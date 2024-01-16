婚前美容｜新娘化妝師公開新娘婚前保養祕笈　加強保濕保持水嫩肌

【新婚化妝/新娘護膚貼士】結婚大日子一生人一次，準新娘們當然想以最佳狀態迎接！第一步當然是盡早挑選心儀的新娘化妝師，因為一位出色的新娘化妝師，可以根據新娘子的五官去化出提升個人氣質的妝容，那麼新娘子在婚前可以準備什麼呢？《01女生》找來人氣新娘化妝師Yoyo Yip分享婚前美容護膚貼士，正準備結婚的你，這篇文章必須好好收藏！



籌備結婚階段：半年前

結婚半年前，可開始健身。(freepik)

1) 開始健身，除了舒緩籌備婚禮的壓力，還可以收緊肌肉線條，完美演繹挑選的心儀婚紗，還可以改善一般都市人常見的姿勢問題，因為穿起精緻婚紗但駝背將會大大影響拍攝效果

2) 可以開始嘗試高能量護膚療程，例如Hi-fu, thermage 和激光去斑，因為這些療程一般需要時間慢慢生效。另外，也可能因為太刺激而導致皮膚乾燥，建議盡早開始。

籌備結婚階段：3個月前

1) 不少準新娘都會選擇在大日子前漂染頭髮，所以這個時間開始護理頭髮。例如經常用發膜，可以避免大日子染髮後頭髮顯得乾燥枯黃，也可以令頭髮更有光澤更上鏡。

2) 如果有微整形的習慣，建議這個時候就要完成所有針劑療程，有任何不理想還有足夠時間調整和補救。

3) 每天使用防曬產品，避免色斑問題更嚴重，和加快痘印減淡。

4) 每日堅持飲用2L 以上清水，有助改善皮膚質素。

籌備結婚階段：1個月前

結婚前1個月，開始每星期用三次保濕面膜和眼膜。(freepik)

1) 開始每星期用三次保濕面膜和眼膜。

2) 開始連續使用美白牙貼。

3) 停止使用任何新的護膚品或化妝品，避免皮膚過敏。

4) 不要突然過度節食，因為短時間消瘦令兩頰凹陷和淚溝更明顯，上鏡反而容易顯得憔悴。

籌備結婚階段：1星期前

1) 拆除原有嫁接眼睫毛（如有），並進行角蛋白美睫。

2) 預約髮型師染頭髮，並修剪至適當的層次。因為新娘造型需要較有層次的髮型，避免維持one length令免頭髮感覺太厚重。

3) 盡量維持清淡飲食，避免煎炸食物和熬夜

籌備結婚階段：結婚前1日

結婚前1日，晚餐盡量清淡。(freepik)

1) 輕輕用磨砂或溫和果酸 peeling 去角質，敷保濕面膜。

2) 修剪眉毛和面部細毛。

3) 日間盡量補充足夠水份，6點後只飲用少量水。

4) 晚餐盡量清淡，避免進食過量鹽分導致第二日眼腫。

(圖片及資料獲yoyoyipmakeup授權轉載。)