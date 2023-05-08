蜜蠟脫毛後雙腳患毛囊炎起紅粒　4護理法：塗潤膚乳反減功效？

蜜蠟脫毛護理｜不少女生都會在夏天時脫毛，展示出滑嫩美腿。不過，有女大學生在家自行蜜蠟脫毛、再外出遊玩後回家，發現雙腿毛囊發炎，變得紅腫起粒，即使痊癒，肌膚依然暗沉顯黑。雖然蜜蠟脫毛快捷方便，但外國專家列出4個需注意的地方，大家不妨小心注意。



部分女生有剃毛的習慣，節目《醫師好辣》日前播出，皮膚科胡怡萱分享其中一個病歷，指有女大學生與朋友到高雄遊玩，事前在家自行蜜蠟脫毛，期間沒有弄傷或擦皮。但由於早上坐電單車長途跋涉，長時間接觸陽光，下午正好下大雨，結果她的皮膚患毛囊炎，「而且她的毛囊是一顆一顆的，很深層的疔瘡一樣。」最後該大學生需吃藥和塗藥膏，直至一周才痊癒，仍留下難看的色素沉澱，因此醫師表示不能忽視剃毛後的護理工作。

蜜蠟脫毛護理｜不過，有女大學生在家自行蜜蠟脫毛、再外出遊玩後回家，發現雙腿毛囊發炎，變得紅腫起粒，即使痊癒，肌膚依然暗沉顯黑。(視覺中國)

蜜蠟脫毛護理一：事前事後去角質

若想減少毛囊倒生問題，使用蜜蠟脫毛前，可以先去做角質，以減少阻塞毛孔的老廢角質，同時促進血液循環，減少肌膚暗沉。而在脫毛的24小時後，有蜜蠟女王之稱的Kim Lawless表示，護理需以簡單以主，每天使用去角質產品，並塗具鎮靜紓緩功能的蘆薈或洋甘菊潤膚露。此外，也要避免進行高溫運動，如健身、浸浴和按摩等。

蜜蠟脫毛護理二：保持肌膚乾爽

部分女生在使用蜜蠟脫毛時，或怕肌膚太乾易損傷，於是塗潤膚乳保濕，不過原來蜜蠟只會黏在乾爽肌膚上。Kim Lawless表示，脫毛前不要塗乳液，並徹底清潔肌膚，如果有出汗的話，使用蜜蠟前，可先塗少量滑石粉，以保持肌膚乾爽狀態。

蜜蠟脫毛護理｜Kim Lawless表示，蜜蠟脫毛前需保持肌膚乾爽。(freepik)

蜜蠟脫毛護理三：逆毛撕起

不少人在撕走蜜蠟時，都會萌起一個疑惑，到底如何將毛髮完全移除？其實只需留意毛髮的生長方向，開始時順毛髮方向塗蜜蠟，待一會再逆毛撕起，這樣脫毛效果會較好。同時需要注意，撕起時應要打斜慢慢拉起，不要直接向上揭，這樣易使毛髮截斷，而非連根拔起，長出來的毛髮也會較粗大。

蜜蠟脫毛護理四：從大範圍開始撕

相較細小敏感的部分，可從大範圍的地方開始脫毛。毛髮護理品牌Flamingo總經理Allie Melnick指出，腋下、比堅尼和面部的毛髮，會較難脫毛，「這些位置要選較小的膠條，才可精準地除毛。」她亦表示，特別在於面部，由於肌膚較敏感，故一天內只能在上唇和眉毛位置使用蜜蠟一次。此外，可選擇從大腿開始進行蜜蠟脫毛，這樣較有心理準備，減少疼痛的感覺。

蜜蠟脫毛護理｜相較細小敏感的部分，可從大範圍的地方開始脫毛。(freepik)

資料來源：YouTube@醫師好辣