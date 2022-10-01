消費券2022｜15款$3,000名牌銀包推介　LOEWE、GUCCI入門級之選

【消費券2022／銀包推介2022】終於收到第二期$3,000消費券，大家打算怎樣使用呢？如果覺得手袋價錢昂貴難以負擔，不如考慮一下入手銀包或卡片套吧！《01女生》為大家精選15款約$3,000銀包及卡套推介，當中深受女生喜愛的LOEWE、GUCCI、LV等大品牌都有平價入門級之選，立即看看多款銀包款式吧！



【消費券2022／銀包推介2022】LOEWE 經典小牛皮 Puzzle 硬幣卡片套 HK$ 3,400

LOEWE 經典 Puzzle 系列手袋一向深受女生喜愛，更被列為必收款式之一，原來除了手袋外，Puzzle 系列還有卡片套可選！這款經典小牛皮 Puzzle 硬幣卡片套與 Puzzle 手袋一樣，採用獨特的幾何圖案作為設計概念，呈現出俏皮、玩味視覺效果，卡片套設有4個信用卡槽及配有帶有拉鏈的零錢收納袋，當作銀包使用也相當適合！

【消費券2022／銀包推介2022】GUCCI GG Marmont卡片套銀包 HK$ 3,600

GUCCI 的 GG Marmont系列採用的雙G元素是品牌的經典特色，這款卡片套銀包採用了米色及烏木色的GG Supreme帆布，綴以暗粉紅色皮革細節製成，設計融合經典與優雅，有助女生散發出與眾不同的氣質，配合金色配件，令整體感覺更顯高雅！銀包設有5個卡片夾層，開口式內袋及拉鏈口袋，相當實用！

【消費券2022／銀包推介2022】GUCCI GG Marmont卡片套銀包 HK$ 3,600（GUCCI 官網）

【消費券2022／銀包推介2022】CELINE TRIOMPHE 帆布COMPACT 銀包 HK$ 3,650

不少CELINE粉絲們都醉心於品牌的標誌性印花，而這款TRIOMPHE帆布COMPACT銀包絕對是不收不可！銀包採用塗層帆布配以小牛皮襯裡製造而成，款式雖然簡單，但盡展了品牌的經典美學！銀包設釘扣及拉鍊開關，更設有多個口袋、插袋，方便妥善放置銀包內的小物！

【消費券2022／銀包推介2022】CELINE TRIOMPHE 帆布COMPACT 銀包 HK$ 3,650（CELINE 官網）

【消費券2022／銀包推介2022】LONGCHAMP BOX-TROT 長型錢包 HK$ 2,250

長銀包有聚財之意，想儲錢的女生們不妨換一個長銀包吧！LONGCHAMP 這個 BOX-TROT 長型錢包提供全面性的收納配置，實用性相當高！銀包設計簡約，採用散發微光澤的平滑小牛皮，略帶知性美！

【消費券2022／銀包推介2022】LONGCHAMP BOX-TROT 長型錢包 HK$ 2,250（LONGCHAMP 官網）

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