Black Friday優惠︱$150內必買護膚品推薦：爽膚水/面霜/補濕面膜

黑色星期五/Black Friday網購優惠2023︱大家最期待的Black Friday終於到了！01 mall亦推出Black Friday限時優惠，由11月24日至27日，多款美妝、護膚、保健品低至26折起，買滿HK$500更贈*高達HK$50^購物金！《01女生》為大家精選介紹以下護膚及護理好物，HK$150內就有交易，小資女們可以閉眼入手！



Black Friday 11大必買護理產品推薦

(01 製圖)

護理產品推薦︱1. 曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水

呵護頭髮健康，一定不能馬虎。曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水是一種藥用洗髮水，添加抗真菌成分與消炎成分，配含護髮成份，洗護合一。使用後，感到清涼舒爽，有助抑制細菌引起的頭皮痕癢，預防頭皮屑及汗臭味。

曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水 320ml (原價:HK$312) HK$119低至38折!立即搶購

曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水 補充裝 280ml (原價:HK$280) HK$109尚餘少量 ! 38折立即入手

護理產品推薦︱2. 50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑色 / 黑色 / 明亮棕色 / 深棕色)

真正的「邊洗邊染髮」! 50惠天然海藻染髮護髮膏含有4種天然海藻精華，添加無水咖啡因及茯苓，激活髮絲黑色素細胞，減慢白髮生長。性質溫和，不傷頭皮髮芯，染髮同時養髮，達至焗油效果。

50惠天然海藻染髮護髮膏 (自然黑色 / 黑色 / 明亮棕色 / 深棕色) (原價:HK$245) HK$96 低至39折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱3. Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水(磨菇水)

深受女生們熱愛，用後評價亦相當高的「磨菇水」。蘊含沙棘果、經典靈芝菇菌配方結合薑根、薑黃及聖羅勒能瞬間紓緩敏感泛紅及炎症。加上加入了海洋精華及高效保濕草本成分，能重建肌膚抗疫屏障，改善受壓的肌膚，維持肌膚鎮靜的狀態。

Origins悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水(磨菇水)(原價:HK$370) HK$115 低至31折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱4.ORIGINS晚間深層水份面膜 / 原生嫩肌面膜 / 活性炭深層清潔面膜 / 速效紓渴水份面膜

不論任何季節天氣，都需要做好肌膚深層清潔及補水。ORIGINS的晚間深層水份面膜蘊含豐富牛油果和杏桃油精粹，徹夜滋養保濕。活性炭深層清潔面膜就如磁石般把閉塞毛孔的雜質污垢吸出，減少暗瘡、酒米及黑頭形成，讓肌膚回復潔淨。 DRINK UP™ 速效紓渴水份面膜具豐富滋潤作用，徹底解決缺水問題。原生嫩肌面膜，可重塑膚質和深層清潔，締造無瑕亮肌。

ORIGINS晚間深層水份面膜(原價:HK$220) HK$116 低至53折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱5.Laneige水亮補濕睡眠面膜

把握夜間黃金修復期，重啟肌膚防禦力！Laneige水亮補濕睡眠面膜含有角鯊烷、SLEEPSCENT™甜睡及7大溫和低敏配方，協助平衡肌膚微生態，有助建構皮膚防禦力，強化屏障，穩定狀態。一覺醒來，肌膚更細緻、明亮及健康！

Laneige水亮補濕睡眠面膜 70ml (原價:HK$234) HK$118 低至5折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱6.FANCL無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++

即使踏入秋天，都要全面阻擋紫外線！Fancl無添加倍護隔離防曬霜SPF50+，融合納米技術的純物理性防曬，提供高密度、高反射的雙重防曬隔離，全面阻擋UVA和UVB。配合積雪草精華即時修護受紫外光傷害的肌膚，有效預防色斑、曬黑，抵禦光老化。

FANCL無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++ 60ml (日本內銷版) (原價:HK$420) HK$145低至35折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱7.KAO 花王Curel 深層高效保濕面霜

乾燥性敏感肌人士的Must Have Item! Curel 深層高效保濕面霜蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度滋潤狀態，感覺柔滑富彈性，同時有效抗禦外來刺激。

KAO 花王Curel 深層高效保濕面霜40g(原價:HK$195) HK$118 低至6折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱8.KAO 花王 Curel 豐盈泡沫潔面乳

Curél 豐盈泡沬潔面乳蘊含溫和潔淨成分，不會對肌膚造成負擔，且採用升級配方，瞬間形成的豐盈泡沫更持久、更豐盈，潔面時無需過度搓揉，減少引起肌膚敏感！

KAO 花王 Curel 豐盈泡沫潔面乳 150ml(原價:HK$168) HK$70 低至42折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱9.KAO 花王 Curel 保濕化妝水輕柔保濕 /深層保濕 / 極致保濕

乾燥性敏感肌人士有救！KAO 花王 Curel 保濕化妝水共有三種配方，帶來不同程度的潤澤感覺解救肌膚的乾燥！當中的保濕成分「桉樹精華」能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度水潤狀態，有效抗禦外來刺激。用後感覺清爽水潤，紓緩因肌膚乾燥引起的不適。

KAO 花王 Curel 保濕化妝水輕柔保濕 / 深層保濕 / 極致保濕150ml(原價:HK$180) HK$95 低至53折 ! 立即入手

AO 花王 Curel 保濕化妝水 (#深層保濕) (01 mall)

護理產品推薦︱10.KAO 花王Biore UV Aqua Rich 水凝長效保濕防曬乳

Biore 獨創微米UV處方，細至微米空隙，完美防禦UV，零重感令肌膚盡情呼吸！含透明質酸、蜂王乳精華及BG保濕成分，高度保濕鎖水，令肌膚時刻水潤亮澤。SPF50+高防曬系數及升級PA++++，寬波段(Broad-Spectrum)阻隔UVA/UVB。可作妝前底霜，令隨後粉底修飾效果更持久貼服。

KAO 花王Biore UV Aqua Rich 水凝長效保濕防曬乳 70g(原價:HK$139) HK$54 低至39折 ! 立即入手

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護理產品推薦︱11.KOSE 高絲Grace One 皇牌高效保濕修護凝露

愛美又沒有時間打扮的你，必須入手這款保濕修護凝露。只需1瓶，就可以有化妝水、美容液︴乳液、乳箱、眼霜、按摩霜、面膜、頸部護理等8大功能。而且添加高效抗氧化赤色精華，滋養潤澤肌膚同時帶來柔嫩肌感。

KOSE 高絲Grace One 皇牌高效保濕修護凝露 100g(原價:HK$298) HK$90 低至3折 ! 立即入手

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*以單一訂單純金額計算，「01積分」則不被計算在內。

^購物金會於活動完結後 ，7個工作天內發放至會員帳戶當中。