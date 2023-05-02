戴牙套該如何清潔牙齒牙菌膜？4款電動牙刷推介　日牙醫最愛這款

愛美是人的天性，早前口罩令解封勢必要以真面目示人！不只臉皮要顧，牙齒更是重要門面之一，許多人會選擇矯正牙齒來美麗升級，除了講求美觀的隱適美外，傳統牙套也很有人氣。



配戴矯正器最注重的就是「清潔」，以免變美不成反爛牙，而戴牙套又該如何清潔？許多人會選擇電動牙刷搭配漱口水等使用，那麼電動牙刷又該如何選擇呢？

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齒縫殘渣如何清？

配戴上矯正器後，就無法輕鬆使用牙線棒清潔齒縫，市面上雖然有針對牙套人專用的牙線棒，但不只價格高，其實針對不同的牙套也並非全部都能使用。則部分則可選擇牙線搭配「牙線穿線器」，但每一顆牙都要穿一次線，其實也很費時！除了齒縫，鋼牙上的鋼線、矯正器也是清潔一大問題，很多人會搭配牙間刷使用，但依舊無法有效清潔容易留下口臭。若有預算則推薦可以選擇電動牙刷搭配漱口水，不只效果好還很省時間。

電動牙刷如何選？

而電動牙刷該如何選擇，才不會花冤望錢繳智商稅呢？市售電動牙刷有很多款，價格幾百元到近萬元都有，有主打保護牙齦、美白又或是音波、聲波等等款式百百種，哪款比較適合配戴傳統牙套的人使用？過去小編從戴牙套前一直是電動牙刷的愛用者，一直以來都使用一款圓形刷頭的電動牙刷，對於沒黏矯正器的一般人確實能有效清潔牙齒表面，但齒縫還是要搭配牙線做清理。目前市售有幾類主打「音波型」的電動牙刷，對於無法使用牙線棒的牙套人就很適合。

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連刷牙也能玩高科技

「音波電動牙刷」又是什麼樣的原理，主要是透過電動牙刷所帶動的音波流體潔力技術，靠著高頻率的震動再搭配刷毛進行清潔，既不會過度刺激牙齒、牙齦，又能達到有效的清潔。以飛利浦推出最新的「輕柔軟毛系列」就讓人很有感！戴牙套最怕毛過粗硬與鋼牙打架，這系列刷頭的毛柔軟，齒縫、矯正器死角、橡皮筋都能輕易深入，再透過音波流體潔力技術每分鐘30,000次震動頻率，驅動水流深入牙齒每個角落，就算不是配戴牙套的人也很適合使用！

時髦外觀帶出門不尷尬

Philips Sonicare輕柔多效音波電動牙刷

身為牙套人用完餐在餐廳刷牙完全是件常事，怕裸裝牙刷很尷尬？飛利浦這款「輕柔多效音波電動牙刷」擁有兩款時髦配色珍珠白、玫瑰紅。不只是一般自有轉動功能的電動牙刷，配備5種模式分別為清潔、亮白、深層亮白、護齦、SPA按摩之外，連刷頭也要有功能分別為輕柔亮白、專業按摩2種刷頭，不只可有效去除牙菌斑還能有感亮白。

牙齒敏感也OK

Philips Sonicare輕柔舒敏音波電動牙刷

而飛利浦推出的另一款「輕柔舒敏音波電動牙刷」結合可愛馬卡龍色系推出薄荷綠、薰衣草紫、雲朵藍三款配色，雖然沒有多效音波搭款這麼多模式，但基本的清潔、敏感、深層清潔，針對一般牙齒清潔已很夠用。其中，小編覺得「敏感」模式非常有感，有些害怕電動牙刷力道過於刺激，容易造成牙齒敏感的，這個模式相較於較輕柔，但又能把緊抓齒縫的菜渣給清乾淨。

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牙菌斑也能輕易掃除

米家聲波電動牙刷 T500

此外，由小米推出的這款「聲波電動牙刷 T500」採用德國、日本專家自主研發的高效能磁懸浮聲波馬達，超過每分鐘31,000次振動，動力輸出高頻率扭矩，使動力不僅停留在馬達的高頻振動上，更高效傳遞到刷頭上，即使在刷頭貼合牙齒進行刷牙時，依然保持強勁動力，帶動口腔中的水和牙膏泡沫形成細小脈衝潔力，清潔牙齒間隙、牙菌斑。

日本齒科醫師公會也愛

Panasonic音波電動牙刷

日本齒科醫師公會推薦Panasonic「音波電動牙刷」，除了機身擁有模式可選擇外，配備兩種不同的刷頭可以替換，分別為密集極細毛刷頭、鑽石去漬刷頭，能針對不同需求做選擇。音波震動每分鐘約31,000次，搭配上智能壓力調節技術，清潔效果更加倍！

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