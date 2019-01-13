【水行俠】Jason Momoa成最性感男人　打工仔如何留鬚增魅力？

電影《水行俠》（Aquaman）中飾演水行俠的Jason Momoa，去年奪得全球百大美男之冠，其實早在《權力遊戲》第一季時，他所飾演的角色Khal Drogo，其野性形象已迷倒不少女士，甚致不少男士都因此想留一臉濃密的鬚，成為迷人的毛男。但亞洲人要留鬚比外國人難，原因是甚麼？又有甚麼方法可以讓打工仔成功留鬚增魅力呢？

Jason Momoa在劇集《權力遊戲》第一季中飾演角色Khal Drogo，其野性形象已迷倒不少女士。﹙《權力遊戲》劇照﹚

筆者曾有位男同事因看畢《權力遊戲》而想嘗試留到滿臉鬚，但奈何天生不是多毛髮的體質，一直都只有小毛數條，但他非常有恆心上網搜集可以刺激毛髮生長的方法，最後選用了醫生配方的生髮水搽在臉頰上。效果？那幾條小毛生長得不錯，數量就……

女士被Jason Momoa迷倒不出奇，但就連男士都封他為偶像，

我們看看他的粗獷魅力吧：﹙按圖了解﹚

Jason Momoa成最性感男人。﹙電影《水行俠》劇照﹚

然而，毛髮長不出的原因又是甚麼呢？適合亞洲人的留鬚風格有哪些？

愈剃會愈生得多？

美國皮膚科醫生Jennifer Chwalek指，每位男士的毛囊數量都不一樣，「有些毛囊較密集的男士，就會生長出更粗糙及濃密的鬚。」她亦指，睾丸激素在毛囊中會被轉化為二氫睾酮，而毛囊上有一些受體，它們對這種二氫睾酮非常敏感，並且會刺激毛髮生長。「當毛囊對二氫睾酮的接受程度愈高，鬍鬚就會生得愈濃密。」而其實，毛髮生得不多的你，與髮量高的朋友相比下，睾丸激素可能都在同一水平，所以重點在於你天生的毛囊數量。

那坊間說剃得多就會生得更多嗎？對不起，那完全是一個謬誤。醫生Jennifer表示：「你剃鬚時，只是清理皮膚表面的毛髮，但真正影響毛髮生長的是在皮膚底層。」所以無論你剃多少次，對生長的量和速度都沒有影響。

你適合留鬚嗎？

那亞洲人因為毛囊數量比多國人少，就難以留出迷人鬍子嗎？然而，不是人人都適合留鬚，所以在留鬚前要先考慮以下4點：

1. BB毛

如果你數得出的你上唇和下巴有多少條鬚，那根本是BB毛。稀疏如此，連留長都難，那你要接受你是天生不適合留鬚的人，倒不如剃得乾乾淨淨吧，得幾條實在太尷尬了。

2.容易分叉的鬚

如果你的鬚留長了一點便有分叉、向四方八面生長或打結的狀況，那除了看起來不整潔外，還很難打理，難道要用梳及直髮夾嗎？

3.鬍子與頭髮不一樣顏色

即使你染了髮，但鬚的顏色還是你原本的顏色，一張臉有兩種顏色，其實很混亂。保留一種便好了，剃頭還你剃鬚，你想呢？

4.連頸上都有鬚

以為自己的毛髮夠濃密便很幸運？但如果你的脖子上都長出了鬍子，那未免太過似野人了。

其實不一定要像Jason Momoa的毛髮如此澎湃才顯魅力，即使毛囊少，亞洲人都有留鬚留得好看的例子，大家不妨參考一下。

適合亞洲人的7款留鬚風格：﹙按圖了解﹚

1.余文樂（陳順禎攝）

+ 6 + 5 + 4

﹙資料參考：Ladbible、綜合報導﹚

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期: 1月9日至1月21日):https://heart.hk01.com/zh/project/10082