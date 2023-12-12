01女生聖誕倒數月曆：修身堂iPRO NMN＋SlimProLife 修身密碼

踏入30歲後事業女性平日工作繁忙，加上各種不良生活習慣，發現皮膚開始老化、記憶力衰退、體力恢復大不如前，即使進食天然食物、做運動亦難維持健康身形體態。提到今年最熱門的抗老、逆齡保養成分，一定是「NMN」﹐不少保健食品品牌所推出的產品，都標榜著會有顯著抗衰老和促進新陳代謝的效果。但琳瑯滿目的產品，到底怎麼選？如果想輕鬆修身減脂，又應如何入手？



日本認證NMN生產商製造 高效催化NAD+轉化量

NMN（全稱是β-Nicotinamide Mononucleotide，中文名稱為︰醯胺單核苷酸）﹐它對於我們人體的重要之處是，可直接轉化成人體必須的NAD＋。而NAD＋具有修復受損DNA、促進新陳代謝、增強體能、鞏固記憶力及感官敏銳度等功能，從而達到逆齡抗衰老效果，難怪成為新一代最強逆齡成分。

「iPRO NMN極致三合一18800+配方」由日本認證NMN生產商製造，嚴選三大成分，採用日本萃取技術，純度及安全有保證。產品含美國抗衰老藥物博士推薦之NMN組合成分，「PQQ」搭配「白藜蘆醇」與NMN，高效催化NAD+轉化量。首款由香港修身堂旗下iPRO打造的高成效抗老保健產品，每日兩粒足夠成年人每日所需建議攝取量，適合睡眠欠佳、作息不定、長者等人群，有助改善疲勞狀態、新陳代謝、睡眠質素，提高免疫力及身體各項機能。

iPRO NMN與市面上眾多NMN相比，更為注重NMN轉化和NAD+生成。搭配NMN之父DAVID SINCLAIR 認可的PQQ抗退化成分，和美國抗衰老藥物專家謝啟豐博士作推薦的白藜蘆醇，讓吸收後能更有效快速轉化為NAD+，為人體提供源源不斷的活力。日本為少數國家有特別為NMN生產作品質認證，所以受日本專業指定機構認證的iPRO NMN在品質上比起美國或台灣機構認證的NMN更有信心。加上修身堂擁有20年的美容修身及逆齡經驗和歷史，旗下醫美品牌iPRO所推出的NMN更加是經由品牌所累積的醫美經驗所製成，更適合香港人的體質。

中西結合修身 生活化輕鬆減脂

修身堂根據過去20年的美容修身經驗和歷史，推出中西結合修身手法，搭配個人專屬減脂餐單，打造易瘦體質，無痛塑造線條，幫助大家keep住瘦！修身堂的「SlimProLife 修身密碼5.0是」專業個人生活化修身體驗，將「生活化減肥」觀念貫徹到底，讓每位客人可以專心自己生活同時擁有理想身材，做到真正「輕鬆減脂，省時省心」。

品牌首先會量度客人的身體數據再從生活習慣作初步分析，然後因應每位客人個別的情況安排中西療程。當中包括修身堂獨家中式辟穀按摩手法，促進血液和淋巴循環，排走體內毒素，縮小胃部，降低食慾；並針對問題安排各種儀器纖體高能儀器，務求精準消除脂肪，快速瘦身，塑造線條，回復以往肌膚狀態。

纖體顧問全程跟進，紀錄身體數據，作出瘦身調整和解答疑問，確保每位客人精準修身；同時會搭配專業營養師，按照客人的生活方式製定個人化減脂餐單，保留原有飲食習慣及最少的改變情況下，妥善調整餐飲習慣，讓大家可以用愉快心情減重修身！最後修身堂專家更會持續關注客人的身體狀況，給予適切意見及安排，同時讓每位客人可以自主把握自己減重速度和時間，達到設定的減重目標。

修身堂送出豐富禮物 讓你靚住過聖誕新年

為了讓《01女生》讀者靚住過聖誕新年，以最好狀態迎接2024年，修身堂送出日本製「iPRO NMN極致三合一18800+配方」(價值$1980)6盒，以及「SlimProLife 修身密碼5.0」(價值$6100)名額3個。各位讀者只要按指示留言並回答指定問題，就有機會得到獎品！

【01女生送禮】iPRO NMN極致三合一18800+配方

禮品：iPRO NMN極致三合一18800+配方

名額：6個

活動日期：12月12日至12月18日

公佈日期：12月19日

【01女生加碼送禮】SlimProLife 修身密碼5.0

禮品：SlimProLife 修身密碼5.0

名額：3個

活動日期：12月13日至12月19日

公佈日期：12月20日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram／01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。