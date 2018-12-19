【性別平等】男女待遇差距仍大？ 經濟論壇：現時沒國家達標！

世界經濟論壇（World Economic Forum）在周一發布的性別差距報告（Gender Gap Report）顯示，兩性之間經濟平等的增長在全球似乎仍停滯不前，薪酬方面的差距甚至需要202年才能達至完全平等。箇中原因，除是因為女性加入勞動力的人數比男性少外，亦與人工智能和其他新興技術普遍存在性別差距有關。

在世界各地私營和公共部門擔任管理職位的女性比例略微上升至33％，男女之間的收入差距已經縮小，但仍然接近51％。按照目前的速度，世界經濟論壇估計，全球需要202年才能縮小男女在工作場所面臨的差距。（GettyImages/VCG）

由世界經濟論壇一年一度發佈的全球性別差距報告，旨於探討男女平等的幾項衡量標準。在2018年的報告中顯示，「政治」、「工作」、「健康」和「教育」方面的整體性別差異改善不到0.1％，如要達到平等，需時108年；經濟機會差距，包括「勞動力參與」、「薪酬」和「晉升機會」，更是需要最長時間才能結束不平等現象的領域，需時長達202年。

聯合國婦女署區域主任安娜科琳潔特夫斯（Anna-Karin Jatfors）表示，不論任何發展水平、地區或經濟類型，全球現時都沒有任何實現性別平等的國家。性別不平等是現時全世界的現實，且在女性生活的各個方面都看到了這一點，「要等待202年才能達至經濟公平，太久了。」她續指，政府可以通過同工同酬政策、對父母及老年人護理基礎設施的投資，以及為女性懷孕期間提供法律保護（包括工作保障）來改善相關情況。

更多報告內容：（按圖了解）

世界經濟論壇表示，自去年發布關於衡量經濟參與和機會的報告以來，進展最少與表現最差的國家主要集中在中東和北非，只有34％的全球管理人員是女性，而且收入差距特別持久。（VCG）

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平等步伐停滯不前

世界經濟論壇社會和經濟議程負責人薩迪亞．扎希迪（Saadia Zahidi）指，男性參與勞動力的人數增幅超過女性，這種趨勢可能是由於自動化對女性所從事的工作的影響，以及女性經常負責包括養育兒童在內的無償工作，「總體而言，性別平等已經停滯不前，勞動力市場的未來可能不如我們所認為的那樣平等。」

該報告同時引用來自專業人士網絡公司LinkedIn的數據，顯示人工智能行業出現嚴重性別失衡，是其他行業的三倍，行內女性比男性獲擔任高級職位的機會較少，具有相關技能的女性更有可能被聘為數據分析師和信息管理人員，但男性則傾向獲得更有利可圖和高級職位，如工程負責人和行政總裁。

在人工智能方面，新加坡，意大利和南非的性別差距表現優於其他國家，女性佔人工智能勞動力的28％，是今年調查的二十個經濟體中比例最高。（GettyImages/VCG）

報告強調，隨着相關技術的增長，人工智能就業領域的性別差距可能會擴大。扎希迪表示，在人類技能日益重要且技術互補的時代，市場不能剝奪女性在人才稀缺領域的才能，而世界經濟論壇亦呼籲各界採取積極措施，防止其他正在應用人工智能的行業，包括製造業、硬件和網絡等男性主導的領域中，增加男女之間的差距。

（資料來源：綜合報道）

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