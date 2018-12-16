【月光族必學】雪崩法解債務、朋友互鞭策　必學7大貼地儲蓄貼士

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踏入2018年終，又是回顧及展望明年的時機。在云云目標中，儲錢大計相信是不少人的重點之一。當你翻看今年初訂下的目標，再看看現時的銀行戶口結餘，會否有心虛的感覺呢？不過，有心不怕遲，新一年又是一個重新起步的契機。

如果你在2018年沒有好好實行儲蓄大計，是時候在新一年洗心革面，認真為未來打算。（GettyImages/VCG）

制定財務目標很重要，為了達到理想的目的，我們首先要想像在20年後，自己的財務狀況、職業生涯和生活是怎樣的。透過視像化的目標，你會更有動力去實行財務計劃，當然，制定「貼地」的目標亦非常重要。

以下是7個儲蓄建議（按圖了解）：

1. 【擺脫債務】 如果你習慣每月使用信用卡大量消費，先使未來錢，容易債務纏身，令每月的收入都用作還卡數，或向信貸公司支付利息，自然沒有現金流用作投資及儲蓄等有增值的用途。如果你不知道第一步可以如何做，可以嘗試用滾雪球法（Snowball method）先付清最小額的債務，或債務雪崩法，即是針對債務利息最高的先著手處理。（GettyImages/VCG）

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（資料參考：Ladders）

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