結婚調查｜辦婚禮求保值？婚戒首飾開支4年增4萬！附最新人情公價

結婚人情｜隨著疫情放寬，今年結婚人數較去年增約四成，根據生活易最新公布的「2023年結婚消費調查」，以2023年首三季結婚宗數推算，全年將達42,247宗，而籌備整個婚禮的開銷亦較過去的多，攀升至約42萬港元！這反映出愈多新人願意花費於結婚上，同時每項支出決定都會更為謹慎，在結婚消費模式上，更有新的變化！



不知大家有否發現，今年收到的「粉紅炸彈」較往年多？結婚資訊媒體生活易日前公布「2023年結婚消費調查」結果，在今年9月至11月期間，訪問共1,033位將於今年至2025年間結婚的新人，整理出最新結婚消費模式。當中佔據最多的部分，仍是婚宴酒席，其次為戒指首飾，蜜月旅行則緊隨其後。

最新「2023年結婚消費調查」發現，籌備整個婚禮的開銷攀升至約42萬港元！(IG@reginahyt)

結婚戒指首飾開支4年間增約$42,000

調查中發現最特別的一點，愈多新人都將開銷投放到自己身上，雖然婚宴酒席的平均開支回升，由去年14.9萬增至17.1萬港元，但仍不及疫情前（18.5萬港元）。其他支出都有上升趨勢，如能夠保值的「結婚首飾及戒指」，由2019年至今已經增約4.2萬港元，至11.4萬港元；蜜月旅行則由4年前的3.9萬港元，升至現時的4.8萬港元，增幅逾9,000港元，可見新人都想趁結婚，為兩人留下獨有的浪漫回憶。

不少準新人都愛投資能夠保值的「結婚首飾及戒指」，由2019年至今已經增約4.2萬港元，達逾11.4萬港元。(資料圖片)

準新人都不愛酒樓擺酒？

此外，相較於酒樓辦桌，愈多年輕新人選擇酒店擺酒，由2019年起按年上升，從41%升至今年的55%。相反，酒樓擺酒的新人則愈變少，由2019年的45%下滑至25%，即削減總數的五分一，成為結婚模式的最大轉變。

2023年最新人情公價

每年調查最讓人關注的一點，莫過於婚宴人情公價，以避免給大多或太少的尷尬情況。雖然擺酒消費增多，不過人情中位數卻連續4年不變，出席高級酒店的價為1,500港元，一般酒店、私人會所及特色婚宴場地則一律1,000港元，而酒樓、午間婚宴及西餐廳則為800港元。對於僅辦酒會，一般人都會給800港元人情，若然只出席婚姻註冊處或教堂簽紙儀式，公價則為500港元；只收餅卡的話，大部分都會給300港元。