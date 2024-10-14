IAB Hong Kong 主辦C24 數碼營銷大會圓滿舉行

匯聚逾千名商界及數碼精英 共同探討AI引領營銷新模式 開創商業無限可能

由《香港01》作為媒體夥伴支持，IAB Hong Kong主辦的大型會議 C24的大型營銷會議「 IABHK C24」 (C24) 於9月26 日圓滿舉行，今年以「Impact AI: The New Marketing Paradigm」為主題，預示AI在為不同領域帶來創造力及經濟效益,以迎接市場新趨勢。會議成功匯聚逾50位來自本地和亞太區的企業管理層及資訊科技開發專家，透過超過20場具啟發性的主題演講和專題討論，深入剖析AI技術在營銷領域的最新應用和未來趨勢。除了一眾重量級嘉賓，是次會議亦吸引了來自多個國家及地區、超過900位業界管理高層親身參加，以及200名人士在線上參與，共同探索AI如何重塑營銷格局，企業開創新的增長空間及發展方向。



主禮嘉賓主持開幕禮。(左起:宏盟媒體集團(OMG)首席營運官葉錦榮先生、IABHK C24籌委會主席許長虹先生、IAB Hong Kong主席黃俊仁先生、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場部主管岑卓耀先生)

香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士 JP 在致詞時指出，香港不論在戰略或地理位置上都擁有眾多優勢，多年來一直吸引許多廣告公司和品牌選擇在香港設立據點：「香港獨特的地理及文化背景造就了一批掌握中西精粹的廣告人才。我們希望透過C24吸引世界各地的精英來分享經驗和擁抱新想法。未來，香港可充分發揮國際大都會的實力，讓品牌把握商機，創造出具有持久影響力的廣告活動。」

商務及經濟發展局副局長陳百里博士 JP 致詞。

大會雲集科技巨頭 共同探討AI如何推動營銷新格局

來自科技巨頭包括BytePlus、Google、Microsoft、Meta、Quora等的主講者及專家在超過20場精彩論壇中，向與會者展示AI及其他雲端科技的最新發展,以及可為企業帶來的種種新機遇,例如營運革新、發展潛力及客製化的服務，從而打造具前瞻性的思維、在數碼營銷領域保持領先地位。

IAB Hong Kong主席黃俊仁表示:「在AI急速發展的時代,C24為營銷人員提供了一個難得的平台，深入了解最新技術趨勢，汲取實戰經驗，並與中外行業領袖建立聯繫。在經濟轉型的關鍵時期，善用AI不僅能維持企業競爭力，更能帶來轉危為機的契機。」

IAB Hong Kong主席黃俊仁致歡迎詞。

精選議題包括:

● 開幕論壇：匯集頂尖AI開發者,探討AI對未來商業的影響，預測未來10年AI技術的發展向。POE母公司Quora的亞太及中東區總經理Gurmit Singh表示AI能通過內容相關廣告定位(Contextual Targeting)及興趣相關廣告定位(Interest-based Targeting)提高廣告相關性,並利用大型語言模型(LLMs)篩選和優化廣告創意,確保更高質量的廣告和更好的用戶參與度。而微軟亞洲生成式AI總監Vishal Singhvi認為AI在「增加收入和銷售」、「降低成本」及「提升客戶體驗和留存率」三個主要商業策略範疇最具影響力。

● AI與品牌營銷：東西方品牌營銷先驅透過爐邊對談，深入探討AI如何改變品牌與消費者之間的聯繫,以及提升講述品牌故事的效果。Visa 亞太區資深副總裁兼行銷負責人金昱冬稱AI將主要通過提高效能和生產力來重塑品牌營銷。面臨不同消費群體、跨數碼平台及多元內容等挑戰，她認為AI是關鍵工具，協助品牌能以高效率但低成本的方式製作適合不同消費者的創新內容，滿足市場的多樣化需求。

● AI 與創作經濟：著名導演兼編劇谷德昭探討AI在影視行業的利弊，他認為「屋寬不如心寬」，對AI持開放態度，接受它帶給創作界新的可能性:「我覺得AI暫時對我們創作的影響有限,畢竟它缺乏情感，而電影往往都需要感人之處或笑點等共鳴感。AI可以在我們構思劇本時提供協助，例如透過輸入Prompts指令，獲得不同的故事大綱及架構以供參考，然後再慢慢編寫成我們想要的故事」。香港電影界最大的死因是大家改變了生活模式，不需去戲院。他表示期待AI在將來可以向觀眾帶來全新的電影體驗。

導演兼編劇谷德昭先生分享AI在影視行業的利弊,以及香港電影人應當如何面對挑戰、調整心態和應用AI於影視製作中。

● AnyMind Group大中華區總經理錢鵬表示：「今年的 C24 非常成功，規模比去年顯著擴大，與會者的參與度和互動性都達到了前所未有的高度。我很高興能以參展商和贊助商的身份參與這次會議,不僅見到了許多期待已久的合作夥伴,還吸收了大量前瞻的行業資訊。」他同時冀望此次會議能推動本地數碼營銷行業的發展。

多個品牌管理層 分享AI應用趨勢與實戰經驗

大會多場專題討論涵蓋廣告、娛樂創作、電訊、金融、汽車、航空、美食外賣、消閒、社交媒體、數碼支付系統、保險等範疇，各講者分享了AI在內容創作、商務、廣告技術及衡量等領域的實際應用，亮點包括如何利用AI增強客戶體驗、提升數據質量和運用AI預測建模等新機遇與挑戰。

現場設有展覽區向與會者展示多項尖端AI與廣告科技工具。

EternityX創辦人兼首席執行官Charlene Ree認為今年的講者陣容龐大，「這些來自國際的嘉賓為我們帶來深刻的印象，他們提供了寶貴的見解和案例研究，展示了如何利用AI協助品牌提高效率。展望明年，我們希望繼續邀請有見地的精英及專家，為參加者帶來有更深入的討論和探究,讓我們學習並更好地利用 AI 的力量。」

加入全新環節:「EduTalk 」及「InnoTalk」

兩個全新環節 — 數碼工作坊的「EduTalk」及成功案例分享的「InnoTalk」，與會者可在短時間內掌握AI應用、社交媒體數據營銷、數據衡量等其他數碼營銷策略，同時了解廣告技術在七個不同領域的應用，進一步促進跨界知識交流。參加者亦可與行內專家進行深度交流和連繫，從而在數碼營銷領域獲得新啟發、升級企業戰略，迎接新機遇。

展覽區展示本地初創AI與廣告科技方案

今年的C24同樣設有內容豐富的展覽區，向參加者展示多項尖端AI與廣告科技工具，包括HKT的AR Lens 擴增實境的購物平台、Ignite Vision的全新KOL網紅AI行銷平台及NDN Group的AI驅動全息虛擬助理等，為本地優秀的科技公司提供平台，發掘潛在合作機會。作為參展商之一的iClick Interactive表示：「我們很高興能以參展商的身份參加今年的活動，能夠與許多合作夥伴建立聯繫之餘，還參加了幾場富有洞察力的討論。我們鼓勵營銷人員、品牌和代理商明年加入我們，一同參與C25！」而參加者可在展區親身體驗各種創新技術，與技術商直接對話，積極在日常營運中應用AI與廣告科技。

大會籌委會主席許長虹表示：「數碼營銷人員若要在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須花時間深入理解並靈活應用AI技術，掌握更具優勢的營銷策略。希望C24能幫助業界掌握AI技術發展帶來的新機遇，我們亦期待看到更多創新應用在未來湧現，推動整個行業向前發展。IAB Hong Kong將繼續致力於促進行業交流，培育數碼營銷人才，共同迎接AI帶來的無限可能。」