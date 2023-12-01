對抗色斑、秋冬皮膚乾敏缺水 3步打造白潤美肌！附天然護膚品推介

每逢秋冬轉季，膚況不穩總令女生們大感困擾。由於皮膚水油失衡，敏感甩皮、泛紅痕癢、乾紋不但變成常態，更導致上妝不貼服、容易卡粉；但最麻煩的是，夏天暴曬後留下來的色斑也開始逐漸浮現。想聖誕派對前回復透亮白滑肌，以靚樣示人，不妨選擇做美容療程好好保養自己，比起一般只塗抹護膚品，功效更加快、狠、準。



聖誕前不妨選擇做美容療程好好保養自己，以最好狀態示人。（圖片：Shutterstock）

修身堂「輕Pure Peel 全效煥膚療程」 一次過滿足肌膚3大需求

很多女生都會花大錢買名牌護膚品；但奈何皮膚基底狀況差，吸收營養、精華的能力相當有限，就算再貴都未必可發揮最大的價值。想肌膚回復最佳狀態，千萬不能錯過修身堂最新推出的「輕Pure Peel 全效煥膚療程」，破天荒首創同日完成「煥膚、祛班、養肌」三步曲；省卻分開療程的時間及金錢，更能一次過解決暗沉、色斑及毛孔粗大的問題。

第一步：Lala Peel 鹼性煥膚

酸類具有一定刺激性，本身皮膚條件欠佳人士，煥膚後或會出現反效果，如：發炎、爆痘等。但近年美容界流行「鹼性煥膚」，即使敏感脆弱肌也適用。Lala Peel採用第4代煥膚複合物LHA+HP-Sol™️專利鹼性成分，可去除老廢角質和及油脂污垢、疏通毛孔，更有助打開肌膚吸收屏障。療程沒有修復期，完成後可隨即配搭不同高能量儀器、並達到相輔相成的作用。

LHA屬於親脂性的水楊酸衍生物，滲透度高，能夠溫和地達到深層代謝效果，為肌膚進行大掃除，過程無痛無創；而HP-Sol™️從天然橄欖油、椰子油中提取，可加快肌膚更新和刺激膠原蛋白再生。

近年美容界流行「鹼性煥膚」，即使敏感脆弱肌也適用，完成後可隨即配搭不同高能量儀器。（圖片：Lovepik）

第二步：PICO 皮秒激光祛斑

利用壓力震動原理，以高能量激光穿透皮膚，迅速震碎臉上頑固細小的斑點至粉麈狀，經由新陳代謝將塵化黑色素排出體外。PICO皮秒激光經美國FDA認證，有效擊退色斑；令肌膚回復無瑕淨白，同時亦大大減少「反黑」情況。

PICO皮秒激光經美國FDA認證，有效擊退色斑。（圖片：Shutterstock）

第三步：全效細胞注養

以專利藍光冷凍技術將毛孔即時打開，直接將養份注入肌底細胞，保濕、降紅一步到位，同時可改善膚色通透度，緊緻肌膚及縮小毛孔。

專利藍光冷凍技術將毛孔即時打開，直接將養份注入肌底細胞。（圖片：Shutterstock）

推介2款高性價比、純天然護膚品

雖然美容療程功效一流，但在日常護膚方面， 女生們絕不能懶，尤其要注重清潔和保濕。純天然的保養品通常不會添加任何人工化學物質，如：合成香料、色素等，性質較溫和不刺激，亦減少肌膚出現過敏的機會。

Peau Perfect是美國製造的醫學護膚品牌，產品選用全天然植物研製而成，絕對不含化學防腐劑 （Paraben）、酒精、礦物油及動物性脂肪；不會對肌膚造成負擔。

Peau Perfect 水潤淨肌潔面凝膠

糅合木蘭花、木瓜果及玫瑰精油等天然植物成分，集合深層潔淨、保濕修復、美白功效於一身。弱酸性柔細泡沫能深入淨化毛孔，徹底清除暗藏的黑頭粉刺，洗後也不緊繃。每日進行2次潔面，卸走彩妝兼深層清潔，持續使用皮膚會越來越細緻。

Peau Perfect 水潤淨肌潔面凝膠 (圖片由品牌提供)

Peau Perfect 極緻水潤爽膚水

爽膚水配方萃取自木蘭花，以納米科技研發，小分子可快速滲透肌底，質地清爽不黏膩。有助強效鎖水保濕之餘，也可提升後續吸收保養品的能力。加上含葡聚醣，具有極好的抗敏效果，不但日常保養，醫美療程後舒緩鎮靜也同樣適用。

Peau Perfect 極緻水潤爽膚水 (圖片由品牌提供)

【01女生送禮】修身堂輕Pure Peel 煥顏療程

禮品：輕Pure Peel 煥顏療程1次 (價值HK$1,880 )

名額：3個

活動日期：12月1日至12月7日

公佈日期：12月8日中午12時

參加方法：

1) 前往01女生Instagram／01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

【01女生加碼送禮】修身堂PEAU PERFECT 水潤套裝

禮品：PEAU PERFECT水潤淨肌潔面凝膠1盒+PEAU PERFECT 極致水潤爽膚水1盒 (價值HK$980 )

名額：4個

活動日期：12月1日至12月7日

公佈日期：12月8日下午7時

參加方法：

1) 前往01女生Instagram／01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。