2022聖誕倒數月曆開箱！Diptyque絕美夜光禮盒 YSL黑金設計顯高貴

聖誕倒數月曆2022｜踏入2022年的尾聲，不少美妝品牌都陸續推出聖誕倒數月曆迎接佳節，一個價錢享受多款人氣美妝產品，逐日開禮物倒數聖誕，充滿儀式感！《01女生》為大家開箱YSL 、Jo Malone London、Kiehl’s、Diptyque 4大品牌倒數月曆，一起看看禮盒內藏了甚麼驚喜吧！



聖誕倒數月曆2022｜《01女生》為大家開箱4大品牌倒數月曆，一起看看禮盒內藏了甚麼驚喜吧！（黃寶瑩 攝）

聖誕倒數月曆2022｜YSL 黑金奢華禮盒 HK$2,500

YSL 今年的節日限量版倒數月曆禮盒採用了黑金設計，更顯高貴奢華，24格設計，包含了多款YSL皇牌產品，其中包括17件迷你試用裝、6件產品正貨及1件驚喜禮遇！內含深受不少女生喜愛的迷魅亮彩唇膏、Libre 香水等等，值得一提的是，今年禮盒中附有獨家禮遇一一特別版鏡子，黑金配色優雅且型格，適合女生們外出時補妝之用，另外更有多款 YSL Beauté 人氣美、護膚及香水，為佳節帶來不少驚喜！

聖誕倒數月曆2022｜YSL 黑金奢華禮盒 HK$2,500（黃寶瑩 攝）

聖誕倒數月曆2022｜Jo Malone London 芬芳四溢奢華盛禮 HK$4,745

Jo Malone London 的香水產品一向深受女生喜愛，而品牌每年推出的聖誕倒數月曆都成為搶手之選！禮盒之中包含了24款芬芳四溢的驚喜，包括一系列經典及節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭及多款身體護理產品，讓你充滿怡人香氣地迎接聖誕！禮盒中附有特別禮遇一一浪漫雪球小擺設，相當精緻優雅，擺放在梳妝檯上瞬間充滿節日氣氛。

聖誕倒數月曆2022｜Jo Malone London 芬芳四溢奢華盛禮 HK$4,745（黃寶瑩 攝）

聖誕倒數月曆2022｜Kiehl’s 繽紛護膚禮盒 HK$590

Kiehl’s 推出的護膚品是不少女生的日常護膚好物，品牌今年以繽紛色彩作禮盒主題，節日氣氛十足！禮盒內包含了3件人氣貨裝產品及21件旅行試用裝，其中包括人氣金盞花植物精華爽膚水，特別適合冬季用作舒緩敏感乾燥肌，另外牛油果眼霜、深夜奇蹟溫和潔顔油及亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜等亦相當吸引！只要在Kiehl’s購物滿 HK$500，就可以 HK$590 換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆1份！

聖誕倒數月曆2022｜Kiehl’s 繽紛護膚禮盒 HK$590（黃寶瑩 攝）

聖誕倒數月曆2022｜Diptyque 星夜銀河夜光禮盒HK$3,750

Diptyque今年的聖誕倒數日曆以黑色為背景，盒面設計綴有燦爛銀河圖案，更採用了夜光設計，彷如觀賞著迷人星夜，充滿浪漫氣氛！禮盒內含多款精緻香氛精品及淡香水，讓你整個12月都充滿驚喜！禮盒更附有3款限量版節日香氛蠟燭，在家中燃點起蠟燭，瞬間打造出聖誕感滿滿的節日氛圍！

聖誕倒數月曆2022｜Diptyque 星夜銀河夜光禮盒 HK$3,750（黃寶瑩 攝）

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