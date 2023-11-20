轉季保養｜秋冬乾燥雙唇易爆拆　$28起好用唇膜推薦回復水嫩雙唇

轉季保養/唇膜推薦｜轉季天氣乾燥，不單止肌膚繃緊、泛紅，就連唇部都離不開乾裂、脫皮的命運。想重拾水潤粉嫩雙唇，無懼秋冬乾燥，依然可畫出水嫩嘟嘟唇的唇妝，就要參考以下唇部護理方法為雙唇定期做保養，《01女生》亦精選以下CP值高又好用的唇膜推薦，大家快點入手！



不少女生都知道轉季要更換護膚品做好保濕工作，但往往都會忽略唇部部分。其實嘴唇肌膚更為薄弱，容易因為天氣、化妝等引致色素沉澱、乾燥問題。若要避免脫皮、爆拆流血問題，保持原生水嫩雙唇，除了擦護唇膏之外，更可以使用唇膜加強保濕效果。至於平日生活及基本護膚步驟上，亦有以下方法呵護乾燥唇部。

唇部護理不容忽視。(www.freepik.com)

唇部護理貼士｜1.咬嘴唇是大忌

有時候一些不經意的小動作，如:咬嘴唇、咬唇部死皮等，都是令唇部變得更乾燥、薄弱的主因。因此，大家必先戒掉這些看似輕微實則影響深遠的壞習慣，做好養唇基本功。

唇部護理貼士｜2. 定期去角質

晚上是保養肌膚及護唇的黃金時期，大家可以用熱水沾濕化妝棉、紗布，熱敷嘴唇1分鐘軟化嘴唇表皮，再用唇部磨砂膏去除死皮，完成後可用潤唇膏滋潤嘴唇，建議1星期做1至2次去角質護理。

唇部護理貼士｜3. 敷唇膜延長保濕度

在徹底清潔後，大家可定期使用唇膜為唇部加強滋潤。在夜間護唇時，可揀選性質溫和、天然無味的唇膜，以免唇膜味道影響睡眠。在睡覺前，先厚厚敷上一層，第二更早上再輕推抹掉即可。

好用唇膜推薦！一夜回復水嫩光澤唇

唇膜推薦｜1. Laneige水潤修護睡眠唇膜

採用MOISTURE WRAP™️ 皇牌專利補濕科技，加上8大莓果精華，蘊含透明質酸複合物及豐富維他命C。敷上後，活性因子瞬間滲透唇部肌膚，為雙唇建立補濕鎖水保護層，一夜重塑豐潤櫻唇。

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唇膜推薦｜2. 彩豐行滋潤去紋唇膜

主要成分為橄欖油、乳木果、維他命E、芥花籽油及蜂蠟，蘊含維他命E等多種滋潤成分，能修護雙唇，改善嘴唇乾裂現象，有助淡化唇紋，保持雙唇幼嫩。

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唇膜推薦｜3. 彩豐行日本馬油滋潤唇膜

乾唇人士必須買這款馬油唇膜! 蘊含馬油滋潤成分，能長時間保持雙唇滋潤，減少乾裂及唇紋，時刻令櫻唇豐盈潤澤，柔軟水嫩。

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唇膜推薦｜4. 彩豐行有機保加利亞玫瑰唇膜

採用天然植物成分，蘊含有機認證的玫瑰果油、有機摩洛哥純堅果油、乳木果、葡萄籽油、甜杏仁油等。使用後，有效修護雙唇，預防及改善粗糙、破裂及脫皮現象，淡化唇紋，於唇部形成一層鎖水保護膜，滋養雙唇，讓雙唇持久柔嫩。

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