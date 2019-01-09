【辦公室戀情】美女與野獸易冇好結果？　研究：女易不忠男易妒忌

正所謂日久生情，不少打工仔都曾在辦公室遇上心儀的同事吧！不過樣貌平凡的你，如要追求外表出眾的男神女神就要留意了，因為有研究指，男性如要娶外表水平遠勝自己的女性，通常都會以離婚收場。 這麼說，難道職場上所結識的女神，最多也只能遠觀？ 情人節將近。打工仔或多或少都心儀過辦公室的男神女神吧。先不論當中有多少人成功告白修成正果，男神女神之所以會有這樣的稱號，通常都因其過人的外表，偏偏有研究打了眾人一巴掌：男性娶得外表遠勝自己的女性，通常都會離婚收場。 難道職場上，女神也是只可遠觀？

打工仔想娶女神，但未必有好結果？（Getty/VCG）

窈窕淑女，君子好逑，更何況是全身上下透發出仙氣的女生呢？男生要是可追求得到心儀的女神，甚至能共諧連理，實是人生一大福氣！不過，美國東康乃狄克大學（Eastern Connecticut State University）社會心理學教授Madeleine Fugère早前就在《Psychology Today》期刊上寫道：「很多研究已證明夫妻/情侶兩人的外表吸引力相差得太過懸殊的話，關係會較容易失敗。」她指，男性如娶得外表遠比自己有吸引力的女性，可能會令女方更容易出軌及以離婚收場。

外表較遜者易呷醋

曾有線上約會的數據分析顯示，男女都會追求最多比自己好看25%的對象，其實，人們會被一些比自己好看的人所吸引實在自然不過，然而據是次研究指，大多數人都十分了解自己的吸引力在哪以及能吸引到哪些人，而且當雙方條件都差不多時，愛戀的關係自然更易維持下去。據此而言，即大部份男性都不會隨便高攀他們眼中的女神。

不過，若然「醜男美女配」真的成事，雙方也要留心這段關係日後的發展狀況，因為 Fugère 教授的研究團隊是次訪問了692位正在蜜運中的女性，發現如果她們的外表水平比男友為吸引時，是會更容易受到其他人的調情，也更不想對自己的戀愛關係保持忠誠。其實，亦另有一個研究亦認為，外表懸殊的情侶也更容易分手，原因並非因為外表較出色的一方容易不忠，而是因為外表較遜色者更容易吃醋嫉妒，亦即是男方不相信也不明白女神為何會看得上自己，因而整天疑神疑鬼。

情信雙方外貌差距過大走不下向的原因，除了較出色者較不想保持忠誠外，還因較遜者更容易吃醋嫉妒。（Getty/VCG）

相反意見：外表差距大也可婚姻美滿

然而，天無絕人之路，外表差距大的夫婦亦可擁有美滿的婚姻。美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的心理學教授 Benjiman Karney 便就關係和日常生活挑戰訪問82對新婚夫婦，發現娶到樣貌比自己漂亮得多老婆的男性在整體而言是更開心及更樂於忙人的，而且他們的解難能力亦更高，處事心態亦更正面。

追女神秘訣：由朋友做起

最後，這是否代表男方永遠沒有可能追得到辦公室女神呢？這也不一定。Fugère 教授認為，假如二人在成為情侶之前已經是一對關係理想的朋友，就可以擺脫外表差距的魔咒。她表示：「如果雙方在約會之前已經做了很久的朋友，那彼此的外在吸引力對於開始、維持一段關係的重要性就會降低。」

結論即是，外表普通正常的男士如想追求女神的話，可能性最高的做法就是從朋友做起，期望她有天會注意到自己……

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