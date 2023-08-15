爽膚水推薦｜消委會13款5星評分爽膚水：不含致敏香料可放心使用

爽膚水推薦｜消委會在最新一期《選擇》月刊中檢測了市面上多款爽膚水，發現當中有部分樣本含有致敏香料或酒精乙醇，用後有機會致皮膚乾燥及增加致敏風險，所以女生們入手爽膚水時緊記要慎選！消委會報告指出，在25款爽膚水樣本之中，有13款未有檢出致敏香料，而且獲5星總評，立即看看是哪13款爽膚水！



爽膚水推薦｜消委會在最新一期《選擇》月刊中檢測了市面上多款爽膚水，發現當中有部分樣本含有致敏香料或酒精乙醇，用後有機會致皮膚乾燥及增加致敏風險。（gettyimages）

消委會在最新一期《選擇》月刊中檢測了市面上25款爽膚水，當中有9款樣本被檢出致敏香料含量超出歐盟《化妝品法規》上限，而有另外3款爽膚水樣本則被檢出酒精濃度高於10%，用家使用後有機會令皮膚表面水分流失，導致皮膚乾燥，以及增加致敏風險。

消委會建議消費者在入手爽膚水時要小心選擇，而在25款爽膚水檢測樣本之中，有13款獲5星總評，而且未有檢出致敏香料或有機會對生殖系統造成影響的防腐劑，立即看13款消委會5星評級爽膚水盤點！

+ 8

不少女生在每日潔臉後都會在用爽膚水作進一步清潔，但消委會就指出其實每日用潔面產品清潔面部肌膚就已經足以清除皮膚表面及毛孔內的污垢，後續可用保濕產品為肌膚簡單補水，但如果再用爽膚水作進一步清潔的話，有機會令皮膚因過度清潔而增加過敏風險。

女生在每日潔臉後都會在用爽膚水作進一步清潔！（gettyimages）

此外，每款爽膚水產品都具有不同成分與功效，建議消費者應根據自己膚質狀態而揀選適合的護膚產品，消委會亦列出了4大常見成分，讓女生們參考。

爽膚水常見成分1：甘油（glycerol）

甘油（glycerol）有助為肌膚保濕及帶來滋潤，而且不會造成致敏。

爽膚水常見成分2：透明質酸（hyaluronic acid）

透明質酸（hyaluronic acid）有助為肌膚保濕之餘，更加可以減少皺紋形成及促進傷口癒合。

爽膚水常見成分3：水楊酸（salicylic acid/BHA）

水楊酸（salicylic acid/BHA）就具有去角質功效，而且有助控油，有暗瘡和油性肌膚人士一般都可選用含水楊酸成分的爽膚水以助控油。

爽膚水常見成分4：果酸類（AHA）成分，例如甘醇酸（Glycolic Acid）、 乳酸 （Lactic Acid）、 蘋果酸 （Malic Acid）和檸檬酸（Citric Acid）等

果酸類成分都有助清潔皮膚上的多餘油分，並有助去除肌膚去化角質層。不過，有濕疹、敏感性及乾性皮膚人士就不建議選用含果酸類物質的爽膚水了！

資料來源：消委會《選擇》月刊 562期

哪款爽膚水在消委會報告中獲5星評分？ 消委會檢測了市面上25款爽膚水，當中有13款獲5星評分。 爽膚水有甚麼常見成分，這些成分又分別有甚麼功效？ 每款爽膚水產品都具有不同成分與功效，建議消費者應根據自己膚質狀態而揀選適合的護膚產品，消委會亦列出了4大常見成分。

爽膚水推薦｜6大爽膚水水推介！

爽膚水推薦1：Cetaphil 透亮抗敏爽膚水 HK$108／150ml

購買方法：Watsons｜Mannings｜Sasa

Cetaphil 透亮抗敏爽膚水有助為肌膚帶來透亮水嫩，改善肌膚暗啞，並提供即時保濕效果，質地清爽不黏膩，有助後續吸收。

爽膚水推薦｜消委會5星總評爽膚水4：Cetaphil 透亮抗敏爽膚水 HK$108／150ml（Cetaphil 官網）

爽膚水推薦2：Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$355／250ml

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水有助舒緩肌膚敏感泛紅及減少過剩油脂，蘊含豐富植物營養素的金盞花更加具有抗炎、抗氧等功效，能紓緩修護敏感肌。

購買方法：Kiehl's｜01mall｜Strawberrynet｜Sasa

爽膚水推薦2：Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 HK$355／250ml（Kiehl's u官網）

爽膚水推薦3：The Ordinary 甘醇酸7%去角質 HK$107／240ml

購買方法：The Ordinary｜SEPHORA

The Ordinary 甘醇酸7%去角質含 7% 甘醇酸，有助溫和去角質及改善肌膚光澤與清晰度。

爽膚水推薦3：The Ordinary 甘醇酸7%去角質 HK$107／240ml（The Ordinary 官網）

爽膚水推薦4：Hada Labo 卵肌去角質毛孔緊緻化妝水 HK$135／170ml

Hada Labo 卵肌去角質毛孔緊緻化妝水含3重去角質煥膚成分，有助温和軟化肌膚上的粗糙角質，其高保濕成分更加可以為肌膚注入水源，幫助保濕。

購買方法：Mannings｜Sasa

爽膚水推薦4：Hada Labo 卵肌去角質毛孔緊緻化妝水 HK$135／170ml（萬寧 官網）

爽膚水推薦5：SEPHORA Clarifying Toner HK$140／200ml

購買方法：SEPHORA

SEPHORA 自家推出的 Clarifying Toner 含有 94% 天然成分，清新、輕盈、無味的質地能快速被吸收，持續使用更有助改善粉刺、黑頭等問題。