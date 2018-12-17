【面試教室】刁難源於要炫耀自己？　前Google HR：會造成不公平

見工時，往往都是求職者著急於給面試官留下深刻印象。但有時負責面試的人都會給申請者留下深刻印象，show off自己有多聰明，用困擾的問題考起他們。起碼，在前Google HR部門主管Justin Angsuwat眼中，這問題時有發生。

前Google HR部門主管Justin Angsuwat觀察到表示：「這種做法可能導致結果不公平及令求職者的面試過程不快。」估計這和Google以前的腦筋急轉彎面試有關吧。（LinkedIn截圖）

過來見工的求職者，正常而言會在哪些地方下最多工夫呢？閱讀參考資料？考慮該穿哪套西裝？還是深思熟慮的準備見工應對方式。但對跟你面試的面試官來說，他們的工作就是要評估及決定每一位應徵人士是否適合他們所應徵的崗位，而且還會考慮他們的回應是夠精彩。

然而，曾於Google工作的Justin，在他的管理HR部門的歲月裏，卻觀察到有些同事其實只想在面試期間試圖證明自己有多麼聰明，並透過提出棘手的問題來考驗應徵者，但Justin認為這種做法是會產生「不公平的結果」：因為特別棘手的問題無法充分表現求職者的潛力、特質，除非那條問題與崗位、工作內容有關。當然，如果以相同崗位以前遇到的挑戰作為棘手的問題，那就沒問題，只是，刁難的情況很多時是以不公平的方式存在。

更麻煩的是，一旦這些HR習慣了炫耀個人才智，當他們日後當上了管理層，仍會有保持這種心態對待別人的傾向。Justin認為這不是好態度，並認為每位HR在處理每一場面試前，應先調整好自己的心態：「要和自己說『等一下，我來是幫助他人成為英主角，但我自己不是主角。』理想的情況應該是，員工比老闆知道得更好。」

假如打工仔不幸面對一個「扮哂識」、「萬事通」的面試官或老闆，又有甚麼方法應對呢？

面試官/老闆懒醒，往往把談話的中心變成自己，這時候不宜硬來，只能婉轉化解。（Getty/VCG）

1. 選對時機回應

應付一個「萬事通」要花費很多精力，有時最好的反應就是忽略他們的「有用」提議，簡單回句「謝謝你的提議」即可。

2. 用事實回應

雖然見工、聽老闆說話時不宜直接駁斥對方，但一味退讓的話對方或許會以為你過於沉默、軟弱，所以必要時不妨以事實回應。多次檢查資料的來源其核實。

3. 幽默應對

面試時遇着那些愛甚麼都扮懂的老闆、高層人士，他們以咄咄逼人的正常刁難你，其實是很正常的，打工仔這時要謹記，如以同樣強硬、直持的方式作應對，是可能會激對方的反抗。初次見面已針鋒相對，自然難好好互相了解，也別指望能獲人家取錄了。很多時候，笑容都是化解緊張的妙方，要是對方堅持以高傲、自大的態度跟你說話，那就禮貌地笑一笑作回應吧，讓他獲得良好的自我感覺後，再重入面試的正題好了。

（資料來源：Business Insider、Forbes）

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