抗衰老面霜2026｜20大推薦：OLAY緊緻提拉、La Mer 年輕飽滿

【面霜推薦｜抗老護膚｜25歲初老肌】經常聽到25歲後，肌膚狀態會每況越下，尤其在秋冬時，更容易出現乾燥缺水、暗沉、乾紋等情況，所以最重要是時刻做好抗老準備，讓肌膚保持年輕有活力對抗各種狀況！其中作為護膚最後一步的面霜，有著滋潤修復肌膚，並達到鎖住護膚養分的功效，所以要為自己挑選一款適合自身膚質的面霜！「01女生」就為大家精選20款對抗衰老的面霜，其中就有針對撫紋、抗氧化、敏感肌修護等，在選購時不妨可以參考一下！



抗衰老面霜推薦1. SK-II SKINPOWER煥顏能量精華霜 (Plump蘋大紅球)$1,050 / 50g︱$1,540 / 80g︱$1,780 / 100g

購買方法：SK-II官網

單純補充膠原蛋白是不夠的 ! SK-II 發現結構性衰老始於支撐膠原蛋白網”的鉤聯蛋白’’’漸漸失去支撐力，讓蘋果肌下垂。啟動鉤聯蛋白’’’機能才能真正達到根源緊緻! SK-II 全新「#Plump蘋大紅球」（SKINPOWER煥顏能量精華霜）針對最易被忽略的衰老警號——蘋果肌下垂而研發。以皇牌成分PITERA™ 啟動肌底「鉤聯蛋白」’’’，揉合具緊緻功效的芍藥萃取及抗氧化的香豆酸，針對內外輪廓四大關鍵：蘋果肌、法令紋、嘴角、下顎線，激活並強化肌底的「鉤聯蛋白」’’’ 。將鬆弛的膠原蛋白網”重新撐起，托起全臉『膠原基建』，兩週蘋果肌飽滿 7.8mm’。

效果肉眼可見，一瓶做到支撐、提拉同時緊緻，只需1天即可令肌膚輪廓提拉 +42%*，淡化法令紋 -47%*；嘴角下垂感 -50%*，肌膚緊緻度+43% *，不止促生膠原蛋白”，提拉膠原蛋白網”，讓蘋果肌重回飽滿高光位，重塑年輕輪廓。

立即登記領取試用 >> https://bit.ly/3HTHE2H

‘數據來源於寶潔內部實驗室，於2024年11月至12月根據35名年齡介於32-54歲的受試者使用SK-II煥顏能量精華霜2週後的保濕緊緻抗皺功效綜合情況，通過臉部肌理、皺紋等數值的綜合計算結果。實際效果因人而異。

*根據寶潔委托第三方機構於2025年1月~2月對63名年齡介於20~60歲的女性自我評估數據，與使用前相比，實際效果因人而異。

“ 指PITERA成分特性。

’’’ 指肌動蛋白和整合素。

SK-II SKINPOWER煥顏能量精華霜 (Plump蘋大紅球) $1,050 / 50g︱$1,540 / 80g︱$1,780 / 100g

抗衰老面霜推薦2. OLAY 胜肽專研緊緻滋潤面霜 (紅金面霜) 50g HK$429

隨着年齡增長，難免要面對肌膚狀態急速轉變，臉部鬆弛下垂、下顎線模糊、乾燥粗糙，連笑起來都明顯多了法令紋。在Threads爆紅、被網民封為「微整面霜」的OLAY紅金面霜，不僅被好評為「搽得嘅Botox，效果媲美醫美」，更被盛讚為「年度性價比之冠」，特別針對下顎線和鬆弛輪廓，帶來看得見的緊緻，絕對是必備的抗老保養神器。

現今女性追求的美，是自然、無痕的細緻感。OLAY紅金面霜加入塗抹式「類肉毒肽¹」成分，幫助放鬆肌肉、淡化表情紋及法令紋，令蘋果肌變得飽滿，下顎線更見分明，整體輪廓更緊緻。面霜質地細滑易推，每天早晚使用可輕鬆打造緊緻又自然的年輕肌膚，最適合怕打針又想提升輪廓的女生。

OLAY紅金面霜一瓶就能做到緊緻提拉、抗皺淡紋、保濕功效，價格親民同時帶來高性價比的全方位抗老修護，難怪成為網民近期最受歡迎的抗老面霜推介！

按此了解更多產品資訊

¹類肉毒肽指產品成分表中的ACETYL HEXAPEPTIDE-8

抗衰老面霜推薦2. OLAY 胜肽專研緊緻滋潤面霜 (紅金面霜)50g HK$429 (品牌提供)

塗抹式類肉毒肽 VS 肉毒桿菌療程：功效、持久性、修復期比較！

黃金微針是醫美騙局？黃金微針原理、效果及副作用全解析

抗衰老面霜推薦3. Augustinus Bader The Cream輕潤賦能生機精華乳霜 50ml HK$2,265

Augustinus Bader的輕潤賦能生機精華乳霜，曾被WWD Beauty Inc評選為“The Greatest Skincare of All Time”中的第一名，可見它的功效是眾多專家被認可的。產品蘊含多種活性核心成分，包括：TFC8®、月見草油、角鯊烷等，有效幫助老化肌膚快速修護更生、煥亮膚色，緩解乾燥粗糙，令肌膚更光滑、更柔軟、更細嫩水潤，讓肌膚重回豐潤柔感。

抗衰老面霜推薦. Augustinus Bader The Cream輕潤賦能生機精華乳霜（Augustinus Bader）

抗衰老面霜推薦4. CLARINS 至臻凝時面霜(滋潤型) LA CRÈME RICHE 50ml HK$2,800

CLARINS推出的至臻凝時面霜，蘊含月神花冷凍萃取及三重胜肽複合物﹐有效喚醒肌膚長壽蛋白，凝齡防衰老及對抗肌膚衰老跡象，逆轉五年肌齡。除了有逆轉肌齡護膚功效外，產品更混合有機乳木果油和山茶花油的滋潤配方，為乾性肌或極乾性肌膚提供更豐潤、更柔滑、更保濕的質感，特別適合於秋冬季時使用。

抗衰老面霜推薦. CLARINS 至臻凝時面霜(滋潤型) LA CRÈME RICHE 50mL HK$2,700

抗衰老面霜推薦5. La Mer The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 30ml $1,805

La Mer的柔潤奇蹟面霜採用品牌皇牌MIRACLE BROTHTM活膚精華、多重柔潤修護微球體以及酸橙茶精華，有效為肌膚注入活力煥發彈性緊緻，重塑豐盈飽，而且有助中和自由基，保護肌膚免受環境壓力和污染的侵害。此外，面霜質感軟柔細緻，有著療癒的水潤，可深層滋潤肌膚，改善肌膚乾燥缺水問題。

抗衰老面霜推薦. La Mer The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 30ml（品牌提供）

抗衰老面霜推薦6. KIEHL’S 極緻塑顏全效乳霜 (輕盈版) 75ml HK$875

KIEHL’S 的輕盈版極緻塑顏全效乳霜，能針對7大肌膚老化痕跡，達到緊緻面容、提升輪廓、減淡細紋、勻淨膚色、細緻膚質、煥發光澤以及重塑回彈，而且就連最易顯年紀的頸部細紋，也可改善，達至真正全面逆齡。而面霜質感如啫喱般輕盈，用後清爽不黏膩﹐很適合油性、混合性和敏感肌膚使用。

抗衰老面霜推薦. KIEHL’S 極緻塑顏全效乳霜 (輕盈版) 75mL HK$840（品牌提供）

抗衰老面霜推薦7. Noble Panacea THE EXCEPTIONAL 煥肌修護霜 30片 HK$3,000

高端護膚品牌Noble Panacea，所推出的The Exceptional 煥肌修護霜，採用神經美容配方，專為改善因急性與慢性壓力所引致的肌膚健康與老化問題而設計。透過分解肌膚中過量的皮質醇，協助調節大腦與神經系統之間的溝通路徑，恢復肌膚平衡狀態。

抗衰老面霜推薦7. Noble Panacea THE EXCEPTIONAL 煥肌修護霜 30片 HK$3,000（品牌提供）

抗衰老面霜推薦8. Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50ml HK$490

Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜，蘊含500ppm第3代白藜蘆醇專利成分，當中的葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取和微透明質酸複合物產生協同效果，能快速由表皮層滲透至真皮層，1日便能喚醒纖維母細胞，肌膚可更快達致自我抗皺修復狀態，同時防止膠原蛋白及透明質酸流失，從內到外提升肌膚豐盈飽滿度，同時有深層滋潤功效，達到真正抗衰老。

抗衰老面霜推薦. Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50ml HK$490（品牌提供）

抗衰老面霜推薦9. SKIN NEED 白藜蘆醇A醇面霜 30ml HK$588

香港本土純素品牌 SKIN NEED，所研發的「醫美級高效配方（Black Series）」系列內包羅三款抗熟齡肌產品。其中的白藜蘆醇A醇面霜則利用兩大高效細胞更新成份-視黃醇（維他命A醇）與 白藜蘆醇，能促進膠原蛋白生成的視黃醇，及有效逆轉自由基損傷的白藜蘆，致力對抗肌膚老化問題。此外，配方中更含有以微脂囊封裝技術的輔酶Q10，具強大的滲透力，進一步清除自由基，亦加入角鯊烷成份，滋潤肌膚，撫平乾紋，令肌膚重拾細嫩。

抗衰老面霜推薦. SKIN NEED 白藜蘆醇A醇面霜 30ml HK$588（品牌提供）

抗衰老面霜推薦10. XOVĒ白松露活顏煥肌面霜 HK$1,080

XOVĒ的白松露系列產品的抗老活膚功效，一直備受追棒。其中白松露活顏煥肌面霜，更是萃取自白松露中200多種不同的活性分子，以及膠原增生胺基酸，能為肌膚提供充沛養分，有效深徹滋養及活化肌膚細胞。面霜同時針對初老症狀，預防膠原流失，深潤祛紋，對抗鬆弛，緊緻輪廓，展現飽滿嫩滑觸感。

抗衰老面霜推薦. XOVĒ白松露活顏煥肌面霜 50mL HK$1,080（品牌提供）

抗衰老面霜推薦11. INCELLDERM 活妍奇肌霜 50ml HK$460

由韓國熱門的天然護膚品牌 INCELLDERM，所推出的活妍奇肌霜結合了積雪草強大修護力，以及濟州島熔岩能量海水天然能量的「積雪草海洋原萃」為基底，實驗證實抗老效果高2倍，同時提供保濕、鎮靜、和亮白的多重功效。此外，活妍奇肌霜極易被皮膚吸收，可為肌膚底層傾注源源不絕的營養與水分，全力增添肌膚彈性。

抗衰老面霜推薦. INCELLDERM 活妍奇肌霜 50mL HK$460（品牌提供）

抗衰老面霜推薦12. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉修護極緻面霜 50ml HK$1,180

SHISEIDO 的賦活塑顏提拉修護極緻面霜，被譽為「抗引力V面霜」，蘊含雙倍濃度的專利極上紅花精萃，能激活肌膚養分網絡，實現緊緻鮮明輪廓。此外，產品更糅合嶄新極緻塑顏技術Sculpturist Technology™，激活淋巴循環系統，能淨化及加速養分至底層，強化面部肌肉支撐，從肌底對抗引力，令面部輪廓更立體鮮明。

抗衰老面霜推薦. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉修護極緻面霜 50mL （品牌提供）

抗衰老面霜推薦13. AP BEAUTY M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜 Dual Repair Lift Cream 50ml HK$2,680

AP BEAUTY 推出醫美級修護系列，其中皇牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」被譽為媲美膠原緊膚療程(Thermage)效果的面霜。蘊含獨家專利醫美成分PDRN和EXOYNE，兩種成分的協同效應提供了強大且驚人的的重建修護和促進膠原蛋白生成而達到緊緻提拉效果。而當中Infusing Bandage ™️利配方在受損肌膚屏障上即時形成保護膜，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，並同時促進活性成分滲透10層肌底。

抗衰老面霜推薦. M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜 Dual Repair Lift Cream （品牌提供）

抗衰老面霜推薦14. Chantecaille 24K黃金極緻賦活面霜 50ml HK$4,250

Chantecaille所推出的24K黃金極緻賦活面霜，採用94% 純天然成分，富含頂奢24K黃金、嶄新胜肽及草本配方，提供極致修復，針對改善暗沉、衰老、深層紋理、皺紋、極度過敏肌膚，深層激活細胞，讓能量輸送至每個細胞，喚醒肌膚活力。其高效抗氧化並舒緩的功效，可長效減褪所有肌膚壓力、疲勞和衰老跡象，擊褪縱橫相向的皺紋，締造終極抗衰老效果。

抗衰老面霜推薦. Chantecaille 24K黃金極緻賦活面霜 50ml HK$4,250（品牌提供）

抗衰老面霜推薦15. THE WHOO 津率享 紅山蔘抗皺滋養霜 50ml HK$1,240

THE WHOO 所推出的第3代津率享系列，加入更強效提彈的紅山蔘全草成分，並配合紅色精油複合物及雙重胜肽，為肌膚帶來深層滋潤且高營養的全方位抗皺護理，為肌膚增強抗老免疫力。面霜更特別添加強效抗衰老成分 - 紅山蔘視黃醇複合物，能密集式滋潤肌膚，同時帶來舒緩、彈力及皺紋護理。面霜豐盈柔滑的質感，能柔和地融化及滲透肌膚，賦予持久保濕及緊致效果。

抗衰老面霜推薦. THE WHOO 津率享 紅山蔘抗皺滋養霜 50ml HK$1,240（品牌提供）

抗衰老面霜推薦16. belif 全能彈力緊緻V面炸彈霜 50ml HK$610

belif的全能彈力緊緻V面炸彈霜，可改善因老化與重力引起的皮膚彈力鬆弛，塗抹後可即時修復受損肌膚屏障，使用4周後可改善面頰鬆弛及下顎鬆弛。面霜質感柔軟輕盈且延展性高，能細滑貼合於肌膚，配合面部刮痧按摩器一同使用，有效改善疲憊肌膚的彈力、膚色及祛皺，賦予肌膚健康光澤。

抗衰老面霜推薦. belif 全能彈力緊緻V面炸彈霜 50ml （品牌提供）

抗衰老面霜推薦17. Dermalogica 強效多種維他命再生面霜 50ml HK$968

Dermalogica的強效多種維他命再生面霜， 結合了維他命A、C和E的強大特性，能中和自由基並強化皮膚的天然屏障，防止皮膚受到進一步的環境損害，有效修復和預防壓力肌膚的明顯跡象。還富含蝦紅素的淡水微藻﹐緊緻和提升疲憊、下垂的肌膚，均勻膚色和改善皮膚彈性﹐解決引致壓力肌膚的四個主要症狀：乾燥、暗沉、皺紋和鬆弛。

抗衰老面霜推薦.Dermalogica 強效多種維他命再生面霜 50ml HK$968（品牌提供）

抗衰老面霜推薦18. Aveda Tulasāra 再生亮膚面霜 50ml HK$490

面部膚色暗沉，亦是不少女生時常遇到的問題。Aveda推出的再生亮膚面霜，蘊含97%天然萃取成份，能即時重現綻放生命力的光采，顯著緊緻、提升及淡化細紋和皺紋，同時強化肌膚防衛能力，抵禦因外在環境而造成的壓力。而且面霜中的生物發酵胜肽成分，有助促進肌膚的天然膠原蛋白製造，重塑更緊緻的肌膚。

抗衰老面霜推薦.Aveda Tulasāra 再生亮膚面霜 50mL HK$490（品牌提供）

抗衰老面霜推薦19. HOURGLASS EQUILIBRIUM 活膚水凝面霜 $1,090

HOURGLASS的活膚水凝面霜，含有 HOURGLASS 平衡細胞複合物™用以修復及賦活肌膚屏障，重新平衡健康的柔滑嫩膚。成份滋潤的面霜同時加入維他命 B3，有助減淡細紋及皺紋，改善膚質，保護肌膚免受污染物、環境和藍光的侵害。

抗衰老面霜推薦19. HOURGLASS EQUILIBRIUM 活膚水凝面霜 $1,090（品牌提供）

抗衰老面霜推薦20. fresh 古源修護乳霜 50ml HK$2,400

fresh所推出的古源修護乳霜，不但復刻了原版古源注顏修護霜著名的極致滋養成效，還更加入了如奶油般柔滑的質感，且能被皮膚迅速吸收。產品蘊含白芒花籽油、維他命 E、洋甘菊蠟及紫錐菊萃取﹐有效為肌膚帶來長效保濕、顯著減淡老化徵兆﹐重塑緊緻彈性。