯的農民為靈感，創造了別具節日特式的插畫包裝。禮盒共有 3 款護手霜，包括豐收乳油木、乳油木暖香及雪白花香氣，每款各 2 支，讓大家都能向愛人分享及共用同一氣味。

聖誕節2022｜ORIGINS FUNHOUSE 身心自癒 24 件聖誕倒數月曆 (品牌提供)

聖誕節2022｜《01女生》倒數月曆禮物十四：ORIGINS FUNHOUSE 身心自癒 24 件聖誕倒數月曆$599 （經 01 Mall 送出、名額3位） - 直播期間送出

每年聖誕節之前，最期待的環節便是開箱倒數月曆，性價比高，每每打開禮物都有驚喜。ORIGINS 今次以簡單的箱形設計，打開後可看到多道「禮物門」，裡面藏著24 款品牌最受歡迎的皇牌面部、身體及自我護理產品，包括靈芝菇菌抗逆健膚系列、醒神活力亮采精華、木製舒壓按摩器及節日限定迷你舒壓薑根蠟燭等，讓大家在整個聖誕都可保持亮麗肌膚及明亮雙眼，展現出幾乎零細紋和瑕疵的年輕光采。