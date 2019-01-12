【職場飲食】忙碌工作難以煮食？四款耐存有益蔬菜幫你重拾健康！

上班一族非常忙碌，有時下班後還要煮飯，生活節奏之快確實令人喘不過氣來，不想因為買餸為自己増添額外煩惱？不妨買餸時選購這四種耐放蔬菜。

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撰文：木木子

豆角 保存期限：一個月 豆角可以幫助消化、緩解便秘和抗疲勞，而且有着各式各樣的食法。經長時間存放，豆角很容易會變乾。先用熱水炒一下豆角，時間切忌過長，然後把豆角放在陰涼處晾乾，晾乾用密實袋把它裝好，放進冰箱冷藏。次用到的時候把其解凍便可。 建議菜式：叉燒豆角炒蛋、菜豆炒肉末、菜豆肉丸子

豆角可以幫助消化、緩解便秘和抗疲勞，而且有着各式各樣的食法。（Gettyimages／視覺中國）

紅蘿蔔 保存期限：一個月 紅蘿蔔能養肝明目和抗衰老，益處多多，而且經長時間保存亦不會變壞。把紅蘿蔔放在通風處，或者去除紅蘿蔔的「頭部」，然後再放入冰箱就能確保它不會變壞了。 建議菜式：紅蘿蔔炒蛋、紅蘿蔔悶絲瓜、涼拌紅蘿蔔片

紅蘿蔔能養肝明目和抗衰老，益處多多，而且經長時間保存亦不會變壞。（Gettyimages／視覺中國）

秋葵 保存期限：一個月 秋葵的好處多不勝數，例如減肥、補鈣、降血糖等等。而且秋葵的保鮮期可長達一個月，適合繁忙的上班族。只要用鹽將秋葵的絨毛去除，用清水洗淨及抹乾，然後再把其放入熱水中灼大約半分鐘，變回室溫後用盒子裝好它，放入冰箱，這樣做就可以延長保存期了。 建議菜式：秋葵握壽司、秋葵蘋果汁、秋葵雞肉沙拉

秋葵的好處多不勝數，例如減肥、補鈣、降血糖等等。而且秋葵的保鮮期可長達一個月，適合繁忙的上班族。（Gettyimages／視覺中國）

南瓜 保存期限：兩個月 南瓜可以預防某些疾病，如糖尿病、高血壓等。把一個完整沒切過的南瓜放在通風陰涼處，便可以保存兩個月左右。 建議菜式：南瓜雞肉燕麥燉飯、南瓜蛋塔、南瓜枸杞粥

南瓜可以預防某些疾病，如糖尿病、高血壓等。把一個完整沒切過的南瓜放在通風陰涼處，便可以保存兩個月左右。（Gettyimages／視覺中國）

今次介紹了四款耐放蔬菜，希望各位上班族可以偷取時間，享受生活！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「上班族最愛！4種耐存蔬菜」​】

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