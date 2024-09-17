IAB Hong Kong 主辦 C24 數碼營銷大會 9月26日舉行

根據 EY CEO Outlook Pulse Survey 2023 的調查顯示，逾半CEO支持盡快引入AI新科技，以保持公司競爭力，可見AI引發的影響力不容忽視。由IAB Hong Kong主辦、《香港01》以支持媒體方式支持的大型會議 C24 將於今年9 月26 日重臨香港會議展覽中心，特以「Impact AI: The New Marketing Paradigm」為主題，以迎接市場新趨勢，屆時將匯聚超過千名本地和亞太區的數碼營銷精英，有助鞏固香港作為國際數碼營銷中心的地位。



大會雲集科技巨頭 共同探討AI如何推動營銷新格局

今年的C24將邀請逾50位本地與海外行業領袖出席主講超過20場精彩論壇，當中多位科技巨頭包括BytePlus、Google、Microsoft、Meta、Quora、數字王國等等，他們會向與會者展示AI及其他雲端科技的最新發展，以及可為企業帶來的種種新機遇，例如營運革新、發展潛力及客製化的服務，開創商機。

多個品牌管理層 分享AI應用趨勢與實戰經驗

C24作為本港最具影響力的會議之一，將透過多場具啟發性的專題討論探索新興AI的應用，涵蓋廣告、娛樂創作、電訊、金融、汽車、航空、飲食外賣、消閒、社交媒體、數碼支付系統、保險等等，各講者將會分享最佳應用及案例、釐定成效的準則以至近期大熱如何平衡AI與個人私隱的議題。參與的品牌計有：寶馬、Visa、滙豐、Netflix、小紅書、9GAG、香港電訊、保誠保險、國泰航空、Omnicom Media Group、Carousell Media Group、DFI 零售集團、foodpanda、Crypto.com、Klook、YAS Digital、WPP、導演兼編劇谷德昭等等，陣容鼎盛。

加入全新環節：「EduTalk 」及「InnoTalk」

兩個全新環節 — 數碼工作坊的「EduTalk」及成功案例分享的「InnoTalk」，旨在讓與會者與行內專家進行深度交流和連繫，從而在數碼營銷領域獲得新啟發，迎接新機遇。

展覽區展示本地初創AI與廣告科技方案

C24設有內容豐富的展覽區，向參加者展示多項尖端AI與廣告科技工具 。今次活動亦將採用AI 翻譯會議内容，藉此全面推動數碼日常化。

C24數碼營銷大會之詳情

日期：2024年9月26日(星期四)

時間：上午9時30分至下午6時30分 （上午8時半開始登記）

地點：灣仔 香港會議展覽中心 N201 – N212 室

形式：親身出席或線上參加；爐邊對談、專題論壇、圓桌會議、工作坊

語言：英語/國語/廣東話 (備AI即時翻譯)

預計出席人數：超過千名本地和亞太區的數碼營銷精英線上或親身出席

報名及了解更多：https://bit.ly/JoinIABC24​

IAB Hong Kong主席黃俊仁表示：「在AI急速發展的時代，C24為營銷人員提供了一個難得的平台，深入了解最新技術趨勢，汲取實戰經驗，並與中外行業領袖建立聯繫。在經濟轉型的關鍵時期，善用AI不僅能維持企業競爭力，更能帶來轉危為機的契機。」

大會籌委會主席許長虹表示：「數碼營銷人員若要在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須花時間深入理解並靈活應用AI技術，掌握更具優勢的營銷策略。C24希望能幫助業界抓住AI技術發展帶來的新機遇。」