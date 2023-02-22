消費券｜敏感肌保養推介2023　10+急救護膚：低價入手含人蔘精華

消費券｜敏感肌保養推介2023｜財政司司長陳茂波今日（22日）發表任內首份財政預算案，不少人關注的消費券，今次亦將派5,000元，料分兩期發放，最快4月派發。雖然金額縮水，但依然可為肌膚應急，藉此機會養靚肌膚。受到轉季、空氣污染等問題，加上長期帶口罩，肌膚免疫力下滑，容易引致敏感，隨時一觸即發。因此，筆者在轉季時期，都會將護膚品轉為敏感肌用的產品，以減少肌膚負擔。以下為大家推介15+款敏感肌護膚品，有助肌膚狀況，即便素顏也能自信見人。



敏感肌保養推介2023｜以下為大家推介15+款敏感肌護膚品，有助肌膚狀況，即便素顏也能自信見人。(《女神降臨》劇照)

敏感肌保養推介2023｜Kiehl’s 深夜奇蹟修復雲朵面霜 (品牌提供)

敏感肌保養推介2023｜Kiehl’s 深夜奇蹟修復雲朵面霜 $400/ 50ml

最近愛用Kiehl’s的產品，用後舒適不刺激，而且肌膚看來更明亮。最新推出的雲朵面膜，為「深夜奇蹟修復系列」之一，針對長期夜瞓、睡眠質素差的人而設，可以改善肌膚受損問題。相信不少夜貓子都會發現，肌膚一般較暗沉和凹陷，這是由於脂質耗損致水分流失，因此晚霜加入富含奧米加脂肪酸的植物成分，以助修復脂質層，提供長效保濕，為肌膚回復飽滿。

購買方法：Kiehl’s官網

敏感肌保養推介2023｜Mustela Avocado Balm (品牌提供)

敏感肌保養推介2023｜Mustela Avocado Balm $165

眾所周知，牛油果無論外敷內服，都是個天然的美容聖品，加上小清新的綠色，深得女生們追捧。市面有不少牛油果護膚品，其中Mustela的更被搶購一空，成為品牌年度十大最受家庭歡迎的護膚產品。由於品牌主打嬰兒肌膚護理，因此採用的成分，都會較安全和溫和，具信心保證。萬用霜採用秘魯新鮮初榨牛油果，每支皆以3個製成，份量十足，亦有效柔軟肌膚，達致滋潤、修復及保護三大功效，而且可用於任何部位，非常方便。

敏感肌保養推介2023｜belif 復活草補濕肌底精華(圖右)，現推出限定版復活草補濕肌底精華春夏禮盒，售價$455 (原價$740)。(品牌提供 & IG)

敏感肌保養推介2023｜belif 復活草補濕肌底精華 $260/ 75ml

這支皇牌補濕精華，質感輕盈溫和，不感黏笠，而且塗後很快便滲透至肌膚內，可以感到微亮飽滿的水潤感覺，整個人看來更精神。敏感肌最大問題就是缺水，因此精華採用於沙漠中仍能生存的復活草，以當中萃取成分，幫助補水和儲水，同時平衡油脂，緩解鎮定肌膚。而在洗澡後用更是一絕，並得到「浴室精華」的稱號。

購買方法（優惠價：$175）︰01mall

敏感肌保養推介2023｜belif 復活草補濕肌底精華(圖右)，現推出限定版復活草補濕肌底精華春夏禮盒，售價$455 (原價$740)。 (Babo Botanicals官網)

敏感肌保養推介2023｜Babo Botanicals 奇蹟保濕霜 $125/ 57g

若然對化學成分敏感，可選擇全素配方。美國護膚品牌Babo Botanicals採用有機認證的草本原材料，性質溫和及天然，經皮膚科測試低敏，無論嬰幼兒或全家人，都可安心使用。保濕霜為品牌皇牌，質感不黏笠，塗後帶滋潤感，肌膚顯得光澤。

購買方法（優惠價：$125）︰01mall

敏感肌保養推介2023｜pHisoderm 益生菌舒敏滋潤精華 (IG@phisodermhk)

敏感肌保養推介2023｜pHisoderm 益生菌舒敏滋潤精華 $320/ 30ml

不少都知益生菌可助腸道健康，但原來都可強化肌膚屏障。pHisoderm便以源自母乳的專利益生菌成分及人蔘益生元，提升肌膚益菌量，對抗有害微生菌，同時築起天然防禦屏障，讓肌膚回復健康亮澤。精華同時注入保濕的積雪草，用後即感滋潤，而且肌膚也變滑嫩，近日晚上基本上都會薄塗一層打底，感覺可助加快修護肌膚。

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