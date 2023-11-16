臉部下垂像老了10歲 選對美容儀勝敷10片面膜！附4手法還原少女肌

為工作、生活忙碌了一整年的你，是時候為自己許下美好的願望，今年不妨在心中默默寫下「對自己好一點、多照顧自己一點」。隨著年歲漸長，率先遇到的苦惱定必是臉上的膠原蛋白開始流失，原本緊緻澎潤的蘋果肌、柔嫩的眼周、上揚的嘴角等等，都逐漸開始因不可抗拒的重力出現鬆弛下垂問題，是時候要好好寵愛自己。然而許多人先想到解決的方法，定必是嘗試美容療程，但工作忙碌的你不一定有時間定時去美容院，單靠護膚品的保養力度又不足，家用美容儀是一個不錯的選擇。



如何選出合適自己的家用美容儀？滲透力是首要考慮（品牌提供）

如何選出合適自己的家用美容儀？滲透力是首要考慮

然而要怎麼選美容儀呢？市面上林林總總的美容儀，美容功能、科技技術各異，有Hifu、RF射頻、EMS等，讓許多女生無從下手。面對各種功能的美容儀，我們要先知道之所以要入手美容儀的原因，是因平日使用再多的護膚品，都沒法滲透肌膚底層，改善肌膚問題，所以美容儀的滲透力是首要考慮之一。

多功能的美容儀能帶來方位修護（品牌提供）

多功能的美容儀能帶來方位修護

其次是美容儀的主要針對的功能，就需先清楚自己肌膚需要及問題，再選擇對應功效的美容儀。像是容易出現面部浮腫問題的女生，可以選擇有EMS模式的美容儀來幫助面部緊緻提升，假如是想改善膠原蛋白流失的話，備有RF射頻的美容儀可刺激膠原蛋白的增生，令皮膚變得更飽滿。所以選擇「合適」的美容儀﹐才能幫助肌膚從根源改善問題，但往往我們面對的肌膚問題，從不只一項，所以多功能的美容儀能為肌膚帶來全方位修護。

提拉緊緻、逆轉肌齡首選：Rejuve R. 家用美容儀（品牌提供）

緊緻提拉、逆轉肌齡首選：Rejuve R. 家用美容儀

工作忙碌同時要保持好氣色，聽起來很矛盾，卻不是不可能的！背後的秘密武器是Rejuve R. 家用美容儀，這部來自英國卻是專為東方女肌膚而設的美容儀，功能媲美美容院療程的家用美容儀，主要針對提拉緊緻、為肌膚注入營養、促進膠原蛋白增生等，美肌效果也是迅速見效，是懶女生的護膚恩物！

Rejuve R. 家用美容儀配備4大美肌模式 高價性比！（品牌提供）

Rejuve R. 家用美容儀配備4大美肌模式 高價性比！

Rejuve R. 家用美容儀備有4大模式，先是利用REJ.指旋射頻創新科技配合琥珀光，起到了修復激活以及緊緻肌膚功效；而EMS緊緻模式，透過微電流紅藍光，可按摩面部肌肉，達到瘦面及提升面部輪廓，有著改善肌膚鬆弛及提拉緊緻效果；此外，美容儀更配備可自選彩光子護理模式，分別是紅光可激活肌膚、藍光則是抗痘以及黃光能美白及提亮膚色，一部機即可改善多種不同肌膚問題，性價比相當高！

Rejuve R. 家用美容儀的R&S模式，是結合了RF射頻和超聲波（品牌提供）

除了以上3種模式，Rejuve R. 家用美容儀最值得入手之處，是它還有R&S模式，是結合了RF射頻和超聲波。時常覺得塗再多護膚品，都沒法改善肌膚問題的女生，很適合每日配合使用此模式，R&S模式有著導入營養的功效，使精華能滲透至肌膚底層，達至有效護膚。此外，RF深層加熱有助促進膠原蛋白生長，達至撫平皺紋緊緻肌膚之效；而超聲波就能導入凝膠，為肌膚水潤飽滿及控油效果。而最厲害之處是每次只需要5分鐘，針對重點部位使用，即可由內而外打造緊緻、水潤飽滿美肌！

護膚公式：「早上瘦面、晚上抗初老」（品牌提供）

護膚公式：「早上瘦面、晚上抗初老」

Rejuve R. 家用美容儀配備著多種模式，但要怎樣配合使用？不妨配合護膚公式：「早上瘦面、晚上抗初老」，將美肌功效最大化。在早上時可以使用「EMS_TIGHT MODE」，透過微電鍛煉和活化僵硬表情肌群，有著提拉鬆弛下垂肌膚的效果，尤其針對於早晨臉部容易水腫的女生來說，具有即時小臉效果，而且能使助上妝更服贴、不卡粉。

用Rejuve R. 家用美容儀的「REJ家用熱瑪吉模式」，刺激膠原增生，增强膠原細胞新陳代謝（品牌提供）

常說晚上是肌膚修護最佳時機，這時可使用Rejuve R. 家用美容儀的「R&S_RF ULTRASOUND CARE MODE」，結合了RF射頻和UP超脈衝電穿孔，刺激膠原增生，增强膠原細胞新陳代謝，令肌膚回復彈性澎彈起來，同時促進護膚品的營養滲透至肌膚底層，從根源改善問題。此外還可配合彩光子護理模式的640MM紅色光子，刺激血液細胞微循環，促進膠原纖維合成，有效淡化細紋，增强肌膚彈性與光澤，預防初老。

4護膚手法解決多種肌膚問題，還原飽滿少女肌（品牌提供）

4護膚手法解決多種肌膚問題 還原飽滿少女肌

要美容院級的提拉緊緻效果，只有美容儀在手是不足夠的，以下為大家分享4步簡單手法，輕鬆打造緊繃飽滿少女肌！

護膚手法1：使用REJ_DEEP SPA MODE訓練唇周肌肉

如果你是有明顯法令紋或嘴角下垂問題的話，可使用Rejuve R. 家用美容儀的REJ.指旋射頻模式，為嘴周部位進行深層SPA。首先將美容儀調至REJ_DEEP SPA MODE，由嘴角至耳朵中間處分3點進行定點輕壓，每次約3秒，左右兩側一樣做法；然後唇周同樣分左右兩邊進行，先是以下唇、嘴角、上唇為定點進行輕壓，每次約3秒。這樣有效淡化法紋，以及改善唇周肌肉，記得要定時做才能效果持續更久。

護膚手法2：使用REJ_DEEP SPA MODE臉部緊緻提升

假如是容易面部出現浮腫問題的女生，可使用Rejuve R. 家用美容儀的REJ_DEEP SPA MODE進行臉部緊緻提升。首先在下顎線位分3點進行定點輕壓，每次約3秒；然後由上唇邊至耳朵中間處分3點進行定點輕壓，每次約3秒；最後由下巴開始，由下至耳前分4點進行定點輕壓，每次約3秒。這一組動作左右兩側都是一樣做法，有效改善鬆弛下垂的面部肌膚，或是早上容易出現浮腫問題，使面部回復緊緻，達至真正的「V面」！

護膚手法3：R&S 模式-改善眼角、額頭皺紋

隨著年紀漸長，總會有小細紋泛現，這時可使用Rejuve R. 家用美容儀的R&S 模式，改善各種皺紋。首先在眼下由眼頭至眼尾分3點進行定點輕壓，每次約3秒；然後由眉心至髮際線，往上進行提拉。這一組動作除了有效淡化眼周及額頭皺紋外，還有使眼睛浮腫問題得以改善，眼睛就更有神！

護膚手法4：EMS 緊緻模式-面部肌肉鍛鍊

每日5分鐘的面部肌肉鍛鍊，可維持肌膚年輕，改善因歲月漸漸出現的鬆弛、輪廓下垂等初老問題，而Rejuve R. 家用美容儀的EMS 緊緻模式正正就有此功效。首先從顎線位至耳根位置分3點進行定點輕壓，每次約3秒；然後下巴至耳前分為3點，以及由鼻子至眼下分為2點，共5點進行定點輕壓，每次約3秒；最後在眉心以及髮際線左、中、右，共5點進行定點輕壓，每次約3秒。這一組動作能為面部肌肉帶來強化，讓肌膚變得更有彈性、更緊緻年輕。

【01女生送禮】Rejuve R. 家用美容儀

禮品：Rejuve R. 家用美容儀（價值HK$5880）

名額：2個

活動日期：12月1日至12月8日

公佈日期：12月9日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品1份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。