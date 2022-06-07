搽防曬和美白產品不能令膚色變白！皮膚醫生：5件事改善蠟黃暗沉

所謂：「一白遮三醜」。不僅僅是瘦身，美白也是女生一輩子都在努力練習的一門美容課題。



美白並不是隨隨便便擦個防曬完事，只有做對才有效果喲！今天就和你分享來自皮膚科醫生的5個正確美白觀念。

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1. 生理期前，荷爾蒙變化導致皮膚暗沉

觀察臉色就能預料生理期要到了？是的，生理期前期皮膚會變得暗沉、粗糙甚至冒痘痘是因為黃體素的升高。它導致角質層堆積和皮脂分泌旺盛。要改善生理期暗沉問題，醫生建議可以使用有幫助角質代謝的產品。

2. 要美白必須把老廢角質代謝掉

和受到衣物保護的身體部分肌膚相比，我們的臉部因長期暴露在外造成角質層堆積使臉變得暗沉無光澤。防曬固然能避免黑色素的合成而美白產品可以提亮膚色，但還是需要從代謝角質做起。例如使用溫和的水楊酸、杏仁酸或者果酸讓肌膚變得更透亮。

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3. 早上使用維他命C

白天使用美白產品怕反黑？皮膚醫生表示，白天美白出現反黑現象是有些美白產品含有光敏感成分。若要避免這個情形出現，白天使用的美白產品需含有維他命C。

4. 天氣的轉變，保養方式也需要更換。

即使在夏天，還是會遇到多雨潮濕或較為乾燥炎熱的天氣。肌膚出油量變多造成角質堆積時，適合使用有去除老廢角質效果的美白產品；肌膚比較乾燥時，選美白產品要注意成分和濃度避免肌膚出現敏感。

5. 敏感肌膚選擇低濃度的維他命C

敏感肌膚可以選擇低濃度的維他命C美白產品，同時加強保濕可以減少敏感現象。最好的確認方法，可先塗抹在耳後部位測試。

美白主要功能是提亮膚色和改善肌膚暗沉蠟黃情況，絕對不是比原來的膚色白一個色。所以在追求美白時不是往變白去想而是膚色均勻喲！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】